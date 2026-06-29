ETV Bharat / bharat

CBSE విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్​- 'త్రిభాషా విధానం' నుంచి మినహాయింపు

CBSE బిగ్ అప్‌డేట్- ప్రస్తుత 10వ తరగతి బ్యాచ్‌కు త్రిభాషా విధానం నుంచి మినహాయింపు- 9వ తరగతి విద్యార్థులకు విదేశీ భాషలు నేర్చుకునే ఛాన్స్​

CBSE Students
CBSE Students (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CBSE Three Language Policy : సీబీఎస్​ఈ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్​. సెంట్రల్​ బోర్డ్ ఆఫ్​ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్​ (CBSE) సోమవారం తన త్రిభాషా విధానం అమలుకు సంబంధించి కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, ప్రస్తుత 10వ తరగతి విద్యార్థులు మూడు భాషలు చదవాలనే (త్రిభాషా విధానం) నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది. అలాగే ప్రస్తుతం 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు వన్​-టైమ్​ సడలింపు ఇచ్చింది. ఈ 9వ తరగతి విద్యార్థులు కచ్చితంగా మూడు భాషలు చదవాల్సి ఉంటుందని, అయితే వారు ఒక భారతీయ భాషతో పాటు, రెండు విదేశీ భాషలను ఎంచుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

CBSE CLASS 10 EXEMPTION
CBSE CLASS 9 FOREIGN LANGUAGES
CBSE LATEST GUIDELINES 2026
TWO LEVEL MATH SCIENCE CBSE
CBSE THREE LANGUAGE POLICY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.