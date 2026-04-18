ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి నిద్రపోయిన దంపతులు- బ్యాటరీ పేలి ఇల్లంతా మంటలు- భార్యాభర్తలు సజీవ దహనం
మొబైల్ బ్యాటరీ పేలిన ఘటనలో దంపతులు దుర్మరణం- అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయానికి రాలేదంటూ బంధువుల ఆరోపణలు
Published : April 18, 2026 at 7:53 PM IST
Couple Dies Exploding Mobile Battery : బిజీ లైఫ్లో చాలామంది రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి పడుకుంటున్నారు. ఉదయం లేచేసరికి 100 శాతం ఛార్జింగ్ అయ్యేలా చూసుకుంటున్నారు. అయితే, అలాంటి పనుల వల్ల ప్రమాదాలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా జరిగిన అలాంటి ప్రమాదంలో ఇద్దరు దంపతులు సజీవ దహనమయ్యారు. ఫోన్ బ్యాటరీ పేలడంతో ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించి ఆ జంట అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. గుజరాత్లో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సురేంద్రనగర్ జిల్లాలోని లింబ్డీ పట్టణంలో ఉన్న 'వోరా సొసైటీ'లో సాబిర్భాయ్ వోరా, ఆయన భార్య రషీదాబెన్ వోరా నివసిస్తున్నారు. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు సాబిర్భాయ్ తన ఫోన్కు ఛార్జింగ్ పెట్టి నిద్రపోయారు. అర్ధరాత్రి సుమారు 2 గంటల సమయంలో ఊహించని ప్రమాదం సంభవించింది. ఛార్జింగ్ పెట్టిన ఫోన్ బ్యాటరీ వేడెక్కి ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది.
ఆ సమయంలో ఫోన్ పక్కనే ఉన్న సోఫా, ఇతర ఫర్నిచర్కు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఇంట్లో అందరూ గాఢనిద్రలో ఉండటంతో, మంటలు వ్యాపిస్తున్న విషయాన్ని ఎవరూ వెంటనే గమనించలేకపోయారు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు ఇల్లంతా వ్యాపించాయి. దట్టమైన పొగ కమ్ముకోవడంతో గాలి ఆడక, మంటల నుంచి తప్పించుకోలేక సాబిర్భాయ్, రషీదాబెన్ దంపతులు లోపలే చిక్కుకుపోయారు.
ఇది గమనించిన వారి కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే లింబ్డి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అయితే, అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది, తమ వద్ద సరైన పరికరాలు లేవని, ఇతర సాంకేతిక కారణాలు చూపుతూ సకాలంలో ఘటనా స్థలానికి చేరుకోలేదని మృతుల బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. అనంతరం, సురేంద్రనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని మరో అగ్నిమాపక సెల్కు సమాచారం ఇచ్చారు. వాళ్లు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారని బంధువులు తెలిపారు. కానీ, దురదుష్టవశాత్తు అప్పటికే సబిర్, రషీదాబెన్ అగ్ని ప్రమాదంలో సజీవ దహనం అయ్యారని వాపోయారు.
రెండు గంటలైనా రాలేదు
అయితే, ఘటన జరిగిన రెండు గంటల తర్వాత కూడా లింబ్డి అగ్నిమాపక బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకోలేదని మృతుల బంధువులు ఆరోపించారు. వారి నిర్లక్ష్యం కారణంగా దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లింబ్డి మున్సిపాలిటీలో అగ్నిమాపక వ్యవస్థను వెంటనే అప్డేట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, ఈ దుర్ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనకు అసలు కారణం తెలుసుకుంటామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఏదైనా నిర్లక్ష్యం ఉన్నట్లు తేలితే సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇద్దరి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించామని పోలీసులు తెలిపారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నాారంటే!
ఇదిలా ఉండగా, ఫోన్ ఛార్జింగ్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ను దిండ్లు, దుప్పట్లపై పెట్టొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల వేడి బయటకు వెళ్లలేక బ్యాటరీ సెల్స్ పాడవుతాయని చెబుతున్నారు. రాత్రంతా ఫోన్ ఛార్జింగ్లో పెట్టడం వల్ల బ్యాటరీ సామర్థ్యం దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉందంటున్నారు. నిజానికి, ఇప్పటి ఫోన్లు చాలా స్మార్ట్ అని, బ్యాటరీ 100 శాతం నిండగానే ఛార్జింగ్ను వాటంతట అవే ఆపేస్తాయని చెబుతున్నారు. కానీ, అసలు సమస్య 100 శాతం వద్ద ఎక్కువ సేపు ఉండటమేనని అంటున్నారు. ఫలితంగా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీలపై ఓల్టేజ్ స్ట్రెస్ పెరిగి కాలక్రమేణా వాటి సామర్థ్యం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. బ్యాటరీ లైఫ్ పెరగాలంటే 20 నుంచి 80 శాతం మధ్య ఛార్జింగ్ ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
