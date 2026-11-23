ఆఫీస్ కంప్యూటర్లలో వాట్సాప్ లాగిన్ చేస్తే ఇక అంతే సంగతి! కేంద్రం కీలక అడ్వైజరీ జారీ
Govt On Whatsapp Web Session : వాట్సాప్ వెబ్ ఉపయోగించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మాన్యువల్గా లాగ్అవుట్ చేయాలని సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఐ4సీ కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.
Published : November 23, 2026 at 5:21 PM IST
పబ్లిక్ కంప్యూటర్లు లేదా ఇతరులు వాడే షేర్డ్ డివైస్లో వాట్సాప్ వెబ్ లాగిన్ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యాక్ చేసే ప్రమాదం ఉందని కేంద్రం హెచ్చరించింది. వాట్సాప్ వెబ్ ఉపయోగించిన తర్వాత కేవలం బ్రౌజర్ విండో లేదా ట్యాబ్ను క్లోజ్ చేస్తే సరిపోదని, తప్పనిసరిగా మాన్యువల్గా లాగ్అవుట్ చేయాలని సూచించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ పరిధిలోని సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఐ4సీ కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. వాట్సాప్ వెబ్ లాగిన్ అయిన తర్వాత కేటుగాళ్లు అనధికారికంగా ఖాతాలను చేజిక్కించుకుని, వ్యక్తిగత సంభాషణలను చదవడంతో పాటు ఖాతాదారుడి పేరుతో ఇతరులకు మెసేజ్లు పంపే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది.
కాంటాక్ట్ లిస్ట్లు, గ్రూప్ చాట్లను యాక్సెస్ చేసి, నమ్మకమైన గుర్తింపును అడ్డుపెట్టుకుని ఆర్థిక మోసాలు, ఫిషింగ్ దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని ఐ4సీ పేర్కొంది. ఆఫీసు కంప్యూటర్లు, షేర్డ్ సిస్టమ్స్ లేదా ఇతరులకు అందుబాటులో ఉండే పరికరాలపై వాట్సాప్ వెబ్ వాడేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. వాట్సాప్ వెబ్లో అధికారిక లేదా సున్నితమైన పనులు చేయరాదని, ప్రభుత్వ, సంస్థాగత, ఆర్థిక, రహస్య సమాచారాన్ని కంప్యూటర్లలోని వాట్సాప్ వెబ్ ద్వారా పంపకపోవడమే మంచిదని తెలిపింది. వాట్సాప్ వెబ్ వాడకం అనివార్యమైతే ఇంకాగ్నిటో లేదా ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ మోడ్ను ఉపయోగించాలని ఐ4సీ సూచించింది.