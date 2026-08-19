ETV Bharat / bharat

ఖర్గే హల్ద్వానీ ఘటనపై కాంగ్రెస్​ ఫైర్​- ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్

ఉత్తరాఖండ్ హల్ద్వానీ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించిన కాంగ్రెస్- ప్రధాని మోదీ నేరుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్- పేపర్ లీక్స్, చందా చోరీ, డీలిమిటేషన్ అంశాలపై సీడబ్ల్యూసీ కీలక నిర్ణయాలు

KC Venugopal
KC Venugopal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress CWC Haldwani Incident : ఉత్తరాఖండ్‌లోని హల్ద్వానీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ర్యాలీ అనంతరం జరిగిన పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (CWC) తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ఘటనను పూర్తిగా ఖండించిన సీడబ్ల్యూసీ- దీనిపై భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేరుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం అనంతరం పార్టీ ఎంపీ, సీడబ్ల్యూసీ సభ్యుడు కేసీ వేణుగోపాల్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఖర్గే ర్యాలీ తర్వాత ఆయన పాల్గొన్న వేదిక వద్ద శుద్ధీకరణ కార్యక్రమం చేపట్టారని ఇదివరకే రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత అయిన ఖర్గే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై దుమారమే చెలరేగింది. ఈ క్రమంలోనే సీడబ్ల్యూసీలో కూడా ఈ అంశం చర్చకు వచ్చిందని వేణుగోపాల్ తెలిపారు. బీజేపీ ప్రవర్తించిన తీరు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికే ఇలాంటి అనుభవం ఎదురుకావడం సరికాదని అన్నారు. ఈ ఘటన వెనుక అగ్రవర్ణ మనస్తత్వం (అప్పర్ క్యాస్ట్ మైండ్‌సెట్) ఉందని ఆరోపించారు. కచ్చితంగా ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని సీడబ్ల్యూసీ తీర్మానించినట్లు కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు.

సీడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో ఇతర చాలా అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఇందులో లోక్‌సభ స్థానాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్లు, పేపర్ లీకులు, విద్యార్థుల ఆందోళనలు, రామ మందిరం విరాళాల చోరీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో చైనా ఆక్రమణలు వంటి అంశాలపై కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని పార్టీ సీనియర్ నేతలు మీడియాకు వెల్లడించారు. సీడబ్ల్యూసీ సమావేశానికి 88 మంది హాజరయ్యారని, 33 మంది చర్చలో పాల్గొన్నారని తెలిపిన వేణుగోపాల్- ఇందులో ముఖ్యమంత్రులు, సీనియర్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు కూడా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థుల ఆందోళనలు- కేంద్రం వెనుకడుగు- ప్రతిపక్షాల విజయం!
సమావేశంలో ప్రధానంగా దేశంలో పరీక్షల వ్యవస్థ, పేపర్ లీకులు, విద్యార్థుల ఆందోళనల అంశం చర్చకు వచ్చినట్లు వేణుగోపాల్ తెలిపారు. పేపర్ లీకులపై విద్యార్థులు నిర్వహించిన ఆందోళనల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన తీరుపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఈ అంశంలో కేంద్రం వెనుకడుగు వేసిందని, విద్యార్థులకు సంబంధించిన అంశాల్లో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల సమయంలో ప్రతిపక్షాలు పూర్తిగా విజయం సాధించినట్లు భావిస్తున్నామని సీడబ్ల్యూసీ పేర్కొంది. ఇంకా విద్యార్థుల సమస్యల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు కాంగ్రెస్ తన ఛాత్రోంకీ గూంజ్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 800 నగరాల్లో, చిన్న, మధ్య తరహా నగరాల్ని కూడా కలుపుకొని ఈ కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించాలని సీడబ్ల్యూసీ తీర్మానించినట్లు వేణుగోపాల్ చెప్పారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని స్పష్టం చేశారు.

చందా చోరీపై దేశవ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటం!
ఇదే సమయంలో రామమందిరం చందా చోరీ అంశాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సీడబ్ల్యూసీ తీర్మానించింది. రామ మందిరం విరాళాలకు సంబంధించిన ఆరోపణల్ని ప్రజల భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన అంశంగా కాంగ్రెస్ చూస్తోందని వేణుగోపాల్ అన్నారు. ఈ అంశంపై క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటం చేయాలని; అంటే దేశవ్యాప్తంగా గ్రామాలు, పంచాయతీల స్థాయిలో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలకు సీడబ్ల్యూసీ సూచించినట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పరిణామాలపైనా సీడబ్ల్యూసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చైనా ఆక్రమణలపై కేంద్రం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇంకా విదేశాంగ విధానంపైనా విమర్శలు గుప్పించింది.

మహిళా రిజర్వేషన్స్​
దేశంలో జరగనున్న లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై (డీలిమిటేషన్) కూడా కాంగ్రెస్ తన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల్ని ప్రస్తుతం ఉన్న 543 గానే ఉంచాలని, మహిళా రిజర్వేషన్లను ఇదే సంఖ్యలో అమలు చేయాలని సీడబ్ల్యూసీ డిమాండ్ చేసింది. దీనికి సంబంధించి తమిళనాడు అసెంబ్లీ చేసిన తీర్మానానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది. ఇంకా కేరళ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ విజయంపై ఓటర్లకు సీడబ్ల్యూసీ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. తమిళనాడులోనూ ఎన్నికల అనంతర కూటమి ప్రభుత్వం ద్వారా బీజేపీ ఎత్తుగడల్ని తిప్పికొట్టినట్లు పేర్కొంది. కాంగ్రెస్ పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి మరింత బలోపేతం చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా 'సంఘటన్ సృజన్ అభియాన్' చేపడుతున్నట్లు వివరించింది.

జెన్ జీపై మోదీ సర్కార్ ఫోకస్- ప్రతి రోజూ ఓ యూనివర్సిటీకి ఒక కేంద్ర మంత్రి!

రూ.9,450 కోట్లతో 4 రైల్వే మల్టీట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం

TAGGED:

KC VENUGOPAL PM MODI APOLOGY
CHHATRON KI GOONJ PROGRAMME
HALDWANI INCIDENT PM MODI APOLOGY
CWC WOMEN RESERVATION DEMAND
CONGRESS CWC HALDWANI INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.