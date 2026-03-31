క్రైమ్ ఫ్రీ విలేజ్- ఆ ఊర్లో ఇప్పటి వరకు ఒక్క పోలీసు కూడా అడుగు పెట్టలేదట!
అక్కడ పోలీసు సైరన్లు ఎప్పుడూ మోగలేదట- ఎందుకో తెలుసా?
Published : March 31, 2026 at 10:16 PM IST
Bihar crime free village : ప్రస్తుత కాలంలో చిన్న చిన్న విషయాలకే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకోవడం, క్షణికావేశంలో హంతకులుగా మారడం ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ వింటూనే ఉంటాం. దొంగతనాలు, మాదకద్రవ్యాల రవాణా, హత్యలు ఇలా ఎన్నో కేసులు చూసేం ఉంటాం. కానీ వీటన్నింటికీ భిన్నంగా ఓ గ్రామంలో అసలు నేర చరిత్ర అనేదే లేదంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును బిహార్ నలందలోని ఓ గ్రామం ఉంది. ఇంతవరకు ఆ గ్రామంలోకి పోలీసు వాహనం వచ్చిన చరిత్రనే లేదట. ఈ క్రమంలోనే ఆ గ్రామానికి ఉన్న ప్రత్యేకత, గొడవలు రాకుండా వారు అనుసరిస్తున్న మార్గాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నలంద అనగానే మనకు వైభవోపేతమైన చరిత్ర మనకు గుర్తుకు వస్తుంది. కేవలం అదే కాకుండా ఆధునిక భారతదేశానికి ఒక 'ఆదర్శ గ్రామాన్ని' అదించింది నలంద. జిల్లా కేంద్రానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందీ 'కలియాచక్' గ్రామం. ఇది హిల్సా పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు ఒకే ఒక సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తారు. అదే గ్రామ వివాదాలను గ్రామంలోనే పరిష్కరించుకోవాలి. దీనిని అనుసరించి వాటిని ఎప్పుడూ కోర్టులకు గానీ, పోలీసుల వద్దకు గానీ తీసుకువెళ్లకూడదు.
ఇక్కడ పోలీసు సైరన్లు ఎప్పుడూ మోగలేదు
ఈ గ్రామం పుట్టిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ వివాదం, ఘర్షణ గానీ పోలీసు స్టేషన్కు లేదా న్యాయస్థానానికి చేరలేదు. గత 118 ఏళ్లుగా ఈ గ్రామంలో పోలీసు సైరన్ ఒక్కసారి కూడా మోగలేదు. పోలీసు అధికారులు సైతం ఈ గ్రామాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు తమ స్టేషన్కు ఈ గ్రామం నుంచి ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా రాలేదని హిల్సా స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అభిజిత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఏదైనా కేసు నమోదు చేయడానికి లేదా క్షేత్రస్థాయిలో పోలీసుల జోక్యం అవసరమయ్యేలా ఒక్క ఘటన కూడా జరగలేదని ఆయన తెలిపారు.
"కలియాచక్ గ్రామం నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్క కేసు కూడా పోలీసు స్టేషన్కు రాలేదు. నేను ఇక్కడ విధుల్లో చేరి రెండేళ్లకు పైగా అయ్యింది. మా పోలీసు పరిధి మొత్తంలో ఈ గ్రామం ప్రదర్శించే ఐకమత్యం సాటిలేనిది. నేను వేరే చోట ఏదైనా వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి వెళితే తప్పకుండా కలియాచక్ గ్రామాన్ని ఒక ఉదాహరణగా చెబుతాను. ఇతర గ్రామాల ప్రజలు కూడా దీని నుంచి స్ఫూర్తి పొంది అంతర్గత ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటారని నేను ఆశిస్తాను."
--అభిజిత్ కుమార్, స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, హిల్సా పోలీసు స్టేషన్
ఈ గ్రామంలో మొత్తం 60 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరి జనాభా సుమారు 500 మంది. విభిన్న కులాలు, సామాజిక నేపథ్యాలకు చెందిన ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నప్పటికీ, వారందరూ ఎటువంటి అంతర్గత వివాదాలు లేకుండా కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నారు. అయితే, ఈ వాతావరణానికి ప్రధాన కారణం ఆ గ్రామానికి చెందిన 83 ఏళ్ల మాజీ సర్పంచ్ సాధు శరణ్ సింగ్. కలియాచక్ను ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి సాధు శరణ్ సింగ్ చాలా కృషి చేశారు. సర్పంచ్గా తన పదవీకాలంలో గ్రామ అభివృద్ధి కోసం అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టారు.
గ్రామం ఏర్పడి కచ్చితంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యిందనే దానిపై నిర్దిష్టమైన రికార్డులు లేనప్పటికీ, 1908లో జరిగిన ఒక సర్వే అనంతరం 'కలియాచక్' అనే పేరు అధికారిక పత్రాల్లో నమోదు చేసినట్లు సాధు శరణ్ సింగ్ గుర్తు చేశారు. 1986లో తాను, తన సోదరుడు పట్నాలో చదువుకుంటున్నామని, ఆ సమయంలో గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాలు లేదా సౌకర్యాలు ఏవీ ఉండేవి కావన్నారు.
"గ్రామంలో రోడ్లు లేవు, సాగునీటి చెరువులు, కాంక్రీటు ఇళ్లు కూడా లేవు. అసలు ఏమీ ఉండేవి కావు. ఇక్కడి ప్రజలు ప్రధానంగా వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవించేవారు. అయినప్పటికీ, అప్పట్లో కూడా గ్రామంలో సంపూర్ణ శాంతి నెలకొని ఉండేది. యువత తమ విద్యను పూర్తిచేసి, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లోనో లేదా సైన్యంలోనో చేరేవారు. ప్రస్తుతం మా గ్రామం పూర్తి నేరరహితంగా ఉంది. ఒకవేళ ఏవైనా చిన్న చిన్న వివాదాలు లేదా తగాదాలు తలెత్తినా మేమందరం కలిసి కూర్చుని మేమే పరిష్కరించుకుంటాం. గ్రామం అంతటా ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొని ఉంది. గ్రామస్థులందరూ ప్రేమ, సోదరభావంతో ఎంతో సామరస్యంతో కలిసి జీవిస్తున్నారు."
-- సాధు శరణ్ సింగ్, మాజీ సర్పంచ్
1971లో కలియాచక్ సర్పంచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సాధు శరణ్ సింగ్, అనేక అభివృద్ధి పనులు చేశారు. ఆ కాలంలో సర్పంచ్కు వచ్చే రూ.900 వార్షిక వేతనం నుంచి చిన్న చిన్న మొత్తాలను జాగ్రత్తగా పొదుపు చేస్తూ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. గ్రామంలో అనేక కమిటీలో ఏర్పాటు చేసి గ్రామస్థుల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చే ప్రక్రియను కూడా ఆయన మొదలుపెట్టారు. ప్రజలు మద్యానికి బానిసలు కాకుండా గ్రామంలో మద్యపాన నిషేధం విధించారు. పాఠశాలతో పాటు ఆస్పత్రి, ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం ఏర్పాటు చేశారు.