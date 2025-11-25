ETV Bharat / bharat

కస్టడీలో జరిగే హింస, మరణాలు వ్యవస్థకే మచ్చ- దీనిని దేశం సహించదు: సుప్రీంకోర్టు

కస్టడీ మరణాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- వీటిని ఎవరూ సమర్థించలేరని వ్యాఖ్య

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Supreme Court On Custodial Violence : పోలీస్​ కస్టడీలో జరిగే హింస, మరణాలు వ్యవస్థకే 'మచ్చ' అని, దీనిని దేశం సహించదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. పోలీసు స్టేషన్లలో సీసీటీవీలు పనిచేయకపోవడాన్ని సుమోటో కేసుగా తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం దానిపై విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా రాజస్థాన్​లో గడచిన 8 నెలల్లో పోలీసు కస్టడీలో 11 మరణాలు నమోదయ్యాయని పేర్కొంది.

జస్టిస్ విక్రమ్​ నాథ్​, జస్టిస్​ సందీప్ మెహతాల ద్విసభ్య ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ కేసు విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా మాట్లాడుతూ, కస్టడీ మరణాలను ఎవరూ సమర్థించరని, సమర్థించడానికి కూడా ప్రయత్నించలేరని అన్నారు.

ఎందుకు అంత తేలికగా తీసుకుంటున్నారు?
కస్టడీ మరణాలపై కేంద్రం ఎందుకు అఫిడవిట్​ దాఖలు చేయలేదని కూడా సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. "కేంద్రం ఈ కోర్టును ఎందుకు తేలికగా తీసుకుంటోంది?" అని జస్టిస్​ విక్రమ్ నాథ్​ అడిగారు. దీనితో 'కోర్టును ఎవరూ తేలికగా తీసుకోలేరని' తుషార్​​ మెహతా అన్నారు. కేంద్రం మూడు వారాల్లోగా కంప్లియెన్స్​ అఫిడవిట్​ దాఖలు చేస్తుందని చెప్పారు.

'2025లో మొదటి ఎనిమిది నెలల్లో రాజస్థాన్​లో పోలీస్​ కస్టడీలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వాటిలో 7 ఘటనలు కేవలం ఉదయ్​పుర్​ డివిజన్​లోనే జరిగాయి' మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. దీనితో సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్​ నెలలో దీనిని సుమోటోగా స్వీకరించింది.

వాస్తవానికి 2018లోనే సుప్రీంకోర్టు పోలీసు స్టేషన్లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను తనిఖీ చేయడానికి వీలుగా పోలీసు స్టేషన్​లలో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది.

ఇక మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు మరో కేసు (2020 ఉత్తర్వులు) విషయంలో అమికస్ క్యూరీగా సుప్రీంకోర్టుకు సాయం చేస్తున్న సీనియర్​ న్యాయవాది సిద్ధార్థ దవే వాదనలు కూడా విన్నది. ఈ క్రమంలోనే సీబీఐ, ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) సహా అన్ని దర్యాప్తు సంస్థల కార్యాలయాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు, రికార్డింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది.

అమెరికాలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం
విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికాలోని పోలీసు స్టేషన్లలో, జైళ్లలోని జరిగే వాటిని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నారని పేర్కొంది. దీనితో 'అమెరికాలో దాదాపు రిసార్ట్​ స్థాయి సౌకర్యాలు అందిస్తున్న ప్రైవేట్ జైళ్లు కూడా ఉన్నాయని' సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా చెప్పారు.

"కస్టడీలో హింస, మరణాలపై సమోటో రిట్​ పిటిషన్​పై 11 రాష్ట్రాలు మాత్రమే సమ్మతి అఫిడవిట్​ను దాఖలు చేశాయి. మిగిలిన రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఇంకా అఫిడవిట్​లను దాఖలు చేయలేదు. ఇందులో యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఉంది" అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. అందుకే ఇంకా అఫిడవిట్లు దాఖలు చేయని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు మూడు వారాల సమయం మంజూరు చేస్తూ, తదుపరి విచారణను డిసెంబర్​ 16కు వాయిదా వేసింది. ఒకవేళ గడువులోగా అఫిడవిట్లు దాఖలు చేయకపోతే, ఆ రాష్ట్రాల, యూటీల హోంశాఖలోని ప్రధాన కార్యదర్శలు కోర్టు ముందు హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.

