ETV Bharat / bharat

విదేశాల్లో లక్షల జీతం వచ్చే జాబ్​కు గుడ్ బై- పాత బట్టలతో ఫ్యాషన్ దుస్తులు తయారీ- మహిళ వినూత్న ప్రయత్నం!

ఉపయోగించని దుస్తులతో ఫ్యాషన్ బట్టలు, ప్రొడక్ట్ తయారీ- ఫారిన్​లో జాబ్​కు గుడ్ బై చెప్పి కంపెనీ స్థాపించిన నేహా- పర్యావరణ హితం కోసం వినూత్న చొరవ

Fashion From Discarded Clothes
Fashion From Discarded Clothes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Products With Old Clothes : విదేశాల్లో పెద్ద ఉద్యోగం, మంచి సాలరీ, లగ్జరీ లైఫ్ వీటిని ఎవరు వదులుకుంటారు చెప్పండి. అయితే పర్యావరణ హితం కోసం అమెరికా, యూకే, యూరప్​లోని బహుళ కంపెనీలలో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్​గా పనిచేసిన ఒడిశాకు చెందిన నేహా మొహంతి (36) తన ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పేశారు. సొంతంగా పర్యావరణ-సామాజిక (ఎకో- సోషల్) సంస్థను ప్రారంభించారు. పాత దుస్తులను సేకరించి వాటితో కొత్త డిజైనర్ దుస్తులు, గృహాలంకరణ ఉత్పత్తులు, ఇతర ప్రొడక్ట్స్ ను తయారుచేస్తున్నారు.

ఉపయోగించని పాత దుస్తులను ఉపయోగించి కొత్త ఫ్యాషన్ డిజైన్ ప్లాట్​ఫామ్​ను సృష్టించడమే నేహా లక్ష్యం. అందుకే renow.green అనే కంపెనీనిని స్థాపించారు. ఈ కంపెనీ పాత దుస్తులను రీసైకిల్ చేసి, వాటితో కొత్త డిజైనింగ్ బట్టలను తయారుచేస్తోంది. అయితే వాతావరణ మార్పులపై నేహా అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ ఒక పెద్ద సవాల్ అని ఆమె గ్రహించారు. ఈ క్రమంలో నేహా కటక్, భువనేశ్వర్​లోని డంపింగ్ యార్డులను పరిశీలించారు.

'కుప్పలుగా వాడని బట్టలు'
"నేను స్థిరపడటానికి మాత్రమే స్వదేశానికి తిరిగి రాలేదు. మన నగరాలను, మన భవిష్యత్తును ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే సమస్యను పరిష్కరించడానికి వచ్చాను. మున్సిపాలిటీలు నెమ్మదిగా ప్లాస్టిక్​ను రీసైకిల్ చేయడానికి మార్గాలను కనుగొంటున్నాయి. కానీ ఉపయోగించని బట్టల కుప్పలు అలాగే చెత్తలో ఉండిపోతున్నాయి. టెక్స్​టైల్ వ్యర్థాలకు గురించి ఎవరూ చర్చించరు. కానీ ఈ వ్యర్థాలు చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయి. దీంతో ఉపయోగించని దుస్తులతో ఏమైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని నేహా మొహంతి తెలిపారు.

Neha Mohanty
నేహా మొహంతి రూపొందించిన ఫ్యాషన్ దుస్తుల్లో మోడల్​ (ETV Bharat)

ఒక కాలనీలో 500 కేజీల వాడని దుస్తులు
ఈ వ్యర్థాల మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు నేహా. పైలట్ ప్రయోగంగా కటక్​లోని ఒక హౌసింగ్ కాలనీ నివాసితులను వారు ఇకపై ఉపయోగించని దుస్తులను దానం చేయాలని అభ్యర్థించారు. ఈ క్రమంలో ఒక నెలలోనే దాదాపు 500 కేజీల వాడని దుస్తులను సేకరించారు. ఈ బట్టలను చూసి నేహా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. "నేను ఈ బట్టలను చూసి షాకయ్యాను. చాలా బట్టలకు ఇప్పటికీ ప్రైజ్ ట్యాగ్​లు ఉన్నాయి. అంటే వాటిని ఒక్కసారి కూడా ధరించలేదు. ఇది బట్టల అధిక వినియోగం సంస్కృతిని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది" అని నేహా వెల్లడించారు.

