'రూ.10వేలకోట్ల నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం- ర్యాలీని వాయిదా వేసుకోండి'- రాహుల్కు ట్రేడర్స్ లేఖ
రాహుల్ గాంధీకి ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (సీటీఐ) లేఖ రాసింది. నవంబర్ 1న చేపట్టే ర్యాలీని వాయిదా వేసుకోవాలని కోరింది. నవంబర్ 10 తర్వాత నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేతకు సూచించింది
Published : October 24, 2026 at 11:53 AM IST
Traders On Rahul Gandhi Rally : దీపావళి పండుగకు ముందు దిల్లీలో నిర్వహించనున్న ఇండియా కూటమి ర్యాలీని వాయిదా వేయాలని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి చాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (సీటీఐ) విజ్ఞప్తి చేసింది. నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదాన్లో జరగనున్న ఈ సభ వల్ల పండుగ సీజన్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ర్యాలీ కారణంగా సుమారు రూ.10 వేల కోట్ల వ్యాపారానికి నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. నవంబర్ 10 తర్వాత సభ నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరింది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చే నెల 1న రాంలీలా మైదాన్లో ఇండియా కూటమి భారీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చింది.ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్కు సీటీఐ ఛైర్మన్ బ్రిజేశ్ గోయల్ లేఖ రాశారు.
"దేశ రాజధానిలో ధన్తేరస్, దీపావళి, భాయ్దూజ్ పండుగల సందర్భంగా వ్యాపార లావాదేవీలు భారీగా జరుగుతాయి. బంగారం, వెండి, ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, పాత్రలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, స్వీట్లు, వాహనాలు, స్థిరాస్తులు, బహుమతుల విక్రయాలు ఈ సమయంలో ఊపందుకుంటాయి. పండుగలకు వారం రోజుల ముందే మార్కెట్లలో కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయి. ఈ కీలక సమయంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తే వినియోగదారుల రాక తగ్గడంతో పాటు సరుకుల రవాణా కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. ధన్తేరస్ సందర్భంగా దిల్లీలో వివిధ రంగాల్లో కలిపి సుమారు రూ.25 వేల కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో రహదారులపై రద్దీ, భద్రతా ఏర్పాట్లు, రవాణా ఆంక్షలు వ్యాపార కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. అక్టోబర్లో దిల్లీలో జరిగిన ర్యాలీలు, నిరసన ప్రదర్శనలు, రహదారుల మూసివేతల వల్ల వ్యాపారులు ఇప్పటికే సుమారు రూ.3 వేల కోట్ల మేర నష్టపోయారు. కన్నాట్ ప్లేస్, ఇండియా గేట్, దిల్లీలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ర్యాలీలు, ట్రాఫిక్ ఆంక్షల కారణంగా హోల్సేల్ మార్కెట్లకు సరుకుల తరలింపు కష్టమైంది. రిటైల్ దుకాణాలకు వినియోగదారుల రాక తగ్గింది. పండుగల సమయంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు పునరావృతమైతే వ్యాపారంపై మరింత ప్రభావం పడుతుంది"
--బ్రిజేశ్ గోయల్, సీటీఐ ఛైర్మన్
Chamber of Trade & Industry (CTI) writes to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi to postpone the Congress rally planned for Nov 1 at Ramlila Maidan to after Bhai Dooj (Nov 10). https://t.co/m3veJOa9HJ— ANI (@ANI) October 24, 2026
ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో 20 మార్కెట్లు
రాంలీలా మైదాన్కు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో సుమారు 20 ప్రధాన హోల్సేల్, రిటైల్ మార్కెట్లు ఉన్నాయని సీటీఐ వివరించింది. వీటిలో చాందినీ చౌక్, సదర్ బజార్, చావ్రీ బజార్, భాగీరథ్ ప్యాలెస్, ఖారీ బావోలీ, కశ్మీరీ గేట్, నయీ సడక్, మోరీ గేట్, కినారీ బజార్, దరీబా, దర్యాగంజ్, అజ్మేరీ గేట్, జామా మసీదు, కరోల్బాగ్, ఆజాద్ మార్కెట్ వంటి కీలక వాణిజ్య కేంద్రాలున్నాయి. ఈ మార్కెట్ల నుంచి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సరుకులు సరఫరా అవుతుంటాయి. ర్యాలీ సందర్భంగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయడం, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టడం, ప్రజా రవాణాపై పరిమితులు విధించడం వంటివి జరిగితే వ్యాపార కార్యకలాపాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిల్లీకి వచ్చే వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులు దిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంటారని గుర్తు చేసింది. భారీ జనసమూహాలు, రహదారులపై ఆంక్షలు ఉంటే వారు మార్కెట్లకు చేరుకోవడం కష్టమవుతుందని, పండుగల సమయంలో ఢిల్లీకి వచ్చేందుకు వెనుకాడే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది
'ప్రజాస్వామ్య హక్కును గౌరవిస్తూనే'
శాంతియుత నిరసనలు చేపట్టడం, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడం రాజకీయ పార్టీల హక్కేనని సీటీఐ అంగీకరించింది. అయితే, కీలక వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో పండుగల సమయంలో భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించకుండా ప్రత్యామ్నాయ తేదీలను పరిశీలించాలని కోరింది. ఇండియా కూటమిలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని లేఖలో పేర్కొంది. నవంబర్ 10 తర్వాత ర్యాలీ నిర్వహిస్తే పండుగల సమయంలో వ్యాపార కార్యకలాపాలకు అంతరాయం తగ్గుతుందని తెలిపింది.