ఉపయోగించని దుస్తులతో ఫ్యాషన్ బట్టలు, ప్రొడక్ట్ తయారీ- ఫారిన్లో జాబ్కు గుడ్ బై చెప్పి కంపెనీ స్థాపించిన నేహా- పర్యావరణ హితం కోసం వినూత్న చొరవ
Published : December 29, 2025 at 3:02 PM IST
New Products With Old Clothes : విదేశాల్లో పెద్ద ఉద్యోగం, మంచి సాలరీ, లగ్జరీ లైఫ్ వీటిని ఎవరు వదులుకుంటారు చెప్పండి. అయితే పర్యావరణ హితం కోసం అమెరికా, యూకే, యూరప్లోని బహుళ కంపెనీలలో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్గా పనిచేసిన ఒడిశాకు చెందిన నేహా మొహంతి (36) తన ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పేశారు. సొంతంగా పర్యావరణ-సామాజిక (ఎకో- సోషల్) సంస్థను ప్రారంభించారు. పాత దుస్తులను సేకరించి వాటితో కొత్త డిజైనర్ దుస్తులు, గృహాలంకరణ ఉత్పత్తులు, ఇతర ప్రొడక్ట్స్ ను తయారుచేస్తున్నారు.
ఉపయోగించని పాత దుస్తులను ఉపయోగించి కొత్త ఫ్యాషన్ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ను సృష్టించడమే నేహా లక్ష్యం. అందుకే renow.green అనే కంపెనీనిని స్థాపించారు. ఈ కంపెనీ పాత దుస్తులను రీసైకిల్ చేసి, వాటితో కొత్త డిజైనింగ్ బట్టలను తయారుచేస్తోంది. అయితే వాతావరణ మార్పులపై నేహా అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ ఒక పెద్ద సవాల్ అని ఆమె గ్రహించారు. ఈ క్రమంలో నేహా కటక్, భువనేశ్వర్లోని డంపింగ్ యార్డులను పరిశీలించారు.
'కుప్పలుగా వాడని బట్టలు'
"నేను స్థిరపడటానికి మాత్రమే స్వదేశానికి తిరిగి రాలేదు. మన నగరాలను, మన భవిష్యత్తును ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే సమస్యను పరిష్కరించడానికి వచ్చాను. మున్సిపాలిటీలు నెమ్మదిగా ప్లాస్టిక్ను రీసైకిల్ చేయడానికి మార్గాలను కనుగొంటున్నాయి. కానీ ఉపయోగించని బట్టల కుప్పలు అలాగే చెత్తలో ఉండిపోతున్నాయి. టెక్స్టైల్ వ్యర్థాలకు గురించి ఎవరూ చర్చించరు. కానీ ఈ వ్యర్థాలు చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయి. దీంతో ఉపయోగించని దుస్తులతో ఏమైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని నేహా మొహంతి తెలిపారు.
ఒక కాలనీలో 500 కేజీల వాడని దుస్తులు
ఈ వ్యర్థాల మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు నేహా. పైలట్ ప్రయోగంగా కటక్లోని ఒక హౌసింగ్ కాలనీ నివాసితులను వారు ఇకపై ఉపయోగించని దుస్తులను దానం చేయాలని అభ్యర్థించారు. ఈ క్రమంలో ఒక నెలలోనే దాదాపు 500 కేజీల వాడని దుస్తులను సేకరించారు. ఈ బట్టలను చూసి నేహా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఈ బట్టలను చూసి షాకయ్యాను. చాలా బట్టలకు ఇప్పటికీ ప్రైజ్ ట్యాగ్లు ఉన్నాయి. అంటే వాటిని ఒక్కసారి కూడా ధరించలేదు. ఇది బట్టల అధిక వినియోగం సంస్కృతిని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది" అని నేహా వెల్లడించారు.
ఈ వస్త్ర వ్యర్థాలను ఏం చేయాలో తెలుసుకోవడానికి నేహా హరియాణా రాష్ట్రంలోని పానీపత్ టెక్స్టైల్ రీసైక్లింగ్ హబ్కు వెళ్లారు. అక్కడే ఆమె రీ సైక్లింగ్, అప్సైక్లింగ్ గురించి నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాతే ఒడిశాలోని కటక్లో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కంపెనీ renow.greenను స్థాపించారు. అయితే ఈ కంపెనీ ప్రజలకు పర్యావరణ అనుకూల వస్తువులను అందిస్తుంది. పాత దుస్తులను ఉపయోగించి కొత్త ఫ్యాషన్ డిజైనర్ దుస్తులు, గృహోపకరణాలను తయారు చేస్తుంది. ఇవి తక్కువ ధరకే మార్కెట్లో లభిస్తాయి.
ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు, టైరర్లుకు ఉపాధి
కటక్లోని నేహా కంపెనీలో అనేక మంది టైలర్లు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు పనిచేస్తున్నారు. కొందరు ఫ్రీలాన్స్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు. ప్రజలు నేహాను ఫోన్లో సంప్రదించి ఆమెకు పాత బట్టలు ఇచ్చి, వాటితో వారు ఏమి తయారుచేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో చెబుతారు. అప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్, టైలర్ కలిసి వాటితో అందమైన ప్రొడక్ట్స్ ను తయారుచేస్తారు. ఈ వ్యాపారం ద్వారా నేహాకు పెద్దగా ఆర్థిక ప్రయోజనం లేకపోయినా, తనకు ఈ పని సంతృప్తిని ఇస్తోందని ఆమె అన్నారు.
"మా లక్ష్యం కేవలం దుస్తులు రీసైక్లింగ్ మాత్రమే కాదు. బాధ్యతాయుతంగా బట్టలు కొనడం, జాగ్రత్తగా ఉపయోగించడం గురించి అవగాహన కల్పించాలనుకుంటున్నాం. ప్రతి వస్త్రానికి పర్యావరణపరమైన మూల్యం ఉంటుంది. ఒక కాలనీ నెలకు 500 కేజీల దుస్తులను వృథా చేస్తుంటే, మొత్తం నగరం ఎంత వ్యర్థమైన దుస్తులను కలిగి ఉంటుందో ఊహించడం కష్టం" అని నేహా పేర్కొన్నారు.
renow.green ప్రారంభాన్ని ఒక ఉద్యమానికి నాందిగా అభివర్ణించారు ప్రముఖ రచయిత్రి, విద్యావేత్త డాక్టర్ సుమన్ ముండ్కర్. యువత ఈ ఫ్యాషన్ను స్వీకరించి, ఈ సంబంధిత కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించడమే నేహా లక్ష్యమని అన్నారు. పాత ఇల్లు, పాత కార్ల కోసం మనం పెట్టుబడి పెట్టి వాటికి కొత్త లుక్ ఇచ్చినట్లే, పాత దుస్తులను అప్గ్రేడ్ చేయడంలో, వాటి జీవితకాలం పెంచడంలో మనం పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆమె సూచించారు.
