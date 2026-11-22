డప్పు చప్పుళ్లతో ఆవుకు ఘనంగా అంత్యక్రియలు- కన్నీటి వీడ్కోలు పలికిన కుటుంబసభ్యులు
Funeral Rites Cow Died : ఓ కుటుంబం 'గౌరి' అనే ఆవును పెంచుకుంది. అది మరణించడంతో సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘనంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. స్థానికులు పాల్గొని నివాళులు అర్పించారు.
Published : November 22, 2026 at 10:44 AM IST
జంతువులపై ప్రేమను చూపించడం కొందరికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆ ప్రేమను చూపించుకోవడానికి, ఒక కుటుంబం దూడను తెచ్చుకుని పెంచుకుంటుంది. ఆవుకు ఇంట్లో తల్లి, కుమార్తె స్థానాన్ని ఇచ్చి ఆదరిస్తుంది. గత పదేళ్ల నుంచి దాన్ని కుటుంబంలో ఒకరిగా భావించి, అపారమైన ప్రేమను చూపించింది. అయితే గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆవు మరణించింది. కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న జీవి మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబం కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. దానికి అంతిమ యాత్ర నిర్వహించి, డప్పు చప్పుళ్లతో ఊరేగింపు చేశారు. సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు జరిపారు. ఆ హృదయ విదారక సంఘటన రాజస్థాన్లో చోటుచేసుకుంది.
గత ఏడాది ఘనంగా పుట్టిన రోజు
భిల్వారా జిల్లా విజయ్సింగ్ పథిక్ నగర్కు చెందిన న్యాయవాది అశోక్ గట్టానీ కుటుంబానికి 'గౌరి' అనే ఆవు ఉండేది. పదేళ్ల వయసున్న గౌరిని, అది దూడగా ఉన్నప్పుడే కుటుంబం దానిని పెంచుకునేందుకు ఇంటికి తెచ్చుకుంది. గత ఏడాది గౌరి పుట్టినరోజున కేక్ కటింగ్ చేసి మరీ వేడుకను ఘనంగా జరిపారు. గత కొన్ని రోజులుగా గౌరి అనారోగ్యంతో బాధపడుతోంది. చికిత్స అందించినప్పటికీ, అది కోలుకోలేకపోయింది. దాంతో నవంబర్ 16న తుదిశ్వాస విడిచింది. ఈ విషాదంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు మరణిస్తే ఎంతటి బాధ కలుగుతుందో, గౌరి మరణంతో ఆ కుటుంబం అంతటి శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆవును ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్న గట్టానీ కుటుంబం, అది మృతి చెందడంతో కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది.
సంప్రదాయ పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు
వాళ్లు గౌరిని కేవలం ఒక జంతువుగా చూడకుండా, ఒక తల్లిగా అశోక్ కుటుంబసభ్యులు భావించారు. వారి సంప్రదాయం ప్రకారం, ఆవు కోసం 'డోల్' (అంతిమ ఊరేగింపు)ను ఏర్పాటు చేశారు. పూలు, దండలతో అలంకరించిన వాహనంపై ఆవుని ఉంచారు. దాని మీద కొత్త సాంప్రదాయ వస్త్రం (చున్రీ) కప్పారు. డోలు చప్పుళ్లు చేస్తూ, వెనుక వచ్చిన జనాలు భజనలు చేస్తూ ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఆ ప్రాంతమంతా 'గోమాత కీ జై' అనే నినాదాలు చేశారు. ప్రజలు వాళ్ల ఇంటి గుమ్మాల వద్ద నిలబడి, తమ దగ్గర ఉన్న చున్రీలను గౌరికి నివాళిగా అర్పించారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు కూడా భావోద్వేగంతో మునిగిపోయారు. పెద్దలు సైతం కన్నీరు పెట్టుకుని వారికున్న భక్తిభావాన్ని తెలియజేశారు. నగరంలో ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లిన అనంతరం, కోఠారి నదీ ఒడ్డున వేద మంత్రాల మధ్య గౌరికి అంత్యక్రియలు జరిపారు. సాయంత్రం సంతాప సభ జరిపించారు. అక్కడ ఎలాంటి లాంఛనాలు లేవు. కేవలం గౌరిపై ఉన్న ప్రేమను కనబరిచారు. గోమాత పట్ల గౌరవాన్ని చూపించారు.