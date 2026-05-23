కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి షాక్- అభిజీత్ దీప్కే అకౌంట్లు హ్యాక్, వెబ్సైట్ డౌన్
ప్రశ్నించినందుకే సీజేపీపై ఉక్కుపాదం- తన అన్ని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల యాక్సెస్ కోల్పోయానని అభిజీత్ దిప్కే ఆరోపణ
Published : May 23, 2026 at 3:34 PM IST
Crackdown On CJP : సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తమ పార్టీ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీతోపాటు, తన వ్యక్తిగత ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా హ్యాక్ అయినట్లు ఆరోపించారు. తమ ఉద్యమానికి సంబంధించిన పలు సోషల్ మీడియా అకౌంట్లపై ఆంక్షలు విధించటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెటా అకౌంట్ రికవరీ సిస్టమ్ ద్వారా తన ప్రొఫైల్ను తిరిగి పొందేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా లాభం లేకుండాపోయిందని అభిజీత్ తెలిపారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఖాతాను లాక్ చేశామని, ఇన్స్టాగ్రామ్ పదే పదే మెసేజ్ చూపిస్తోందన్నారు. ఐడెంటిటీ వెరిఫికేషన్, పాస్వర్డ్ రీసెట్ తర్వాతే ఇది ఓపెన్ అవుతుందనే సందేశం వచ్చినట్టు ఆయన కొన్ని స్క్రీన్షాట్లను పంచుకున్నారు. కానీ, ప్రతిసారీ ఈ రికవరీ ప్రాసెస్ విఫలమవుతోందని అభిజీత్ చెప్పారు. పార్టీకి చెందిన ఒక బ్యాకప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను కూడా మెటా తాత్కాలికంగా తొలగించి, కొన్ని గంటల తర్వాత పునరుద్ధరించిందని ఆరోపించారు..