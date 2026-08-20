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రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో పురోగతి- కొత్త ఔషధ సమ్మేళనాన్ని అభివృద్ధి చేసిన CUSAT- లభించిన పేటెంట్

కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అద్భుత ఆవిష్కరణ- రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో ముందడుగు- క్యాన్సర్ కణాలతో పోరాడగల ఔషధ సమ్మేళనం అభివృద్ధి

CUSAT Patent Breast Cancer Compound
అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మనోజ్, పరిశోధకురాలు అన్సా సంతు (Special arrangement (CUSAT))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 10:31 PM IST

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CUSAT Patent Breast Cancer Compound : రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై పోరాటంలో మరో ముందడుగు పడింది. కేరళలోని కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (CUSAT) పరిశోధకులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌ చికిత్సకు ఉపయోగపడే కొత్త ఔషధ సమ్మేళనాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. క్యాన్సర్ కణాలతో పోరాడగల సామర్థ్యం ఉన్న 'సెల్ఫ్ అసెంబుల్డ్ మెటల్ ఆర్గానిక్ ట్రయాంగులర్ కాంపౌండ్'ను తయారుచేశారు. ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పేటెంట్ లభించింది.

ఈ సమ్మేళనాన్ని కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మనోజ్, పరిశోధకురాలు అన్సా సంతు అభివృద్ధి చేశారు. వీరి ఆవిష్కరణకు భారత పేటెంట్ నెం.598679 మంజూరు అయ్యింది. ఈ విశిష్టమైన ఔషధ సమ్మేళనం కొత్తగా రూపొందించిన 'థియోసెమికార్బజోన్' అణువులను ఉపయోగించి ఒకదానికొకటి అనుసంధానించిన మూడు జింక్ అయాన్‌లతో కూడి ఉంటుంది. ఆ అయాన్లు 'మెటల్లో సుప్రామాలిక్యులర్' నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. పరిశోధకులు సింగిల్ క్రిస్టల్ ఎక్స్ రే డిఫ్రాక్షన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రయోగాత్మక అధ్యయనాలు నిర్వహించడం ద్వారా ఈ సమ్మేళనం అణు నిర్మాణాన్ని కచ్చితంగా నిర్ధారించారు.

ప్రస్తుతం మందు కన్నా 3.5 రెట్లు ప్రభావవంతంగా!
రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా ఉపయోగించుతున్న ప్రధాన ఔషధమైన 'సిస్ప్లాటిన్' కంటే ఈ కొత్త సమ్మేళనం సుమారుగా 3.5 రెట్లు మెరుగైన 'సైటోటాక్సిసిటీ'ని (క్యాన్సర్ కణాలను చంపే సామర్థ్యం) కలిగి ఉందని ప్రయోగశాల అధ్యయనాలు స్పష్టంగా చూపించాయి. ఇది ప్రాణాంతకమైన MCF-7 రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలపై అధిక సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ సమ్మేళనం 'అపోప్టోసిస్' అనే సహజ కణ నాశన ప్రక్రియ ద్వారా క్యాన్సర్ కణాలను పూర్తిగా నిర్మూలిస్తుంది. డీఎన్ఏ బైండింగ్, రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ ఉత్పత్తి, ప్రోటీన్ బైండింగ్, న్యూక్లియర్ స్టెయినింగ్ పరీక్షలు వంటి వివిధ శాస్త్రీయ ప్రయోగాత్మక అధ్యయనాలు కూడా ఈ సమ్మేళన అద్భుతమైన పనితీరును పూర్తిగా ధ్రువీకరిస్తున్నాయి. దీంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో కీలక ముందడుగు పడిందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ఔషధ సమ్మేళం పూర్తిగా మందుగా మారి రోగులకు అందుబాటులోకి వస్తే మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.

CUSAT Patent Breast Cancer Compound
రొమ్ము క్యాన్సర్‌ కణాలు (Special arrangement (CUSAT))

పక్కాగా రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాల నాశనం!
క్యాన్సర్ నివారణ పరిశోధన రంగంలో 'సుప్రామాలిక్యులర్ కో-ఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ', లోహ ఆధారిత ఫ్రేమ్‌వర్క్ సమ్మేళనాల గొప్ప సామర్థ్యాన్ని ఈ పరిశోధన నొక్కి చెబుతోంది. ఈ సమ్మేళనం రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలను కచ్చితంగా నాశనం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనికి హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను నిర్మూలించే ప్రత్యేక సామర్థ్యం కూడా ఉంది. ఈ రీసెర్చ్ ఫలితాలు రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీకు చెందిన 'జర్నల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కెమిస్ట్రీ బి'లో ప్రచురితమయ్యాయి. కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకుల ఈ ఆవిష్కరణ భవిష్యత్తులో కనీస దుష్ప్రభావాలు లేకుండా అధిక సామర్థ్యం గల కొత్త క్యాన్సర్ మందుల అభివృద్ధిలో పనికొస్తుందని సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఔషధ సమ్మేళనానికి లభించిన పేటెంట్ CUSAT అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ విభాగానికి ఒక ముఖ్యమైన విజయంగా నిలిచింది. కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ సమ్మేళనం చివరికి ప్రయోగశాల ఆవిష్కరణ నుంచి వైద్యపరంగా ఉపయోగపడే క్యాన్సర్ నిరోధక ఔషధంగా అభివృద్ధి చెందగలదా? లేదా అనే విషయాన్ని తదుపరి అధ్యయనాలు నిర్ధారిస్తాయి.

CUSAT Patent Breast Cancer Compound
'సెల్ఫ్ అసెంబుల్డ్ మెటల్ ఆర్గానిక్ ట్రయాంగులర్ కాంపౌండ్' (Special arrangement (CUSAT))

పరిశోధకుడు ఏమన్నారంటే?
తాము అభివృద్ధి చేసిన ఈ సమ్మేళనం ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న క్యాన్సర్ మందుల కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని డాక్టర్ మనోజ్ ఈటీవీ భారత్‌కు తెలిపారు. దీనిని ఔషధంగా మార్చడానికి మరిన్ని అధ్యయనాలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దీనిని ఔషధంగా మార్చడానికి కనీసం 10-15 సంవత్సరాలు పడుతుందని వెల్లడించారు. క్యాన్సర్ కణాలను ప్రయోగశాలకు తీసుకువచ్చి ఈ ప్రయోగం నిర్వహించామని చెప్పారు. తాము కనుగొన్న ఈ కొత్త సమ్మేళనం క్యాన్సర్ కణాల సహజ నాశనాన్ని వేగవంతం చేస్తుందని వివరించారు.

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