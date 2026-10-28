ఒడిశా, తమిళనాడులో అర్నబ్ బీభత్సం: సురక్షిత ప్రాంతాలకు లక్ష మంది- విమానాలు, రైళ్లు రద్దు
అర్నబ్ తుపాను చెన్నై, ఒడిశాపై ప్రభావం చూపించింది. ఒడిశాలో వంతెన కూలి గ్రామాలకు రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది. లక్ష మందికి పైగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
Published : October 28, 2026 at 4:58 PM IST
Arnab Cyclone Effect In Odisha : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, తమిళనాడులో జనజీవనాన్ని ప్రభావితం చేసింది. ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఒడిశాలో చెట్లు కూలి రహదారులు మూసుకుపోగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వంతెన కూలడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. 234 మంది గర్భిణులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించగా, 73 మంది మహిళలకు సురక్షితంగా ప్రసవాలు జరిగాయి. మరోవైపు చెన్నై విమానాశ్రయంలో 12 విమానాలను రద్దు చేయగా, రైళ్ల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించారు.
గజపతిలో 30 చోట్ల రహదారులు మూసివేత
తుపాను ప్రభావంతో ఒడిశాలోని గజపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో పెద్దపెద్ద చెట్లు నేలకూలడంతో రహదారులపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నదులు, వాగుల్లో నీటిమట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆర్.ఉదయగిరి బ్లాక్లోని కైఠఢెప్ వాగులో నీటిమట్టం పెరగడంతో కానకట-పురుణపాణి గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలో సుమారు 30 ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలి రహదారులు మూసుకుపోయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వీటిలో దాదాపు 25 ప్రాంతాల్లో అగ్నిమాపక సిబ్బంది చెట్లను తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మోహన ప్రాంతంలోని గుండరీగుడా వంతెన కూలిపోవడంతో నదికి అవతలి వైపున ఉన్న నాలుగు గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
#WATCH | Ganjam, Odisha | Takiria Berhampur Road is blocked due to a huge fallen tree. It is being cleared by the fire teams. https://t.co/jWLBZLTLEb— ANI (@ANI) October 28, 2026
శిశువుకు అర్నబ్ పేరు
ఇక రాయగడ జిల్లాలో తుపాను ముప్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. రానున్న 15 రోజుల్లో ప్రసవ తేదీ ఉన్న 234 మంది గర్భిణులను సురక్షిత ప్రాంతాల్లోని మాతృగృహాలు, ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ఒక్కరోజులోనే 73 మంది మహిళలకు ప్రసవాలు జరిగాయని, తల్లులు, శిశువులు క్షేమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే తీరం దాటిన తర్వాత పుట్టిన ఓ శిశువుకు అర్నబ్ అనే పేరు పెట్టారు. జిల్లాలోని ముటుకుణి గ్రామం నుంచి సుమారు 46 నుంచి 48 మందిని జయపంగ హైస్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఆశ్రయ కేంద్రానికి తరలించారు. వరద ముప్పు పెరిగితే గుణుపూర్ ప్రాంతంలోని మరికొన్ని గ్రామాల ప్రజలను కూడా ఖాళీ చేయించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. సహాయక చర్యల కోసం మూడు ఓడ్రాఫ్ బృందాలు, ఒక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, 11 అగ్నిమాపక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో రహదారులను శుభ్రం చేసేందుకు జేసీబీ యంత్రాలను అందుబాటులో ఉంచారు.
#WATCH | Ganjam, Odisha | The car owner, Uchit Karada, says, "...Upon reaching the office, I parked the car. When I left the office, a tree had fallen, and my car was crushed. I have insurance, so I will file a complaint and submit an insurance claim; we will see what happens from there. I am feeling a bit sad right now... I am lucky that I was not in the car..."— ANI (@ANI) October 28, 2026
లక్ష మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
తుపాను ప్రభావం దక్షిణ ఒడిశాలోని గజపతి, గంజాం, రాయగడ, కోరాపుట్, నబరంగ్పూర్, మల్కాన్గిరి జిల్లాలపై ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ ఆరు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు లక్ష మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేశ్ పూజారి వెల్లడించారు. గంజాం, గజపతి, రాయగడ, నబరంగ్పూర్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
VIDEO | Cyclone Arnab: Rains lash Odisha's Baleswar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/N9R1QqRS0y— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
చెన్నైలో పలు రైళ్లు, విమానాలు రద్దు
ఇక తుపాను ప్రభావంతో చెన్నై విమానాశ్రయంలో 12 విమానాలను రద్దు చేశారు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, రాజమండ్రి నగరాల నుంచి చెన్నైకి వచ్చే ఆరు విమానాలతో పాటు చెన్నై నుంచి ఆయా నగరాలకు వెళ్లాల్సిన మరో ఆరు విమానాలను నిలిపివేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తుపాను కారణంగా పలు రైళ్లను కూడా రద్దు చేయడంతో పాటు మరికొన్ని మార్గాల్లో మార్పులు చేశారు. భువనేశ్వర్-జగదల్పూర్ హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ను రాయగడ వరకు పరిమితం చేయడంతో పాటు తిరుగు ప్రయాణంలోనూ మార్పులు చేశారు.
VIDEO | Cyclone Arnab: High waves and strong winds lash Puri beach amid rough sea conditions. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/vJqkEUpyjg— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
చెన్నై తీరంలో అలజడి
తుపాను ప్రభావంతో చెన్నైలోని ఎన్నోర్, పట్టినపాక్కం, బెసెంట్ నగర్ తీర ప్రాంతాల్లో సముద్ర అలలు ఎగసిపడ్డాయి. ఎన్నోర్లో ఐదు అడుగులకు పైగా ఎత్తులో వచ్చిన అలలు తీర రక్షణ గోడలను దాటి రహదారులపైకి దూసుకొచ్చాయి. ఎన్నోర్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై వాహనాలు అలల తాకిడికి కదిలిపోయాయి. పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల రాకపోకలను నియంత్రించారు. గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్ సిబ్బంది రాత్రంతా ఇసుక, రాళ్లను తొలగించి రహదారులను శుభ్రం చేశారు. నీటిని మోటార్ల సాయంతో బయటకు పంపించారు. ఉదయానికి పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో రాకపోకలు తిరిగి సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. తీర ప్రాంతంలో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నష్టం జరగకుండా అలల ఉద్ధృతిని తగ్గించే రక్షణ నిర్మాణాలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
#WATCH | Ganjam, Odisha | A huge tree uprooted due to gusty winds under the influence of Cyclone Arnab crushes a car at the Zilla Parishad office in Ganjam. https://t.co/XoLufLRTR0— ANI (@ANI) October 28, 2026
అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఓడ్రాఫ్, అగ్నిమాపక, పోలీసు బృందాలు సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. గంజాం జిల్లాలో అక్టోబర్ 27 నుంచి 29 వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులు ప్రకటించారు. పిల్లలు, గర్భిణులకు అవసరమైన పొడి రేషన్ను ఇళ్లకు చేరవేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు వాతావరణ శాఖ, ప్రత్యేక సహాయ కమిషనర్, జిల్లా యంత్రాంగం విడుదల చేసే అధికారిక సమాచారాన్నే అనుసరించాలని అధికారులు సూచించారు. వరదనీరు ప్రవహించే రహదారులు, దెబ్బతిన్న వంతెనలపై ప్రయాణించవద్దని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారుల సహాయం తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు.
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