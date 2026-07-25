వన్యప్రాణుల సంరక్షణే ఆయన లక్ష్యం!- 800 మొసళ్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన వీరేంద్ర
1986 నుంచి వన్యప్రాణుల రక్షణలో సేవలందిస్తోన్న విరేంద్ర సింగ్- 800కుపైగా మొసళ్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు- ఆధునిక పరికరాలు లేకుండానే సంప్రదాయ పద్ధతులతో రెస్క్యూ
Published : July 25, 2026 at 10:01 PM IST
Crocodile Rescue Man In Kota : సాధారణంగా మొసలి పేరు వింటేనే జనం హడలిపోతుంటారు. అది ఒక చోట ఉందంటే ఆ ప్రాంతంవైపు వెళ్లడానికే బయపడిపోతుంటారు. కానీ, ఓ అటవీశాఖ అధికారి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జనవాసాల్లో ఉన్న మొసళ్లను రక్షించడం, అనంతరం వాటిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం ఆయన పనిగా పెట్టుకున్నారు. అలా ఇప్పటివరకు దాదాపు 800 మొసళ్లను ఆయన రక్షించాడంట. మరి ఆయన స్టోరీ ఏంటీ? ఆయన వాటిని పట్టుకోవడంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
800కు పైగా మొసళ్లను రక్షించిన వ్యక్తి
వివరాల్లోకి వెళితే, రాజస్థాన్లోని కోటా నగరంలో కొంతకాలంగా మొసళ్ల బెడద ఎక్కువై పోయిందని అక్కడి స్థానికులు వాపోతున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పటినుంచి నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లోకి మొసళ్లు వస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాకాల సమయంలో నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో కొన్ని మొసళ్లు నది నుంచి బయటకు వచ్చి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయని స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇళ్లు, కాలనీలు, రోడ్లు, పాఠశాలలు, కాలువలు, వ్యవసాయ పొలాల్లో కూడా మొసళ్లు కనిపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
అయితే, కోటా అటవీ శాఖలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న 'వీరేంద్ర సింగ్ హడా' అనే వ్యక్తి మొసళ్లను చాకచక్యంగా పట్టుకుంటున్నారు. ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లి వాటిని సంరక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. అలా ఇప్పటివరకు సుమారు 800కుపైగా మొసళ్లను రక్షించారు. వర్షాకాలం సీజన్లోనైతే రోజుకు రెండు నుంచి మూడు మొసళ్లను రక్షించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని వీరేంద్ర సింగ్ పేర్కొన్నారు. కాగా, వీరేంద్ర సింగ్ 1986 నుంచి అటవీ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు. మొదట్లో క్యాటిల్ గార్డ్గా విధులు నిర్వహించిన ఆయన ప్రస్తుతం టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నారు.
"మొసళ్లను రక్షించడం అంత సులభమైన పని కాదు. అవి సుమారు 200 కిలోల బరువు ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తిస్తాయి. గాయపరుస్తాయి కూడా. రెస్క్యూ సమయంలో నేను చాలాసార్లు గాయపడ్డాను. వాటి గోళ్ల దెబ్బలు, కాట్లు తగిలిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాదాపుగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్కు 10 నుంచి 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు గంటల సమయం పట్టే అవకాశం కూడా ఉంది."
- వీరేంద్ర సింగ్, అటవీ శాఖ ఉద్యోగి
రెస్క్యూలో వీరేంద్ర సింగ్దే కీలక పాత్ర
మరోవైపు, కోటా డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అపూర్వ్ కృష్ణ శ్రీవాస్తవ మాట్లాడారు. ప్రతి ఏడాది వర్షాకాలంలో చాలా ప్రాంతాల్లో నుంచి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయని చెప్పారు. అయితే, జిల్లాలో దాదాపు 300కుపైగా మొసళ్ల రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు జరిగాయని, ఈ రెస్క్యూ కార్యక్రమాల్లో వీరేంద్ర కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆధునిక కాలంలో వన్యప్రాణులను పట్టుకోవడానికి ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి. కానీ, కోటా రెస్క్యూ టీమ్ మాత్రం సంప్రదాయ పద్ధతులనే ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తోంది. పొడవైన వెదురు కర్రలు, జనపనార సంచులు, బలమైన తాళ్లను ఉపయోగించి మొసళ్లను పట్టుకుంటున్నారు. వీటిని పట్టుకునే క్రమంలో ముందుగా వాటి కళ్లను జనపనార సంచితో కప్పుతారు. దీంతో దాని కదలికలు కొంత వరకు తగ్గుతాయి. ఆ తర్వాత కాళ్లు, నోరును తాళ్లతో బిగించి సురక్షితంగా అక్కడి నుంచి తరలిస్తారు. అనంతరం వాటిని చంబల్ నది లేదా సావన్ భాదో డ్యామ్లలో విడిచిపెడతారు.
ఇక, చంబల్ నది పరిసర ప్రాంతాల్లో మొసళ్లకు అనువైన వాతావరణం, ఆహారం సమృద్ధిగా లభించడం వల్ల వాటి సంఖ్య పెరగుతోందని అటవీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. చంద్రలోయి నది, చంబల్ కాలువలు, కిషోర్ సాగర్ సరస్సు, నగరంలోని చెరువులు, కాలువల్లో మొసళ్లు కనిపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
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