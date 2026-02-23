ETV Bharat / bharat

'హ్యాట్సాఫ్ బాలకృష్ణ' ఉచితంగా అంతిమ యాత్రల సేవలు- పాడె కట్టడం నుంచి అస్థికలు సేకరించే దాకా అన్నీ ఫ్రీ

రాత్రి, పగలు లెక్క చేయకుండా ఉచిత సేవ- 'సిటీ ఆఫ్ బ్రదర్‌హుడ్'లో 58 ఏళ్ల బాలకృష్ణ - 12 ఏళ్లుగా ఎంతోమందికి ఉచితంగా అంతిమ యాత్రల సేవలు- ఇస్త్రీ దుకాణం నడుపుతూ, అలుపెరుగని సేవాప్రస్థానం

Social Worker Balakrishna (Source : ETV Bharat)
Published : February 23, 2026 at 10:28 PM IST

4 Min Read
Balakrishna Free Funeral Service : 'సిటీ ఆఫ్ బ్రదర్‌హుడ్'గా పేరుగాంచిన ఒడిశాలోని కటక్ నగరంలో బాలకృష్ణ సేథి అనే వ్యక్తి సేవాభావంతో అందరి మనసులను గెల్చుకుంటున్నారు. ఎండ, వాన, చలి, పగలు, రాత్రి అనేవి లెక్క చేయకుండా పరుల సేవలో తరిస్తున్నారు. జనం నుంచి ఫోన్ కాల్స్ రాగానే, ఇంటి పనులనూ మధ్యలోనే వదిలేసి ఆయన వెళ్లిపోతున్నారు. ఎలాంటి లాభాన్ని, ఆదాయాన్ని ఆశించకుండా పూర్తి ఉచితంగా బాలకృష్ణ సేవలను అందిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆయన అందిస్తున్న సేవలేంటి ? బాలకృష్ణకు ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ ఎందుకు వస్తుంటాయి ? ఉచితంగా సేవలను ఎందుకు అందిస్తున్నారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇస్త్రీ దుకాణమే ఆధారం
కటక్ నగరంలోని డ్యూలాసాహి ఏరియాలో బాలకృష్ణ నివసిస్తున్నారు. ఆయన వయసు 58 ఏళ్లు. భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. బాలకృష్ణ తన ఇంట్లోనే ఇస్త్రీ దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దాని నుంచి వచ్చే అరకొర ఆదాయంతోనే కుటుంబాన్ని వెళ్లదీస్తున్నారు.

ఆ ఘటనతో నా ఆలోచన మారిపోయింది
'ఇది 12 ఏళ్ల కిందటి మాట. నేను ఒక రోజు రోడ్డుపై నడుచుకొని వెళ్తుండగా, ఆ పక్క నుంచే ఒక అంతిమయాత్ర వెళ్తోంది. అకస్మాత్తుగా పాడె విరిగిపోయి, పాడె నుంచి డెడ్‌బాడీ కింద పడిపోయింది. ఇది చూసి నాకు చాలా బాధ కలిగింది. నేను వెంటనే వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి పాడెను సరిగ్గా కట్టి ఇచ్చాను. అనంతరం ఆ అంతిమయాత్ర సాఫీగా ముందుకు సాగింది. వాస్తవానికి ఆ పాడెను తయారు చేయించడానికి చనిపోయిన వ్యక్తి బంధువులు చాలా డబ్బును ఖర్చు చేశారు'

Social Worker Balakrishna
బాలకృష్ణ సేథి (Source : ETV Bharat)

'అయినా నాసిరకం పాడెనే వాళ్లకు ఇచ్చారు. ఇలా చేయడం అన్యాయం కదా ? అందుకే నేను బాగా ఆలోచించాను. చనిపోయిన వారి కోసం పాడెలను ఉచితంగా కట్టి ఇవ్వాలని డిసైడయ్యాను. గత 12 ఏళ్లలో నేను వేలాది మందికి ఉచితంగా పాడెలను కట్టి ఇచ్చాను. ఈ సేవను అందించినందుకు, చాలామందికి చేదోడుగా నిలిచినందుకు నాకు అత్యంత సంతృప్తిగా ఉంది' అని కటక్‌కు చెందిన బాలకృష్ణ సేథి వివరించారు.

పాడె కట్టడం నుంచి అస్థికలు, చితాభస్మం సేకరణ దాకా
ఇప్పుడు కటక్ నగరంలోని చాలా ఏరియాల ప్రజల దగ్గర బాలకృష్ణ సేథి ఫోన్ నంబరు ఉంది. ఆయా ఏరియాల్లో ఎవరైనా చనిపోతే వెంటనే బాలకృష్ణకు ఫోన్‌ కాల్ చేస్తారు. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా ఎప్పుడు ఫోన్ కాల్ వచ్చినా ఆయన స్పందిస్తారు. వెంటనే తన సైకిల్‌పై చనిపోయిన వ్యక్తి ఇంటికి చేరుకుంటారు. అంత్యక్రియల విధి విధానాల గురించి బాధిత కుటుంబీకులకు వివరాలను బాలకృష్ణ తెలియజేస్తారు.