Neha Mohanty
తమ ఉత్పత్తుల గురించి వివరిస్తున్న నేహా మొహంతి (ETV Bharat)

ఈ వస్త్ర వ్యర్థాలను ఏం చేయాలో తెలుసుకోవడానికి నేహా హరియాణా రాష్ట్రంలోని పానీపత్ టెక్స్​టైల్ రీసైక్లింగ్ హబ్​కు వెళ్లారు. అక్కడే ఆమె రీ సైక్లింగ్, అప్​సైక్లింగ్ గురించి నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాతే ఒడిశాలోని కటక్​లో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కంపెనీ renow.greenను స్థాపించారు. అయితే ఈ కంపెనీ ప్రజలకు పర్యావరణ అనుకూల వస్తువులను అందిస్తుంది. పాత దుస్తులను ఉపయోగించి కొత్త ఫ్యాషన్ డిజైనర్ దుస్తులు, గృహోపకరణాలను తయారు చేస్తుంది. ఇవి తక్కువ ధరకే మార్కెట్లో లభిస్తాయి.

Neha Mohanty
నేహా మొహంతి రూపొందించిన పిల్లోస్​ (ETV Bharat)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు, టైరర్లుకు ఉపాధి
కటక్​లోని నేహా కంపెనీలో అనేక మంది టైలర్లు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు పనిచేస్తున్నారు. కొందరు ఫ్రీలాన్స్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు. ప్రజలు నేహాను ఫోన్‌లో సంప్రదించి ఆమెకు పాత బట్టలు ఇచ్చి, వాటితో వారు ఏమి తయారుచేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో చెబుతారు. అప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్, టైలర్ కలిసి వాటితో అందమైన ప్రొడక్ట్స్ ను తయారుచేస్తారు. ఈ వ్యాపారం ద్వారా నేహాకు పెద్దగా ఆర్థిక ప్రయోజనం లేకపోయినా, తనకు ఈ పని సంతృప్తిని ఇస్తోందని ఆమె అన్నారు.

"మా లక్ష్యం కేవలం దుస్తులు రీసైక్లింగ్ మాత్రమే కాదు. బాధ్యతాయుతంగా బట్టలు కొనడం, జాగ్రత్తగా ఉపయోగించడం గురించి అవగాహన కల్పించాలనుకుంటున్నాం. ప్రతి వస్త్రానికి పర్యావరణపరమైన మూల్యం ఉంటుంది. ఒక కాలనీ నెలకు 500 కేజీల దుస్తులను వృథా చేస్తుంటే, మొత్తం నగరం ఎంత వ్యర్థమైన దుస్తులను కలిగి ఉంటుందో ఊహించడం కష్టం" అని నేహా పేర్కొన్నారు.

Neha Mohanty explains the functioning of renow.green at a seminar
నేహా మొహంతి (ETV Bharat)

renow.green ప్రారంభాన్ని ఒక ఉద్యమానికి నాందిగా అభివర్ణించారు ప్రముఖ రచయిత్రి, విద్యావేత్త డాక్టర్ సుమన్ ముండ్కర్. యువత ఈ ఫ్యాషన్​ను స్వీకరించి, ఈ సంబంధిత కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించడమే నేహా లక్ష్యమని అన్నారు. పాత ఇల్లు, పాత కార్ల కోసం మనం పెట్టుబడి పెట్టి వాటికి కొత్త లుక్ ఇచ్చినట్లే, పాత దుస్తులను అప్​గ్రేడ్ చేయడంలో, వాటి జీవితకాలం పెంచడంలో మనం పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆమె సూచించారు.

Neha Mohanty
ఈటీవీ భారత్​తో నేహా మొహంతి (ETV Bharat)

విచిత్ర స్నేహితులు- రోజంతా రైతు భుజంపైనే చిలుక పిల్ల- పంజరం నుంచి వదిలినా ఎగిరిపోదు!

ఆరావళి మైనింగ్‌పై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

TAGGED:

FASHION FROM WASTE
WASTE CLOTHES RECYCLING IN ODISHA
NEW PRODUCTS WITH OLD CLOTHES
FASHION FROM DISCARDED CLOTHES
NEW PRODUCTS WITH OLD CLOTHES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.