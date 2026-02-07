ETV Bharat / bharat

శ్మశానంలో స్పెషల్​ టీ స్టాల్- భూతాల పేర్లతో చాయ్‌లు- భలే ఎక్స్​పీరియన్స్ అంటున్న కస్టమర్స్!

భూత్ చాయ్, చూడేల్ చాయ్, కబ్రిస్తాన్ చాయ్ పేర్లతో మెనూ- పేదరికంతో డాక్టర్ కల నెరవేరక టీ వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన అనిల్- ఫేమస్ స్పాట్‌గా మారిన స్టాల్

Tea Stall In Crematorium
Tea Stall In Crematorium (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tea Stall In Crematorium : సాధారణంగా టీ స్టాల్ అంటే రోడ్డుపక్కన లేదా మార్కెట్​లో ఉంటుందని అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక టీ స్టాల్ నేరుగా శ్మశానవాటికలోనే నడుస్తోంది. అంతే కాదు దాని పేరు కూడా భయానక టీ స్టాల్. పేరు వింటే గుండెల్లో గుబులు పుడుతుందా? కానీ అక్కడికి వెళ్లినవాళ్లు మాత్రం భయం కన్నా ఆసక్తి, వినోదం ఎక్కువగా అనుభవిస్తున్నారు. అసలు టీ స్టార్ ఎక్కడుంది? ఆ సంగతేంటి?

హారర్ థీమ్​తో టీస్టాల్
గుజరాత్​లోని అహ్మదాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సమీపంలోని హాంసోల్ ప్రాంతంలో ఉన్న భద్రేశ్వర్ శ్మశానంలోనే ఆ ప్రత్యేక టీ స్టాల్ ఉంది. శ్మశానం నేపథ్యాన్ని బట్టి యజమాని దాన్ని పూర్తిగా హారర్ థీమ్​తో ఏర్పాటు చేశాడు. ఇక్కడ దొరికే టీ, కాఫీలకు కూడా విచిత్రమైన పేర్లు పెట్టడం విశేషం. భూత్ చాయ్, చూడేల్ చాయ్, ఆత్మా చాయ్, కబ్రిస్తాన్ చాయ్, తాంత్రిక్ చాయ్, కంకాల బిస్కెట్ వంటి పేర్లు వినగానే కస్టమర్లకు థ్రిల్ కలుగుతుంది.

Tea Stall In Crematorium
శ్మశానం (ETV Bharat)

దెయ్యం కాదు- సాధారణ మనిషినే!
ఆ టీ స్టాల్ యజమాని అనిల్ బజరంగే ఛారా. అయితే స్థానికంగా అందరూ అతన్ని డాన్ బజరంగీ ఛారా అని పిలుస్తారు. స్టాల్‌పై స్వర్గవాసి డాన్ బజరంగీ ఛారా అని బోర్డు ఉండటంతో, మొదటిసారి వచ్చే వాళ్లు నిజంగానే భూతం నడిపిస్తుందేమోనని అనుమానపడతారు. కానీ అతడు నవ్వుతూ, "నేను దెయ్యం కాదు, సాధారణ మనిషినే" అని చెబుతాడు.

550 పుస్తకాలు చదివిన అనిల్
అనిల్ చిన్నప్పటి నుంచే చదువుపై మక్కువ కలిగినవాడు. డాక్టర్ అవ్వాలనే కల కూడా ఉండేది. పేదరికం కారణంగా చదువు కొనసాగించలేకపోయాడు. అయితే భద్రేశ్వర్ శ్మశానంలో కూర్చునే అలవాటు ఉండటంతో అక్కడే పుస్తకాలు చదివేవాడు. స్కూల్ పాఠ్యపుస్తకాలు నుంచి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల వరకూ ఎన్నో చదివాడు. ఇప్పటివరకు సుమారు 550 పుస్తకాలు చదివానని చెబుతున్నాడు.

Tea Stall In Crematorium
అనిల్ (ETV Bharat)

భూతంలా వేషధారణ
2019లో కరోనా ముందు జీవనోపాధి కోసం శ్మశానంలోనే టీ స్టాల్​ ప్రారంభించాడు. కానీ మొదట రెండు నెలలు ఒక్కరూ టీ తాగడానికి రాలేదు. తయారు చేసిన టీని తానే తాగి మిగతా దాన్ని పారేయాల్సి వచ్చేది. అప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకుని హారర్ థీమ్ ఆలోచన వచ్చింది. భూతాల సినిమాలంటే ఇష్టం ఉండటంతో స్టాల్‌ను భయానకంగా తీర్చిదిద్దాడు. వేషధారణ కూడా భూతంలా మార్చుకుని కస్టమర్లను ఆకట్టుకున్నాడు.

Tea Stall In Crematorium
టీస్టాల్​లో అనిల్ (ETV Bharat)

రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడంటే?
"ప్రజల్లో ఉన్న భయం తొలగించడానికే పేర్లు పెట్టాను. శ్మశానంలో టీ తాగడానికి భయపడేవాళ్లు ఇప్పుడు ఆసక్తిగా వస్తున్నారు" అని అనిల్ చెబుతున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు కుబేర్ నగర్​లో నివసిస్తున్నాడు. రోజూ ఆటోలో శ్మశానానికి వచ్చి స్టాల్ నడుపుతున్నాడు. అతడు శారీరకంగా కొంత దివ్యాంగుడైనా , ధైర్యం మాత్రం కోల్పోలేదు. రోజుకు సుమారు రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు సంపాదిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు.

Tea Stall In Crematorium
పుస్తకం చదువుతున్న అనిల్ (ETV Bharat)

స్టాల్‌లో టీ మాత్రమే కాదు, పుస్తకాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎవరైనా వచ్చి చదవొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఈ టీ స్టాల్‌ను పెద్దదిగా మార్చాలని, ప్రజల సహాయం కావాలని అనిల్ ఆశిస్తున్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చే కస్టమర్లు కూడా ఆసక్తికర అనుభవాలే చెబుతున్నారు. "మొదట పేరు విని భయపడ్డాం. కానీ వచ్చాక చాలా బాగుంది. చాయ్ రుచిగా ఉంది. కాన్సెప్ట్ సూపర్ అని ఒక కస్టమర్ చెప్పారు. మరొకరు "శ్మశానంలో టీ తాగడం అనుభవమే వేరు. ఇప్పుడు ఇది అహ్మదాబాద్‌లో ఫేమస్ స్పాట్ అయిపోయింది" అన్నారు. భయం ఉన్న చోటే ధైర్యం పెంచే ప్రయత్నం చేసిన భయానక టీ స్టాల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాధారణ టీ స్టాల్‌ను ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మార్చిన అనిల్ కథ నిజంగానే స్ఫూర్తిదాయకం.

TAGGED:

CREMATORIUM TERRIBLE TEA STALL
AHMEDABAD TERRIBLE TEA STALL
SPECIAL TEA STALL IN GUJARAT
TEA STALL IN CREMATORIUM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.