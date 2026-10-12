అమ్మవారి సేవలో ముస్లింలు- తాతల కాలం నాటి సంప్రదాయం- విగ్రహ అలంకరణ కోసం 22 గంటల శ్రమ
ఒడిశాలోని కటక్లో దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో కేవలం హిందువులు మాత్రమే కాకుండా ముస్లిం సోదరులు కూడా భాగస్వాములై భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారి సేవలో తరిస్తున్నారు.
Published : October 12, 2026 at 9:53 PM IST
Cuttack Durga Puja : మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా, గంగా-జమునా తెహజీబ్కు నిలువెత్తు రూపంగా నిలుస్తోంది ఒడిశాలోని కటక్. ఇక్కడ దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో కేవలం హిందువులు మాత్రమే కాకుండా ముస్లిం సోదరులు కూడా భాగస్వాములై భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారి సేవలో తరిస్తున్నారు. అమ్మవారి విగ్రహ అలంకరణ చేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. పనులను పూర్తి చేయడానికి పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా రోజుకు దాదాపు 22 గంటల పాటు శ్రమిస్తున్నారు.
కటక్కు చెందిన అస్లాం అలీ కుటుంబం అనేక సంవత్సరాలుగా దుర్గామాత విగ్రహ అలంకరణ పనులు చేస్తున్నారు. అలీతో పాటు సుమారు 14 మంది కళాకారుల బృందం ఈ పనిలో పాల్గొంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ అలంకరణల రూపకల్పనలో ఆయన కుటుంబంలోని మహిళల పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకంగా వ్యవహరిస్తారు. అలంకరణ ప్యానెల్స్కు జరీని అతికించడం లేదా ఆభరణాలను తయారు చేయడం వంటి పనుల్లో సహాయపడే ముందు తప్పనిసరిగా స్నానం చేసి పాల్గొంటారు. ఈ ఏడాది ఆయన ఆరు దేవత విగ్రహాల అలంకరణల (మేధా)తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. వీటి ధరలు రూ. 60,000 నుంచి రూ. 2.5 లక్షల వరకు ఉంటాయి.
"విగ్రహాల అలంకరణ లేదా నిమర్జన కార్యక్రమాల వంటి హిందూ పూజా సంబంధిత పనులను చేసే సంప్రదాయం అనేక ముస్లిం కళాకారుల కుటుంబాల్లో తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. మా తాత దీనిని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత నేను మా నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్నాను. మాకు అమ్మవారి (దుర్గాదేవి) పూజ చాలా ముఖ్యం. ఈద్ పట్ల మాకు ఎంత ఉత్సాహం ఉంటుందో, ఈ పండుగ పట్ల కూడా అంతే ఉత్సాహం ఉంటుంది. పని చేస్తున్నప్పుడు మేము అమ్మవారి నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటాం. దాంతో పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. మేము ముస్లింలమైతే ఏంటి? మాకు అమ్మవారి పట్ల గాఢమైన విశ్వాసం, భక్తి ఉన్నాయి."
--సయ్యద్ అస్లాం అలీ, కళాకారుడు
ప్రస్తుతం ఆయన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఆరు విగ్రహాల తయారీ కోసం రోజుకు 22 గంటల పాటు పని చేస్తున్నారు. దుర్గాదేవి విగ్రహం వెనుక ఉండే అలంకరణ, డిజైన్ పనులను ఆయన స్వయంగా చేస్తారు. సరైన విశ్రాంతి లేకపోయినా ఏమాత్రం అలసట లేకుండా పనిచేస్తున్నారు. "సప్తమి వరకు మాకు అలసట, అనారోగ్యం గానీ రావు. మాకు శారీరక శ్రమ వల్ల కలిగే అలసట అస్సలు అనిపించదు. బహుశా అమ్మవారి ఆశీర్వాదం వల్లే నేను, నా కుటుంబం సురక్షితంగా, సంతోషంగా ఉన్నాం. ఇది మా జీవనోపాధి కూడా." అని ఆయన అన్నారు.
పూరీ రథయాత్ర ఆచారాల్లో భాగంగా అక్షయ తృతీయ శుభదినాన రథం తయారీకి చెక్క పని ఎలా మొదలవుతుందో అలాగే దుర్గా పూజ కోసం వెదురుతో చేసే ఈ ఫ్రేమింగ్ పని కూడా అదే రోజున ప్రారంభమవుతుంది. "కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి అత్యంత ముఖ్యమైన రోజుల్లో అక్షయ తృతీయ ఒకటి కాబట్టి, ఈ పనిని కూడా ఆ రోజే ప్రారంభించాలని మేము నమ్ముతాం" అని అలీ చెప్పారు. "మేము శుభ్రంగా లేనప్పుడు ఈ పనిలో పాల్గొనం. ఈ పని మొదలైనప్పటి నుంచి నేను గంటలో వంట పూర్తి చేసి, మిగిలిన సమయం అంతా ఈ పనికే కేటాయిస్తున్నాను. ఇక్కడ మాకు ఎలాంటి విభేదాలూ లేవు. ముస్లింలు, హిందువులు దాదాపు ఒకరి పండుగలను మరొకరు కలిసి జరుపుకుంటారు. మా పొరుగున ఉన్న హిందూ స్నేహితులు మా ఇంటికి వస్తుంటారు. అలాగే మేము కూడా వారి ఇళ్లకు వెళ్తుంటాం. కటక్ నగరం 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి' నిదర్శనం" అని ఫరీదా అన్నారు. విగ్రహాల అలంకరణల కోసం కొలతలు తీసుకోవడానికి అలీ ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు ఆమె 'మేధా' తయారీ పనులన్నింటినీ పర్యవేక్షిస్తుంటారు.
నగరంలోని అనేక పూజా కమిటీల్లో ముస్లింలు కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో క్యాషియర్లు, అధ్యక్షులు, కార్యదర్శుల వంటి ముఖ్యమైన పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. దసరా ప్రజలను ఏకం చేసే పండుగ అని కటక్ మహానగర్ శాంతి కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హబు దా అన్నారు. మత సామరస్యానికి, ఐక్యతకు కటక్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని ఆయన చెప్పారు. "మా ముస్లిం సోదరులు అన్ని ఆచారాల్లోనూ పాల్గొంటారు. అమ్మవారికి ఆభరణాలు, అలంకరణ వస్తువులను సమర్పించడానికి అమ్మవారి పీఠంపైకి కూడా వెళ్తుంటారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, ప్రసాదం స్వీకరించడం, తయారీ, విగ్రహ నిమజ్జన కార్యక్రమంలో సహాయపడతారు. ఇలా ఆరాధనకు సంబంధించిన ప్రతి అంశంలోనూ వారు పాలుపంచుకుంటారు" అని ఆయన తెలిపారు.
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