'రూ.10వేల కోట్ల వ్యాపారం ప్రమాదంలో పడుతుంది'- 'చలో దిల్లీ' ర్యాలీని వాయిదా వేయాలని సోనియాకు వ్యాపారుల లేఖ
CTI Wrote Letter to Sonia Gandhi : విపక్ష కూటమి నవంబర్ 1న తలపెట్టిన ర్యాలీని వాయిదా వేయాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీకి దిల్లీ వ్యాపారులు కోరారు.
Published : October 30, 2026 at 10:59 AM IST
India Bloc Rally at Ramlila Maidan : నవంబర్ 1న రామ్లీలా మైదానంలో ఇండియా కూటమి తలపెట్టిన 'చలో దిల్లీ' ర్యాలీని వాయిదా వేయాలని ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ(సీటీఐ) గురువారం కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీకి లేఖ రాసింది. పండుగల సీజన్ వ్యాపారాలకు అత్యంత కీలకమైన సమయం కాబట్టి, ఈ సమయంలో ర్యాలీ నిర్వహించడం వల్ల తమకు తీవ్ర ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ మెగా ర్యాలీకి పది లక్షల మంది ప్రజలు, 15000-20000 వాహనాలు సెంట్రల్ దిల్లీలోకి రావడం వల్ల ఇరవైకు పైగా మార్కెట్లలో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించింది. ఈ ర్యాలీ వల్ల రూ.10,000 కోట్ల విలువైన వ్యాపార లావాదేవీలు ప్రమాదంలో పడతాయని పేర్కొంది.
'మేము ఈ ర్యాలీని వ్యతిరేకించడం లేదు'
"నవంబర్ 1న పది లక్షల మందితో జరగబోయే మెగా ర్యాలీని దీపావళి తర్వాతి తేదీకి వాయిదా వేయాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీని కోరుతున్నాం. ఈ ర్యాలీ వల్ల 15,000- 20,000 వాహనాలకు పార్కింగ్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల దిల్లీలో పూర్తిస్థాయి ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడవచ్చు. దిల్లీ వాణిజ్య వ్యవస్థకు ఇది చాలా కీలక (పండగల) సమయం. నవంబర్ 6న ధంతేరస్, నవంబర్ 8న దీపావళి పండగ ఉంది. అయితే నవంబరు 1న ర్యాలీ ఉండడంతో వ్యాపారుల సరకుల రవాణాకు, కొనుగోలుదారుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దీంతో వ్యాపారాల యజమానులు తీవ్ర భయాందోళనలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మా విజ్ఞప్తి రాజకీయాలకు సంబంధించినది కాదు. కేవలం మా వ్యాపార మనుగడ కోసం చేస్తున్నదే. మేము ఈ ర్యాలీని వ్యతిరేకించడం లేదు. దీపావళి పండగ సమయంలో మా జీవనోపాధిని కాపాడుకోవాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం." అని సోనియా గాంధీకి రాసిన లేఖలో సీటీఐ (CTI) ఛైర్మన్ థర్మన్ బ్రిజేశ్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.
ఈ మార్కెట్లు దిల్లీకి ప్రాణాధారమైనవి : సీటీఐ ఛైర్మన్ బ్రిజేశ్ గోయల్
దేశ రాజధానిలో ఉన్న 20 ప్రధాన మార్కెట్లు కేవలం వ్యాపార కేంద్రాలు మాత్రమే కావని, ఇవి దిల్లీ నగరానికి ప్రాణాధారమైనవని సీటీఐ ఛైర్మన్ బ్రిజేశ్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మార్కెట్లలో రోజుకు రూ.10,000-రూ.12,000 కోట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతాయని వివరించారు. ఒకవేళ నవంబరు 1న చలో దిల్లీ ర్యాలీని ఇండియా కూటమి చేపడితే అక్టోబర్ 31, ఆ తర్వాత రోజు సెంట్రల్ దిల్లీలో లాక్డౌన్ వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి రాకపోకలు స్తంభిస్తాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ధంతేరస్ పండగ కోసం సరుకులను ఎలా రవాణా చేయాలి? అని అన్నారు. తన విన్నపంలో గురువారం సాయంత్రం నుంచే దిల్లీలో రవాణా వ్యవస్థను స్తంభింపజేయగల ప్రధాన సమస్యలను పేర్కొన్నారు. రామ్లీలా మైదానంలో కనీసం 200 పెద్ద బస్సులను పార్క్ చేసేందుకే స్థలం లేదని, అలాంటిది 15,000-20,000 వాహనాలను ఎక్కడ పార్క్ చేస్తారు? అని ప్రశ్నించారు.
"300 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ మార్కెట్లు దేశవ్యాప్తంగా వస్తువులను సరఫరా చేస్తాయి. ఇక్కడికి ప్రతిరోజూ నరేలా, బావానా, ఓఖ్లా, మాయాపురి, ముండ్కా, ఉద్యోగ్ నగర్, మంగోల్పురి వంటి 56 పారిశ్రామిక ప్రాంతాల నుంచి సుమారు 5వేల ట్రక్కులు, టెంపోలు వస్తుంటాయి. మాకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు ఇండియా కూటమి చలో దిల్లీ ర్యాలీని పండగ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత, అంటే నవంబర్ 10 తర్వాతకు వాయిదా వేసుకోవాలి. నవంబర్ 1నే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం తప్పనిసరి అయితే, దానిని బురారీ మైదానంకు మార్చాలి." అని బ్రిజేశ్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, నవంబర్ 1న ఇండీ కూటమి తలపెట్టిన చలో దిల్లీ ర్యాలీలో ప్రతిఒక్కరూ పాల్గొనాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గురువారం కోరారు. పోలీసులు, లాఠీలకు భయపడొద్దని సూచించారు. తమ కుతంత్రాలను ప్రయోగించే దమ్ము బీజేపీకి లేదని విమర్శించారు. రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవటానికి, దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి కలిసికట్టుగా నడుద్దామని దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా విద్యార్థి సంఘాలన్నీ ఈ మార్చ్లో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇదో అద్భుతమైన ర్యాలీ కాబోతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
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