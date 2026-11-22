'బంగారం విషయంలో లక్షలాది కుటుంబాల కష్టార్జితాన్ని కాపాడారు'- ప్రధాని మోదీకి CTI లేఖ
Traders Body Letter Modi : ప్రధాని మోదీకి ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లేఖ రాసింది.
Published : November 22, 2026 at 11:17 AM IST
బంగారం కొనుగోళ్ల విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన సూచనలను ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (సీటీఐ) ప్రశంసించింది. బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించాలన్న ఆయన విజ్ఞప్తి వల్ల దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది జ్యువెలరీ వ్యాపారులు, చిన్న వర్తకులు, పెట్టుబడిదారులు భారీ ఆర్థిక నష్టాల నుంచి బయటపడ్డారని పేర్కొంది. ఆదివారం ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాసింది. ఆయన సూచనలపై విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తగ్గిన తర్వాత వ్యాపారుల గణనీయైమ ఆర్థిక నష్టాలను నివారించడంలో సహాయడిందని పేర్కొంది.
"ప్రధాని బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని సూచించిన సమయంలో కిలో బంగారం ధర రూ.1.90 కోట్లుగా ఉండేది. ప్రస్తుతం అది రూ.1.25 కోట్లకు పడిపోయింది. ఒకవేళ వ్యాపారులు మోదీ సలహాను విస్మరించి ఆ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసి ఉంటే, ఇప్పుడు కేజీకి రూ.65 లక్షల చొప్పున నష్టాన్ని చవిచూసి ఉండేవారు. లక్షలాది మంది నగల వ్యాపారులు అప్పుల్లో కూరకుపోయి దివాలా తీసి ఉండేవారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది నగల వ్యాపారులు కొన్ని నెలలకు సరిపడా బంగారం నిల్వలను నిర్వహిస్తుంటారు. ధరలు అధికంగా ఉన్న సమయంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టి నిల్వలు కొనుగోలు చేసి ఉంటే, ప్రస్తుం ధరలు ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గడంతో కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చేది. ప్రధాని సూచనతో వ్యాపారులు అధిక ధరల వద్ద బంగారం కొనుగోలు చేయకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వేదికల ద్వారా బంగారం వ్యాపారం చేసే చిన్న వర్తకులు, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులు సైతం ఈ సూచనతో ప్రయోజనం పొందారు. తమ సంస్థకు చెందిన వ్యాపారుల గ్రూపుల్లో ‘మోదీజీ మమ్మల్ని కాపాడారు. గతంలో ప్రధాని సూచనను వ్యతిరేకించిన వ్యాపారులు సైతం ఇప్పుడు ఆయన నిర్ణయం సరైనదేనని అంగీకరించారు"
-- ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ
The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Prime Minister Narendra Modi, thanking him for his earlier advice to people against buying gold. The chamber said his advice saved lakhs of jewellers, traders and investors from huge losses as gold prices fell by Rs 65 lakh per kg, from Rs 1.90 crore to Rs 1.25 crore. It also said the decline in gold prices has brought relief to families during the ongoing wedding season.— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో కొనుగోలుదారులకు ఊరట
బంగారం ధరలు తగ్గడం వ్యాపారులకే కాకుండా సామాన్య ప్రజలకు కూడా ప్రయోజనకరంగా మారిందని సీటీఐ అభిప్రాయపడింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతుండగా, సుమారు 52 లక్షల వివాహాలు జరగనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ సమయంలో బంగారం ధరలు తగ్గడంతో పెళ్లిళ్ల కోసం నగలు కొనుగోలు చేసే కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా కొంత ఊరట లభిస్తోందని తెలిపింది. బంగారం, వెండి వంటి సున్నితమైన మార్కెట్ల విషయంలో ప్రధాని ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు మార్గదర్శనం చేయాలని కోరింది. ఊహాగానాలు, అనవసర నిల్వలు, అధిక ధరల వద్ద కొనుగోళ్ల కారణంగా వ్యాపారులు నష్టపోకుండా ఇటువంటి సూచనలు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంది.
ప్రధాని మోదీ ఏడు సూచనలు
ఈ ఏడాది 2026 మే 10న సికింద్రాబాద్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ ఏడు కీలక సూచనలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరల నేపథ్యంలో విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడం, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంపై ఈ సూచనలు చేశారు. అందులో బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించడం, ఏడాది పాటు అవసరం లేని విదేశీ ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండటం, సాధ్యమైన చోట వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, ఇంధన పొదుపు, స్వదేశీ ఉత్పత్తుల వినియోగం, వంట నూనె వినియోగాన్ని తగ్గించడం, ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం వంటివి ఉన్నాయి.
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