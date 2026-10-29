పాతిపెట్టిన డ్రమ్ముల్లో కట్టల కొద్ది నగదు- నివ్వెరపోయిన పోలీసులు
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో పాతిపెట్టిన డ్రమ్ముల్లో నుంచి కుప్పల కొద్ది నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి. పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని సీజ్ చేశారు.
Published : October 29, 2026 at 9:13 PM IST
Cash Found In Buried Drums : భూమిలో పాతిపెట్టిన డ్రమ్ముల్లో నుంచి కుప్పల కొద్ది నోట్ల కట్టలు బయటపడడం కలకలం రేపింది. డ్రమ్ముల్లో నుంచి నగదు భారీ మొత్తంలో బయటపడడం చూసి పోలీసు అధికారులు సైతం నివ్వెరపోయారు. సుమారు 5 గంటల పాటు జరిగిన ఓ ఆపరేషన్లో కోట్ల రూపాయల సొమ్మును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని సీజ్ చేశారు. ఈ సంఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో బుధవారం జరిగింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు కథనం ప్రకారం, బరాయిపుర్ గ్రామానికి చెందిన రాకేశ్ యాదవ్ అలియాస్ మహాకాల్ అనే వ్యక్తికి చెందిన పూర్వీకుల ఇంట్లో దొంగిలించిన డబ్బును దాచి ఉంచారని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఈ క్రమంలో గంగానగర్ డీసీపీ సోనమ్ కుమార్, గంగానగర్ ఏడీసీపీ పుష్కర్ వర్మలతో కూడిన పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఇంటి లోపల తవ్వకాలు జరపగా, భూమిలో పూడ్చిపెట్టిన మూడు పెద్ద డ్రమ్ములు బయటపడ్డాయి. ఆ డ్రమ్ములను తెరిచి చూసిన పోలీసు అధికారులకు నోట్ల కట్టలు దర్శనమిచ్చాయి. వాటిని చూసిన పోలీసులు అవాక్కయ్యారు. కట్టల కొద్దీ ఉన్న నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగదు మొత్తాన్ని సీజ్ చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా అంతకుముందు, పోలీసులు గ్రామం మొత్తానికి విద్యుత్తు సరఫరాను నిలిపివేశారు.
మరోవైపు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ఇలా ఉన్నాయి. "రాకేశ్ యాదవ్కు, రాజేశ్ అనే సోదరుడు ఉన్నాడు. వీరిద్దరూ కలిసి గంతలో పుణెలో నివసించేవారు. అయితే, 2020లో కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా, ఈ సోదరులిద్దరూ హఠాత్తుగా తమ ఉద్యోగాలను వదిలిపెట్టి గ్రామానికి తిరిగి వచ్చారు. అప్పటి నుంచి వారి ఆర్థిక స్థితి, జీవనశైలిలో అనేక మార్పులు జరిగాయి. సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన రాకేశ్, రాజేశ్లు అతి తక్కువ సమయంలోనే గ్రామంలో, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎకరాల కొద్దీ ప్లాట్లు కొనడం, ట్రాక్టర్ కొనడం, విచ్చలవిడిగా డబ్బు ఖర్చు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ ఆకస్మిక మార్పు చూసి గ్రామస్థులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సామాన్య ఉద్యోగాలు చేసే ఈ వ్యక్తులు ఇంత ధనవంతులు ఎలా అయ్యారని వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు"
"అయితే, ఇటీవల ఈ ఇద్దరు సోదరులకు, గ్రామస్థులకు మధ్య చిన్న వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో వీరి వద్ద పెద్ద మొత్తంలో నల్లధనం ఉందని ఆరోపిస్తూ స్థానికుడు ఒకరు పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు. కచ్చితమైన సమాచారం మేరకు పోలీసులు వీరి ఇంటిలో ఉన్న ఒక గదిలో నేలను పరిశీలించగా, మట్టిని ఇటీవల ఎవరో చెరిపివేసినట్లు కనిపించింది. అనుమానం వచ్చి వెంటనే కూలీలను పిలిపించగా తవ్వకాలు చేపట్టారు పోలీసులు. కొద్దిసేపటికి భూమిలో పాతిపెట్టిన మూడు డ్రమ్ములు బయటపడ్డాయి. వాటిలో నల్ల ప్లాస్టిక్ షీట్లతో జాగ్రత్తగా కప్పి ఉంచిన డ్రమ్ములను తెరిచారు. అందులో కోట్ల రూపాయల విలువైన నోట్ల కట్టలు లభ్యమయ్యాయి" అని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు
ఈ రికవరీ అనంతరం, ఆ ఇంట్లో మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించేందుకు రాకేశ్ యాదవ్కు చెందిన తోటలు, వ్యవసాయ భూములను కూడా పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనకు సంబంధించి రాకేశ్ యాదవ్ సోదరుడు బబ్లూను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాని మూలాలు ఏమిటనే దానిపై కుటుంబ సభ్యులను సుదీర్ఘంగా విచారిస్తున్నారు. ఈ కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా, ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి అదనపు బలగాలను మోహరించి గట్టి భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు.
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