ప్రపంచంలో ఎక్కడ సమస్య వచ్చినా భారత్పై ప్రభావం : పశ్చిమాసియా ఉద్రికత్తలపై లోక్సభలో ప్రధాని మోదీ
లోక్సభలో ప్రసగించిన ప్రధాని మోదీ
Published : March 23, 2026 at 2:27 PM IST
PM Modi On West Asia crisis : ప్రపంచంలో ఎక్కడ సమస్య వచ్చినా భారత్పై ప్రభావం పడుతోందని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. భారత్పై ప్రభావం పడకుండా భారత్ స్వయంసమృద్ధి సాధించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధం వల్ల అనేక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. భారత్కు ఎక్కువగా గల్ఫ్ నుంచే ముడిచమురు, గ్యాస్ వస్తోందని చెప్పారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులపై సోమవారం ప్రధాని మోదీ లోక్సభలో మాట్లాడారు.
ముడిచమురును సముద్ర మార్గం ద్వారానే ఎక్కువ తెచ్చుకుంటున్నామని మోదీ వెల్లడించారు. భారత్కు వచ్చే నౌకలన్నీ హర్మూజ్ జలసంధి నుంచే వస్తాయని, ఇప్పుడు అక్కడ రాకపోకలు నిలిచిపోయాయని చెప్పారు. యుద్ధం వల్ల ఇతర దేశాలతో జరిగే వాణిజ్యం దెబ్బతింటోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులను గమనిస్తున్నామని మోదీ చెప్పారు. అక్కడి పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయన్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారతీయుల భద్రతపై నిరంతరం చర్చలు జరిపామని, వారిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చామని వెల్లడించారు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేశ ప్రజలపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.