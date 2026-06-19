పిల్లలతో కన్నతండ్రి దుశ్చర్య- భార్యకు గుండు గీయించి- ఆపై మూత్రం తాగించి!
చత్తీస్గఢ్లో దారణం- భార్యపై అనుమానంతో ఆమెకు గుండు గీయించిన భర్త- ముఖానికి మసిపూసి- బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : June 19, 2026 at 5:29 PM IST
Husband Shaved His Wife Head Chhattisgarh : భార్య మీద అనుమానం పెంచుకున్న ఓ భర్త ఆమె పట్ల అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. బలవంతంగా ఆమెకు గుండు గీయించి, ఆపై ముఖానికి మసి పూశాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆమెపై పిల్లలతో మూత్రం పోయించి, అదే మూత్రాన్ని ఆమెతో బలవంతంగా తాగించే అమానుష చర్యకు పాల్పడ్డాడు. జూన్14న చత్తీస్గఢ్లో జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
పట్నా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కట్కోనా పండోపారా గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భర్తతో విభేదాల కారణంగా బాధితురాలు ఏడాదికాలంగా ఆయనకు దూరంగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో తన బంధువుల ఇంట్లో నివసిస్తోంది. అయితే, జూన్ 14 భర్త తన దగ్గరికి వచ్చి గొడవ పడ్డాడు. ఇద్దరి మధ్య వివాదం కాస్త ముదరడంతో, నిందితుడు తీవ్ర ఆగ్రహావేషానికి లోనయ్యాడు.
ఈ క్రమంలో భర్త, తన చేతులు, కాళ్లు కట్టివేసి దాడి చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది. అనంతరం బలవంతంగా గుండు చేయించి, ముఖానికి మసి పూశాడని తెలిపింది. మొదట తమ పిల్లలతో మూత్రం పోయించి, ఆ తర్వాత ఆ మూత్రాన్ని తాగమని బలవంతం చేశాడని కూడా బాధితురాలు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
అయితే, ఘటన అనంతరం తనపై జరిగిన దాడి గురించి బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో నిందితుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఈటీవీ భారత్ ఈ వార్తకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించడంతో పోలీసులు స్పందించి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అలాగే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో బయటకు రావడంతో, పోలీసులు ఈ కేసులో మరింత కఠినమైన అభియోగాలను కూడా చేర్చారు.
"నిందితుడి భార్య 11 నెలలుగా అతడి నుంచి వేరుగా ఉంటోంది. ఈ సమయంలో నిందితుడు ఆమె బంధువు ఇంటికి వెళ్లి, ఆమెపై దాడి చేసి, బలవంతంగా మూత్రం తాగించడానికి ప్రయత్నించే అమానుష చర్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేశాం. నిందితుడిని జూన్ 18 రాత్రి అరెస్టు చేశాం" అని పట్నా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రమోద్ పాండే పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, నిందితుడిని జ్యుడీషియల్ రిమాండ్పై జైలుకు తరలించామని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితురాలి వాంగ్మూలం ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.