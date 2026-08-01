3రోజుల గురుపౌర్ణమి ఉత్సవాల్లో రూ.7 కోట్ల విరాళాలు- గత ఏడాది రికార్డ్ బ్రేక్!
సాయి పాదాలకు ఉదారంగా గురుదక్షిణ సమర్పించిన భక్తులు- గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాల మూడు రోజుల్లో 7 కోట్ల 81 లక్షల విరాళాలు- గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.5 కోట్ల రూపాయలు అధికం
Published : August 1, 2026 at 2:37 PM IST
Donations To Saibaba Sansthan Trust : శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్ నిర్వహించిన శ్రీ గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాలకు ఈ ఏడాది కూడా దేశ, విదేశాల నుంచి సాయి భక్తుల నుంచి అఖండ స్పందన లభించింది. సాయిబాబాను తమ గురువుగా భావించే లక్షలాది భక్తులు సాయి పాదాలకు నమస్కరించి, గురుదక్షిణగా ఉదారంగా విరాళాలు సమర్పించారు. గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాల కేవలం మూడు రోజుల్లోనే, సంస్థకు రూ.7,81,13000 విరాళాలు అందాయి. గత ఏడాది రికార్డును ఈ ఏడాది అధిగమించడంతో పాటు 1.5 కోట్ల రూపాయల పెరుగుదల నమోదైందని సంస్థాన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి గోరక్ష గదిల్కర్ తెలిపారు.
మూడు రోజుల్లో వచ్చిన ఆదాయం
యద సంవత్సరంలో, సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో 2026 జులై 28 నుంచి శుక్రవారం, 2026 జులై 30 వరకు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాల సందర్భంగా మూడు లక్షలకు పైగా సాయి భక్తులు సాయిబాబా సమాధిని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా, భక్తులు దక్షిణ పెట్టిలో నగదు రూపంలో రూ.2,4,35,557 స్వీకరించారు. విరాళాల కౌంటర్ వద్ద రూ.1,25,47,935, పీఆర్ఓ కార్యాలయం ద్వారా రూ.87,14000 విరాళంగా అందగా, డెబిట్- క్రెడిట్ కార్డులు, ఆన్లైన్ విరాళాలు, చెక్కులు, డీడీలు, మనీ ఆర్డర్ల ద్వారా సంస్థకు మొత్తం రూ.2,7,84,701 అందాయి. అదనంగా, విదేశీ కరెన్సీ ద్వారా రూ.5,65,991 విరాళం అందింది. దీనితో పాటు, భక్తులు నగదుతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో బంగారం, వెండి ఆభరణాలను కూడా సమర్పించారు. ఈ కాలంలో, రూ.1,46,74,544 విలువైన 1,125.570 గ్రాముల బంగారం లభించిందని, అలాగే రూ.3,90,649 విలువైన 2,376.500 గ్రాముల వెండి లభించిందని సాయిబాబా సంస్థాన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి గోరక్ష్ గదిల్కర్ తెలిపారు.
లడ్డు ప్యాకెట్ల ద్వారా ఆదాయం
గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాల మూడు రోజుల్లో, శ్రీ సాయిబాబా ప్రసాదాలయంలో 1,94,285 మంది సాయి భక్తులు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. అలాగే, 39,611 అన్న ప్రసాద ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. సాయి దర్శనం కోసం వరుసలో ఉన్న 1,65,200 మంది సాయి భక్తులకు ఉచితంగా బూందీ ప్రసాద ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. ఇది కాకుండా, డబ్బు చెల్లించి కొనుగోలు చేసిన ప్రసాద లడ్డు ప్యాకెట్ల అమ్మకం ద్వారా సంస్థకు రూ. 71,7,360 ఆదాయం సమకూరింది.
మూడు లక్షల మంది భక్తులు
గత సంవత్సరం గురు పౌర్ణమి ఉత్సవంలో సాయి భక్తులు ఆయన్ను తమ గురువుగా భావించగా, ఈ సాయి చరణీ గురు పౌర్ణమి ఉత్సవంలో మూడు లక్షల మంది భక్తులు సాయి సమాధి దర్శనం చేసుకున్నారు. అలాగే ఈ ఉత్సవంలో రూ.6,31,31,000 విలువైన విరాళాలు అందాయి. ఈ సంవత్సరం మూడు రోజుల గురు పౌర్ణమి ఉత్సవంలో భక్తులు సాయిబాబా పాదాల చెంత రూ.7,81,13000 విరాళం సమర్పించారు. గత సంవత్సరం రికార్డును ఈ సంవత్సరం అధిగమించడంతో పాటు రూ.1.5 కోట్ల పెరుగుదల నమోదైందని సంస్థాన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి గోరక్ష గడిల్కర్ తెలిపారు.
మండపాల్లో బస
ఈ ఉత్సవ సమయంలో వేలాది మంది భక్తులు సంస్థకు చెందిన సాయి ప్రసాద్ నివాస్, సాయిబాబా భక్తాన్ నివాస్, ద్వారవతి నివాస్, సాయి ఆశ్రమ్ భక్తాన్ నివాస్, సాయి ధర్మశాల, అదనపు వసతి కోసం ఏర్పాటు చేసిన మండపాల్లో బస చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పాదయాత్ర ద్వారా 39 పల్లకీలలో వచ్చిన సాయి భక్తులకు సాయి ధర్మశాలలో వసతి సౌకర్యాలు కూడా కల్పించారు. గురు పౌర్ణమి పండుగను ప్రశాంతమైన, భక్తిపూర్వక వాతావరణంలో జరుపుకున్నారు. భక్తులు విరాళాల ద్వారా సాయిబాబాపై తమ అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని, భక్తిని వ్యక్తపరిచారు. అందిన భారీ విరాళాలు సాయి భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీక అని సీఈఓ గోరక్ష గదిల్కర్ అన్నారు.
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