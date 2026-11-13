ఆ శ్మశానంలోని సీతాఫలాలకు ఫుల్ డిమాండ్- వాటి కోసం తెల్లవారుజామున 3గంటలకే క్యూ కట్టేస్తున్న జనం!
Custard Apple In Graveyard : మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ శ్మశానవాటికలో పండిన సీతాఫలాలకు వాటి అద్భుతమైన రుచి, సైజు కారణంగా మంచి గిరాకీ ఉంది.
Published : November 13, 2026 at 5:09 PM IST
సాధారణంగా 'శ్మశానవాటిక' అనగానే మనసులో ఏదో తెలియని భయం కలుగుతుంది. అక్కడి సమాధులు, భయానక దృశ్యాలు మనల్ని కాస్త ఇబ్బందిపెడతాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని సాగర్ జిల్లాలో ఉన్న ఓ శ్మశానవాటిక అందుకు భిన్నం. అది సీతాఫలాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. వినడానికి వింతగా అనిపించినా ఇది పచ్చి నిజం. ఆ శ్మశానంలో పండే సీతాఫలాలు ఎంత రుచిగా ఉంటాయంటే, వాటిని దక్కించుకోవడానికి ప్రజలు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే అక్కడికి చేరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో శ్మశానవాటికలో సీతాఫలాలు పండడం ఏంటి? వాటికి అంత డిమాండ్ ఎందుకు ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
శ్మశానవాటికలో వందలాది సీతాఫల చెట్లు
సాగర్ జిల్లాలోని రాహ్లీ పట్టణంలోని 13వ వార్డులో ఈ శ్మశానవాటిక ఉంది. ఇక్కడ వందలాది సీతాఫల వృక్షాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ చెట్లకు కాసే సీతాఫలాలు చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. స్థానిక ప్రజలు ఇక్కడి సీతాఫలాలను తినేందుకు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. వీటికున్న ప్రత్యేక రుచి కారణంగా ఇవి రాహ్లీ పట్టణంలోనే కాకుండా పొరుగు ప్రాంతాల్లోనూ మంచి ప్రాచుర్యం పొందాయి. సీతాఫలాల ప్రత్యేక రుచికి కారణం నేలేనని (మట్టి) స్థానికుల నమ్ముతున్నారు.
3 గంటలకే అమ్మకాలు ప్రారంభం
ఇక్కడ పండే సీతాఫలాలను అందరూ 'శ్మశానవాటిక సీతాఫలాలు' అని పిలుస్తుంటారు. వీటి కోసం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ప్రజలు శ్మశానవాటిక వద్దకు చేరుకుంటారు. ఎందుకంటే ఉదయం 5 గంటలకల్లా అక్కడ అమ్మకాలు ముగిసిపోతాయి. ఈ సీతాఫలాలను కొనుగోలు చేసేందుకు రాహ్లీ పట్టణం నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రదేశాల నుంచి కూడా ప్రజలు తరలివస్తారు. స్థానికులు వీటిని దూర ప్రాంతాల్లో నివసించే తమ బంధువులకు పంపుతుంటారు. వీటి అద్భుతమైన రుచికి అంతలా ఫిదా అయిపోతున్నారు ప్రజలు. అందుకే శ్మశానంలో దొరికే ఫలాలైనా వీటికి అంత డిమాండ్ ఉంది.
ఈ శ్మశానంలో సీతాఫలాలు పుష్కలంగా పండుతాయని స్థానికుడైన ఉపాధ్యాయుడు సలామత్ ఖాన్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా శ్మశానవాటిక ప్రాంతంలో నాణ్యమైన పండ్లు అధికంగా లభిస్తాయని వివరించారు. వాతావరణం చల్లబడటంతో సీతాఫలాలు పక్వానికి రావడం మొదలైందని చెప్పారు. రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గితే పండ్లు పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఒకవేళ రాత్రిపూట కోస్తే ఉదయానికి అవి మెత్తబడి పాడైపోవచ్చని, అందుకే పూర్తిగా పండకముందే వీటిని కోసి, తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు మార్కెట్కు తీసుకువస్తారని స్పష్టం చేశారు. ఉదయం 5 గంటల కల్లా అన్నీ అమ్ముడైపోతాయని వెల్లడించారు.
'సీతాఫలాల్లో పోషకాలు మెండు'
సీతాఫలాల్లో చాలా ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయని సాగర్ యూనివర్సిటీలోని బయో టెక్నాలజీ విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె. ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. సీతాఫలాల్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పీచు పదార్థాలు (ఫైబర్) సమృద్ధిగా ఉంటాయని వివరించారు. రాహ్లీలోని శ్మశానవాటికలో పండే సీతాఫలాల విషయానికి వస్తే, అక్కడ ఉన్న నేలలో ఫాస్పరస్, నత్రజని (నైట్రోజన్), పొటాషియం చాలా సమృద్ధిగా ఉన్నాయని చెప్పారు. సీతాఫలం మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి, మంచి దిగుబడిని ఇవ్వడానికి ఒక్కో చెట్టుకు 125- 250 గ్రాముల చొప్పున ఫాస్పరస్, నత్రజని అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఈ నేలలో ఉన్న సారం వల్ల చెట్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా మంచి దిగుబడిని కూడా ఇస్తాయి. మరో ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే ఇక్కడ పండే సీతాఫలాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి. నేలలోని అధిక స్థాయి ఫాస్పరస్, పొటాషియం కారణంగా పండ్లు నెమ్మదిగా పక్వానికి వస్తాయి. సాధారణ నేలల్లో పండే సీతాఫలాలు 10 రోజుల్లోనే పాడైపోయే అవకాశం ఉండగా, ఇక్కడ పండే పండ్లు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక లక్షణమే వీటికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని కూడా ఇచ్చింది" అని ఉపాధ్యాయ్ స్పష్టం చేశారు.
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