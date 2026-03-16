దేశంలో ముడి చమురు కొరత లేదు- పెట్రోల్ బంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తున్నాయి : కేంద్రం
దేశంలో ముడి చమురు కొరతపై కీలక ప్రకటన చేసిన కేంద్ర సర్కార్- భారత్లో తగినంత పరిమాణంలో ముడి చమురు అందుబాటులో ఉందని వెల్లడి
Published : March 16, 2026 at 6:05 PM IST
Crude Oil Available in India : దేశంలో ముడి చమురు కొరత లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. భారతదేశం అంతటా ఇంధన సరఫరా స్థిరంగా ఉందని పేర్కొంది. ముడి చమురు తగినంత పరిమాణంలో అందుబాటులో ఉందని, అన్ని శుద్ధి కర్మాగారాలు వాటి అత్యధిక సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ వెల్లడించారు.
"దేశంలో తగినంత పరిమాణంలో ముడి చమురు అందుబాటులో ఉంది. అన్ని శుద్ధి కర్మాగారాలు అత్యధిక సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. దేశంలో పెట్రోల్ పంపులు సాధారణంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఎక్కడా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఉన్నట్లు నివేదికలు రాలేదు." అని సుజాత శర్మ తెలిపారు. దేశంలో ఇంధన లభ్యతకు సంబంధించి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ మేరకు ఆమె వివరణ ఇచ్చారు.
'సరఫరా గొలుసు సజావుగా పనిచేస్తోంది'
పెట్రోలియం సరఫరా గొలుసు సజావుగా పనిచేస్తోందని పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్ పంపిణీలో ఎటువంటి అంతరాయం లేదని పేర్కొన్నారు. రిటైల్ అవుట్లెట్లో ఇంధనం నిరంతరాయంగా అందుబాటులో ఉండేలా చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు సరఫరా పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
ముంద్రా పోర్టుకు చేరుకోనున్న నౌకలు
మరోవైపు, శివాలిక్ నౌకలో ఎల్పీజీ క్యారియర్ను తీసుకొస్తున్నామని కేంద్ర షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారి రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు. ఆ నౌకను త్వరలోనే గుజరాత్లోని ముంద్రా ఓడరేవులో డాకింగ్ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. "పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి హర్ముజ్ జలసంధిని దాటి శివాలిక్ ఎల్పీజీ క్యారియర్ ఈ రోజు (సోమవారం) సాయంత్రానికి ముంద్రా పోర్టుకు చేరుకుంటుంది. ఆ నౌక రాకముందే సరుకును విడుదల చేయడంలో ఎటువంటి ఆలస్యం జరగకుండా డాక్యుమెంటేషన్, ప్రాధాన్యత బెర్తింగ్ వంటి వాటిని ఓడరేవులో ఏర్పాటు చేశాం." అని రాజేశ్ సిన్హా స్పష్టం చేశారు.
"పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని అందరూ భారతీయ నావికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. గత 24 గంటల్లో ఎటువంటి దుర్ఘటన జరగలేదు. మేము వారి పరిస్థితిపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాం. ప్రతి నౌక, అందులోని సిబ్బందితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. 22 భారతీయ జెండా కలిగిన నౌకలు పర్షియన్ గల్ఫ్లోని హర్మూజ్ జలసంధికి పశ్చిమాన ఉన్నాయి. ఆ నౌకల్లో 611 మంది భారతీయ నావికులు ఉన్నారు. మార్చి 14న యూఏఈ నుంచి బయలుదేరిన భారత జెండా ఉన్న నౌక జాగ్ లాడ్కి దాదాపు 81,000 టన్నుల ముర్బన్ ముడి చమురును మోసుకొస్తోంది. అది భారత్వైపునకు సురక్షితంగా ప్రయాణిస్తోంది. ఆ నౌకలో ఉన్న భారతీయ నావికులందరూ సేఫ్గా ఉన్నారు. వారు మంగళవారం ముంద్రా పోర్టుకు చేరుకుంటారు." అని రాజేశ్ సిన్హా పేర్కొన్నారు.
దేశానికి తిరిగొచ్చిన 2,20,000 మంది భారతీయులు
యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, ఖతార్తో సహా వివిధ గల్ఫ్ దేశాల నుంచి 45 విమానాలు సోమవారం భారత్లోని వివిధ విమానాశ్రయాలకు చేరుకోనున్నాయని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సీమ్ మహాజన్ తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలైన ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 2,20,000 మంది భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చామని పేర్కొన్నారు. ఖతార్ గగనతలం పాక్షికంగా తిరిగి తెరుచుకోవడంతో అక్కడి నుంచి విమానాలు భారత్కు నడుస్తున్నాయని వెల్లడించారు. సోమవారం, మంగళవారం నాడు ఖతార్ నుంచి మూడు విమానాలు భారత్కు చేరుకుంటాయని స్పష్టం చేశారు.
"మార్చి 13న ఒమన్లోని సోహార్ నగరంలో జరిగిన ఒక దాడిలో దురదృష్టవశాత్తు ఇద్దరు భారతీయ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మస్కట్లోని ఇండియన్ ఎంబసీ మృతుల కుటుంబాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఒమన్ అధికారులతో టచ్లో ఉంది. మృతుల భౌతిక కాయాలను త్వరలోనే భారత్కు తరలించే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్ నుంచి దాదాపు 90 మంది భారతీయులు భూ సరిహద్దు ద్వారా అజర్బైజాన్లోకి ప్రవేశించారు. అలాగే 550 మంది భారతీయ పౌరులు భూ సరిహద్దు మార్గం ద్వారా అర్మేనియాలోకి ప్రవేశించారు." అని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి అసీమ్ మహాజన్ పేర్కొన్నారు.