తానే స్వయంగా పాడెను కడతారు. పాడెను శ్మశాన వాటికకు తరలించిన తర్వాత, భౌతిక కాయం అంత్యక్రియలతో ముడిపడిన పలు కీలక ఘట్టాలనూ బాలకృష్ణ పూర్తి చేస్తారు. చనిపోయిన వ్యక్తి అస్థికలు, చితాభస్మాన్ని సేకరించి సంబంధిత కుటుంబీకులకు అందిస్తారు. ఈ పనులన్నీ చేశాక డబ్బులను బాలకృష్ణ సేథి అస్సలు డిమాండ్ చేయరు. మృతుడి కుటుంబం సంతోషంతో ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లిపోతారు.

Balakrishna Iron Shop
ఇస్త్రీ దుకాణం నడిపిస్తున్న బాలకృష్ణ (Source : ETV Bharat)

ఇది కూడా ఒక సేవే
'చాలా రకాల సేవలు ఉన్నాయి. మనుషుల శరీరాలకు అంత్యక్రియలు చేయడం అనేది కూడా ఒక సేవే. అంత్యక్రియల విధి విధానాల గురించి చాలామందికి సరైన అవగాహన లేదు. అందుకే నేను వాటి గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాను. చనిపోయిన వ్యక్తికి అంత్యక్రియలు చేసే విషయంలో ఎవ్వరూ ఇబ్బందిపడకూడదు అనేది నా కోరిక. అందుకే ఉచితంగా ఈ సేవను అందిస్తున్నాను. ఎంతోమంది అపరిచిత వ్యక్తులూ నా ఉచితసేవను వినియోగించుకున్నారు' అని బాలకృష్ణ సేథి చెప్పుకొచ్చారు.

నా భర్తను చూసి గర్విస్తున్నా
'నా భర్త బాలకృష్ణ ఎవ్వరు ఫోన్ చేసినా, ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా వెంటనే స్పందిస్తాడు. అందరికీ ఉచితంగా సాయం చేస్తాడు. ఇతరులకు సాయం చేసేందుకు ఆయన ఇంటి పనులనూ మధ్యలోనే వదిలేసి వెళ్లిపోతుంటారు. అందుకే ఈ ఏరియా ప్రజలంతా మా ఆయన్ను ఇష్టపడతారు. ఆయన్ను ఆప్యాయంగా బౌరీ భాయ్ అని పిలుస్తారు. నా భర్త చేస్తున్న సేవను చూసి మా యావత్ కుటుంబం గర్విస్తోంది' అని బాలకృష్ణ సేథి భార్య లీనా సేథి చెప్పారు.

Social Worker Balakrishna
శ్మశాన వాటిక (Source : ETV Bharat)

కరోనా టైంలో బాలకృష్ణ అందించిన సేవలను మర్చిపోలేం
'ప్రత్యేకించి కరోనా మహమ్మారి వ్యాపించిన టైంలో బాలకృష్ణ సేథి అందించిన సేవలు చాలా గొప్పవి. వాటిని మేం మర్చిపోలేం. ఆ టైంలో డెడ్‌బాడీల దగ్గరకు వెళ్లడానికి జనమంతా భయపడ్డారు. చనిపోయిన వ్యక్తి భౌతిక కాయం దగ్గరికి కనీసం బంధువులు, కుటుంబీకులు కూడా వెళ్లలేదు. ఆ పరిస్థితుల్లో బాలకృష్ణ ఎంతో సాహసోపేతంగా అంత్యక్రియలను నిర్వహించారు. ఆయన మాకు ఒక సోదరుడిలా సాయం చేశారు. అది కూడా ఫ్రీగా. బాలకృష్ణ చేసిన సేవ చాలా గొప్పది. కటక్ ప్రజలు ఆయన సేవను గుర్తించారు' అని కటక్ నగరంలోని డ్యూలాసాహి ఏరియాకు చెందిన మధుసూదన్ భోలా చెప్పారు.

ప్రతీ మనిషి జీవితంలోని తుది ప్రయాణం అంతిమయాత్ర. ఈ యాత్రను సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు బాలకృష్ణ చేస్తున్న కృషి ప్రశంసనీయం. నిత్యం మనీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న ఈ లోకంలో, ఉచితంగా అంతియాత్రలకు సాయాన్ని అందిస్తున్న బాలకృష్ణకు హ్యాట్సాఫ్.

