ఎస్ఐఆర్ వివాదంపై కాంగ్రెస్ కీలక భేటీ- సీఈసీ, కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ప్లాన్
దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం- ఎస్ఐఆర్, ఎన్నికల సంఘంలో విభేదాలపై చర్చ
Published : September 29, 2026 at 11:37 AM IST
CWC meets on SIR row : ఎన్నికల సంఘం వ్యవహారశైలి, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై రాజకీయ ఒత్తిడి పెంచేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించేందుకు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) మంగళవారం దిల్లీలో సమావేశమైంది. ఎన్నికల సంఘం పనితీరు, ఎస్ఐఆర్ అమలు, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల చేర్పులు, తొలగింపులకు సంబంధించిన అంశాలపై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పాటు, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలతో కలిసి ఉమ్మడి కార్యాచరణ రూపొందించడంపైనా కాంగ్రెస్ దృష్టి సారించింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ భేటీకి మాజీ అధ్యక్షులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాన కార్యదర్శులు ప్రియాంక గాంధీ, జైరాం రమేశ్, కేసీ వేణుగోపాల్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
VIDEO | Delhi: Congress National President Mallikarjun Kharge, party MPs Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and other leaders attend Congress Working Committee (CWC) meeting at Indira Bhawan.— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/6SS5ms3xhk