విహార నౌక బోల్తా పడి నలుగురు మృతి- మరో 15మంది గల్లంతు
ప్రమాద సమయంలో నౌకలో 18 మందిని సురక్షితంగా కాపాడిన పోలీసులు
Boat Accident in Madhya Pradesh (Representational image. (ANI))
Published : April 30, 2026 at 8:06 PM IST
Boat Accident in Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్ జబల్పూర్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బర్గి నదిలో సుమారు 35 నుంచి 40 మంది ప్రయాణిస్తున్న ఒక విహార నౌక ప్రమాదవశాత్తు బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మరణించగా, సుమారు 15-18 మంది గల్లంతయ్యారు. నౌక నుంచి 18 మంది సురక్షితంగా కాపాడినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. తుపాను కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు వివరించారు.