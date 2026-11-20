యుద్ధాల మధ్య భారత్ శాంతి సందేశం- సాంస్కృతిక బంధాలే ప్రపంచ శాంతికి భరోసా: నరేంద్ర మోదీ
PM Modi SCO Civilisational Dialogue Forum: ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు, అశాంతి నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రపంచ శాంతికి సాంస్కృతిక, నాగరికత బంధాలే బలమైన భరోసాగా నిలుస్తాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు.
Published : November 20, 2026 at 10:27 PM IST
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు, అశాంతిపైనే చర్చలు జరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో భారత్ మాత్రం సాంస్కృతిక, నాగరికత సంబంధాలపై సంభాషణలు జరుపుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ శాంతికి ఈ సాంస్కృతిక అనుబంధాలే బలమైన భరోసాగా నిలుస్తాయని ఉద్ఘాటించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం దిల్లీలోని చారిత్రాత్మక పురానా ఖిలా వేదికగా తొలి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరంను ప్రధాని ప్రారంభించి ప్రసంగించారు.
పురానా ఖిలా వేదికగా ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక సందేశం
మహాభారత కాలం నాటి విశేష చరిత్ర కలిగిన పురానా ఖిలా ఈ నాగరికత సంభాషణలకు సరైన వేదిక అని మోదీ కొనియాడారు. ప్రారంభోత్సవంలో ప్రదర్శించిన వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, బౌద్ధ శాస్త్రం, హనుమంతుడి ప్రయాణ ఘట్టాలు వంటివి భారత సంస్కృతిని ప్రతిబింబించడమే కాకుండా యావత్ మానవాళికి ప్రేమ, ఐక్యత సందేశాన్ని అందించాయని ప్రధాని అన్నారు. 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఎస్సీఓ కూటమి ఇప్పటివరకు భద్రత, ఆర్థిక, కనెక్టివిటీ రంగాల్లో సహకారాన్ని బలోపేతం చేసిందని, ఇప్పుడు సాంస్కృతిక సహకారం సభ్య దేశాల మధ్య బంధాల్ని మరింత దృఢంగా మారుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 2025లో చైనాలోని టియాంజిన్లో జరిగిన ఎస్సీఓ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రతిపాదన మేరకు, కేంద్ర సాంస్కృతిక, విదేశాంగ శాఖల ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ 20 నుంచి 22 వరకు ఈ 3 రోజుల సదస్సు జరుగుతోంది.
ఎస్సీఓ దేశాలకు మోదీ కీలక ప్రతిపాదనలు
సభ్య దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కొత్త తరానికి అందించడానికి ప్రధాని మోదీ పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రాచీన గ్రంథాల డిజిటలీకరణ, ఏఐ ట్రాన్స్లేషన్- మ్యూజియంలు, గ్రంథాలయాల్లోని వేలాది ఏళ్ల నాటి తాళపత్ర గ్రంథాలు, అరుదైన చారిత్రక పత్రాల్ని డిజిటలైజ్ చేయాలని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాయంతో గొప్ప గొప్ప సాహిత్య గ్రంథాలను ఇతర భాషల్లోకి వేగంగా అనువదించి ప్రపంచానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. ఈ అమూల్యమైన సంపదను డిజిటలైజేషన్ చేయడం, ప్రాచీన గ్రంథాలను వివిధ భాషల్లోకి అనువదించడం కోసం ఎస్సీఓ దేశాలన్నీ కలిసిగట్టుగా పనిచేయాలని సూచించారు.
#WATCH | Delhi: At the first Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Civilisational Dialogue Forum, Prime Minister Narendra Modi says, "We are currently at the 'Purana Qila' in Delhi—a site that represents India’s remarkable cultural heritage. Its history is as compelling as the fascinating legends associated with it; you may have already read or heard about them. According to scholars, the history of this fort dates back thousands of years, to the era of the Mahabharata. In such an ancient setting, the magnificent cultural performances—ranging from the energetic chanting of Vedic hymns and the presentation of Buddhist philosophy to the depiction of the journey of Lord Hanuman—not only offered a glimpse into Indian culture but also conveyed a message of love and unity for all of humanity..." (Source: DD News)— ANI (@ANI) November 20, 2026
ఉమ్మడిగా పరిశోధనలు- విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధన సంస్థల సంయుక్తంగా పరిశోధనలు నిర్వహించాలి. దీని ద్వారా ఉమ్మడి చరిత్రకు సంబంధించిన కొత్త విషయాల్ని వెలుగులోకి తీసుకురావొచ్చని అన్నారు. దీని వల్ల ప్రపంచంలోని ఏ ప్రాంతానికి చెందిన యువత అయినా మరో దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మరింత లోతుగా తెలుసుకోగలుగుతారని వివరించారు.
బౌద్ధ వారసత్వ, సిల్క్ రూట్ సర్క్యూట్లు- ఎస్సీఓ దేశాల్లో ఉన్న సిల్క్ రూట్స్, బౌద్ధ వారసత్వంతో ముడిపడిన ఎన్నో చారిత్రక ప్రదేశాలు ఉన్నాయని మోదీ గుర్తుచేశారు. ఈ ప్రాంతాల్ని అనుసంధానం చేస్తూ హెరిటేజ్ సర్క్యూట్లు, సాంస్కృతిక పర్యటక మార్గాల్ని అభివృద్ధి చేసే అవకాశాల్ని పరిశీలించాలని సూచించారు. ఉమ్మడి ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు- సంయుక్త సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు, కళాకారుల మార్పిడి కార్యక్రమాల ద్వారా వివిధ దేశాల కళలు, సంప్రదాయాలను కొత్త ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయవచ్చని చెప్పారు.
తొలుత ఇక్కడ 'వసుధైవ కుటుంబకం- ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం' థీమ్తో సివిలైజేషన్స్ అన్ కన్వర్జేషన్ పేరుతో నృత్య, సంగీత ప్రదర్శన నిర్వహించారు. 'అస్తిత్వ- ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్' పేరుతో భారత పురావస్తు, సాహిత్య వారసత్వాన్ని తెలిపే ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ క్రీస్తుపూర్వం 1200 నుంచి క్రీస్తుశకం 1200 వరకు దిల్లీ చరిత్రకు సంబంధించిన తవ్వకాల్లో లభించిన వస్తువులు, ఇతర నిర్మాణ అవశేషాలు, కళాఖండాలు ఇందులో ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ కూడా పాల్గొన్నారు. నాగరికతలు ఒంటరిగా కాకుండా సంభాషణల ద్వారానే అభివృద్ధి చెందుతాయని ఆయన అన్నారు. ఈ ఫోరమ్ సహకారంలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని ఉమ్మడి కార్యచరణ ప్రణాళికగా మార్చుకోవాలని అన్నారు. నవంబర్ 20-22 వరకు భారత్ 3 రోజుల ఈ ఫోరంను నిర్వహిస్తోంది. నవంబర్ 21, 22 తేదీల్లో నాలుగు ప్రధాన అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి.
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