దుర్గామాతకు రూ.500 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు- పుట్టింటికి వచ్చిన కూతురిలా గారాభంగా!
కటక్లోని 38 దుర్గాపూజ మండపాల్లో రూ. 500 కోట్లకు పైగా విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరణ చేశారు. ఇందులో 70 కిలోలకుపైగా బంగారం, 120 క్వింటాళ్ల వెండి ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు చెప్పుకొచ్చారు.
Published : October 18, 2026 at 9:36 PM IST
Cuttack Durga Puja Gold Jewellery : దుర్గాపూజ అంటే అమ్మవారి అలంకరణలు, పెద్ద పెద్ద మండపాలు, భక్తుల సందడి గుర్తుకొస్తాయి. ఇప్పుడు దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్న వేళ, కొన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఒడిశాలోని కటక్ నగరంలో అమ్మవారిని పూజించే తీరు ఎంతో విభిన్నమైనది. ఇక్కడి దుర్గాపూజకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. కటక్ పూజా మండపాల్లో అమ్మవారిని కేవలం దైవంగానే కాకుండా, కన్నతండ్రి ఇంటికి వచ్చిన గారాల కూతురిగా భావిస్తారు. కూతురు పుట్టింటికి వస్తే కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ప్రేమతో ఆదరించి, అడగకపోయినా ఏదీ దాచుకోకుండా కానుకలు ఇచ్చినట్లే- కటక్లోని వివిధ పూజా కమిటీలు అమ్మవారికి బంగారు, వెండి ఆభరణాలు సమర్పిస్తాయి. నగరంలోని 38 పూజా మండపాల్లో అమ్మవారి అలంకరణ కోసం ఏకంగా 70 కిలోల బంగారం, 120 క్వింటాళ్లకుపైగా (12 వేల కిలోలు) వెండిని ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి మొత్తం విలువ ఏకంగా రూ. 500 కోట్లకుపైనే ఉంటుంది. ఈ ఉత్సవాలకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.
1956 నుంచే
మొట్టమొదటి కటక్లోని చౌధురి బజార్ పూజా మండపంలో 1956లో దేశంలోనే తొలిసారిగా చండీ మేధా (వెండి అలంకరణ) సంప్రదాయం ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో అర క్వింటాల్ వెండితో దీన్ని తయారు చేయగా, తర్వాత వెండి అలంకరణను మరింత విస్తరించడంతో పాటుగా కాల క్రమేణా దేవతలు, ఇతర భాగాలను బంగారంతో అలంకరించడం ప్రారంభించారు. చౌధురి బజార్ పూజా మండపం సలహాదారు ప్రఫుల్ల మల్లిక్ మాట్లాడుతూ- భక్తులు సమర్పించిన విరాళాలతో మండపంలో బంగారం, వెండి ఆభరణాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆభరణాలను ప్రజల సందర్శనార్థం బహిరంగంగా ఉంచినప్పటికీ, అక్కడ ఎలాంటి కఠినమైన పోలీసు భద్రత ఉండదు. కేవలం ప్రజల విశ్వాసం, భక్తి, పరస్పర నమ్మకమే ఆభరణాలకు శ్రీరామరక్ష అని కమిటీ సభ్యులు చెబుతున్నారు. కోట్లాది రూపాయిల సంపద ఉన్నా ఎవరూ దానిని ఆశించరని, ఒక్క గ్రాము నగ కూడా పోలేదని వారు గర్వంగా చెబుతున్నారు.
'కటక్లో అమ్మవారు అత్తవారింటి నుంచి పుట్టింటికి వచ్చిన కూతురు. కూతురు అడగకపోయినా, తండ్రి అన్నీ ఇచ్చినట్లే ఇక్కడి ప్రజలు భక్తితో అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు. కోట్లాది రూపాయల ఆభరణాలు బహిరంగంగానే ఉన్నప్పటికీ, కేవలం పరస్పర విశ్వాసం, భక్తి మాత్రమే వాటిని కాపాడుతున్నాయి. ఇక్కడ ప్రత్యేక భద్రత అవసరం లేదు.'
--హబు దా, కటక్ మహానగర్ శాంతి కమిటీ యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్
మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్లో నగర్ సేథాని ఉత్సవాలు
మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్ సునర్హై (సరాఫా బజార్) ప్రాంతంలో ఉన్న 'నగర్ సేథాని' మాత దుర్గా పూజకు మరో చారిత్రక ప్రత్యేకత ఉంది. 1867 నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయం ప్రకారం అమ్మవారిని అలంకరించడానికి సుమారు రూ. 6 కోట్ల విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ ఆభరణాలను ఏడాది పొడవునా భద్రంగా ఉంచి, ఉత్సవాల సమయంలో అమ్మవారికి అలంకరిస్తారు. అప్పట్లో ఒక బెంగాలీ కుటుంబం స్వర్ణకారులను పూజకు అనుమతించకపోవడంతో స్థానిక సరాఫా వర్తకులు సొంతంగానే పండగను నిర్వహించుకోవడం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి కోరికలు తీరిన భక్తులు అమ్మవారికి బంగారం, వెండి కానుకలుగా సమర్పిస్తూ వస్తున్నారు.
అమ్మవారికి అలంకరించే ఆభరణాల్లో మంగళసూత్రం, హారాలు, గాజులు, చేతి కడియాలు, నడుము పట్టీలు, కాలి పట్టీలు, అరడజను వజ్రాలతో పొదిగిన ప్రత్యేక ముక్కుపుడక, ప్రత్యేక ముత్యాల హారాలు వంటి ఎన్నో అరుదైన ఆభరణాలు ఉన్నాయి. విగ్రహాన్ని పూర్తిగా సంప్రదాయ బుందేలీ శైలిలో తయారు చేస్తారు. జబల్పుర్లో కూడా కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు ఉండటంతో, కటక్లో మాదిరిగా కాకుండా ఇక్కడ 24 గంటలు పోలీసుల పహారా ఉంటుంది. 160 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇక్కడ ఎప్పుడూ ఎలాంటి దొంగతనాలు జరగలేదని తెలుస్తోంది. వివాహం తర్వాత ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ఆడబిడ్డలు దసరా పండగ సందర్భంగా తమ పుట్టింటికి వచ్చి, ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం ఇక్కడ అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
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