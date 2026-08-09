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రూ.2 లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో కావడి అలంకరణ- అందరి దృష్టి అటువైపే- రాత్రంతా పడుకోకుండా కాపలా!

రూ.2.70 లక్షల విలువైన కరెన్సీ నోట్లతో కావడి తయారీ- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన కావడి- పోలీసు భద్రతతో ముందుకు సాగుతున్న యాత్ర

Currency Note Decoration Unique Kanwar
కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించిన కావడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 10:45 PM IST

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Currency Note Decoration Unique Kanwar : ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ కావడి యాత్ర వైభవంగా సాగుతోంది. ఈ యాత్రను భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఏడాది జరుగుతున్న యాత్రలో, కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించిన ఒక కావడి ప్రజలను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. సాధారణంగా కావడి యాత్ర కోసం పూలు, రంగురంగుల దీపాలు, ధార్మిక చిహ్నాలతో కావడిని అలంకరిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈసారి రూ.10 నుంచి రూ.500 విలువ కలిగిన కరెన్సీ నోట్లతో అమర్చి అందంగా అలంకరించారు. అంతేకాదు, దీన్ని తయారు చేయడం కోసం ఏకంగా రూ.2.70లక్షల విలువైన నోట్లను ఉపయోగించారంట.

ఇంతకీ ఇది ఎక్కడ చేశారంటే?
హరిద్వార్​ నుంచి గంగాజలాన్ని తీసుకొని బయలుదేరిన సుమారు 10 మంది భక్తుల బృందం, సహారన్​పుర్​ మీదుగా హరియాణాలోని జగాద్రి-యమునానగర్ వైపు వెళ్తోంది. అయితే, నోట్లతో అలంకరించిన ఈ కావడి రోడ్డుపై వెళ్తుంటే, దానిని చూడడానికి స్థానిక ప్రజలు, బాటసారులు భారీగా గుమిగూడుతున్నారు. మరోవైపు, జన సంఖ్య ఎక్కువగా పెరగడంతో ఆ భక్తుల బృందం అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. "చాలా మంది కావడికి కట్టిన కరెన్సీ నోట్లను దగ్గర నుంచి చూడడానికి, వాటిని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లోనూ కావడిని చూడడానికి ప్రజలు భారీగా వస్తున్నారు. అందువల్ల రాత్రంతా మేల్కొని కావడిని కాపలా కాయాల్సి వస్తోంది" అని భక్తులు చెబుతున్నారు.

Currency Note Decoration Unique Kanwar
కరెన్సీ నోట్లతో కావడి అలంకరణ (ETV Bharat)

భద్రతగా పోలీసు బృందం
"కావడిలో లక్షల్లో డబ్బు ఉండడం వల్ల సహారన్​పుర్​ పోలీసులు, భద్రతాపరంగా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు, భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ కావడి ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ సరిహద్దుల్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి పోలీసుల నిఘా నిరంతరం కొనసాగుతోంది. కావడి ఏ పోలీసు స్టేషన్​ పరిధి గుండా వెళుతుందో, ఆ ప్రాంత పోలీసులు దానిని తమ పరిధి ముగిసే వరకు రక్షణ(ఎస్కార్ట్​)గా తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత తదుపరి పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని పోలీసులు భద్రతా బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. ఈ విధంగా పోలీసు స్టేషన్ పరిధి మారినప్పుడల్లా, కావడితో పాటు ఉండే పోలీసులు కూడా మారుతుంటారు" అని ఎస్పీ దేహాత్​ (రూరల్) మయాంక్​ పాఠక్ పేర్కొన్నారు. అయితే, పోలీసులు తీసుకున్న ఈ చొరవ వల్ల తమకు ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతోందని భక్తులు తెలిపారు. దారిపొడవునా పోలీసులు తోడుగా ఉండడం వల్ల, నోట్లతో కూడిన కావడిని సురక్షితంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తమకు సహాయపడుతోందని ఆనందం వ్యక్తపరిచారు.

Currency Note Decoration Unique Kanwar
కరెన్సీ నోట్లతో కావడి అలంకరణ (ETV Bharat)

ఈ సంప్రదాయం గురించి మీకు తెలుసా?
ఇదిలా ఉండగా, నాలుగేళ్ల క్రితం కావడిని డబ్బులతో అలంకరించే సంప్రదాయం ప్రారంభమైందని మోనూ అనే భక్తుడు తెలిపారు. మొదటిసారి దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయల నోట్లతో కావడిని అలంకరించారు. ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం నోట్ల సంఖ్య, డబ్బు మొత్తం పెరుగుతూ వచ్చింది. వచ్చే ఏడాది ఈ కావడిని మరింత వైభవంగా తయారు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు మోనూ తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది దాదాపు రూ.5 లక్షల విలువైన కరెన్సీ నోట్లతో కావడిని అలంకరించాలని తాము ప్రణాళిక వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

Currency Note Decoration Unique Kanwar
కావడి యాత్రతో పోలీసులు (ETV Bharat)

మరో భక్తుడు జగదీప్​ కూడా ఇలాగే కరెన్సీ నోట్లతో కావడిని అలంకరించారు. ఆయన తన కావిడిని సుమారు రూ.50వేల విలువైన నోట్లతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు. దీనిని సిద్ధం చేయడానికి తనకు సుమారు ఒకటిన్నర రోజు సమయం పట్టిందని తెలిపారు. ఈ విధంగా 10 మంది భక్తుల బృందం ఆగస్టు 5న హరిద్వార్ నుంచి బయలుదేరింది. ఆగస్టు 9 నాటికి జగాద్రి-యమునానగర్​ చేరుకోవాలని ఈ బృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఏదిఏమైనప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఈ నోట్ల కావడి సహారన్​పుర్​ కావడి​ యాత్రలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, చర్చనీయాంశమైన అంశంగా మారింది.

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