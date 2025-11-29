నో మంత్రాలు, నో పంతులు- రాజ్యాంగం సాక్షిగా ప్రీతి, తేజ పెళ్లి- వేదిక వద్దే రక్తదాన శిబిరం
సంప్రదాయాలను పాటించకుండా సామాజిక వివాహం చేసుకున్న యువజంట- సమాజంలో కొంత మార్పు తీసుకురావడమే వారి లక్ష్యం
Published : November 29, 2025 at 12:33 PM IST
Wedding Without Traditional Rituals : ప్రస్తుత రోజుల్లో అందరూ ఆడంబరాలకుపోతూ, లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి వివాహం చేసుకుంటున్నారు. వేద మంత్రాల సాక్షిగా ఒకటవుతున్నారు. కొన్నేళ్లుగా ఇదే జరుగుతోంది. కానీ దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఒడిశాలోని బ్రహ్మపుర నగరంలో ఓ జంట, పూజారి మంత్రాలు జపించకుండా, ఆచారాలు లేకుండా రాజ్యాంగం సాక్షిగా వివాహం చేసుకున్నారు. అంతే కాదు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత, రక్తదానంలో పాల్గొన్నారు.
రాజ్యాంగం సాక్షిగా ఒక్కటైన జంట
బ్రహ్మపురకు చెందిన ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్ బిధుప్రభ రథ్ కుమార్తె ప్రీతి పన్న, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ నివాసి బి. నాగ్ గౌరి పెద్ద కుమారుడు భాను తేజకు ఇటీవల వివాహం నిశ్చయిమైంది. తాజాగా వారిద్దరి పెళ్లి జరిగింది. అయితే అక్కడ పూజారుల మంత్రోచ్ఛారణ వినిపించలేదు. సాధారణంగా వివాహల్లో కనిపించేవి ఏవి కూడా కనిపంచలేదు. రాజ్యాంగం సాక్షిగానే వివాహం జరిగింది. అయితే ప్రీతి, భాను పెళ్లికి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. అయితే సంప్రదాయేతర, నిరాడంబరమైన వివాహ వేడుకను నిర్వహించడం పట్ల పలువురు ఈటీవీ భారత్తో తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
వివాహ వేదిక వద్ద రక్తదాన శిబిరం
వధూవరులిద్దరూ వేర్వేరు కులాలకు చెందగా, వచ్చిన అతిథులు, కుటుంబసభ్యుల ముందు రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసి వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా, వివాహ వేదిక వద్ద రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో వధూవరులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు రక్తదానం చేశారు. వచ్చిన అతిథులు కూడా వధూవరులను ఆశీర్వదించి విందులో పాల్గొన్నారు.
సోదరుడు కూడా అలానే వివాహం చేసుకున్నాడు: పెళ్లికూతురు
పెళ్లికూతురు ప్రీతిపన్న రథ్ మాట్లాడుతూ, "గతంలో నా సోదరుడు కూడా రాజ్యాంగం సాక్షిగానే వివాహం చేసుకున్నాడు. నేను కూడా ఇదే విధంగా వివాహం చేసుకున్నాను. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని అంగీకరించాలి. దీని వల్ల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో కొంత మార్పు ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు నగరంలో ఇలాంటివి నాలుగు వివాహాలు జరిగాయి. మా వివాహం కూడా జోడించగా, ఆ సంఖ్య 5కి చేరుకుంది. వరుడు భాను తేజ ఇలాంటి వివాహానికి ఒప్పుకోవడం సంతోషంగా ఉంది" అని తెలిపింది.
సమానత్వాన్ని సాధించే లక్ష్యంతో జరిగింది : పెళ్లి కూతురి తల్లి
పెళ్లి కూతురు తల్లి డాక్టర్ విధుప్రభా రథ్ మాట్లాడుతూ, "మా కులం పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందడానికి నేను ఇంత భిన్నమైన వివాహాన్ని జరిగించాలని అనుకున్నాను. మానవత్వం అభివృద్ధి చెందడంతో, ప్రజలలో పక్షపాతాలు, సంప్రదాయాల పేరుతో సమాజంలో సృష్టిస్తున్న గందరగోళం తగ్గుతుంది. వివాహ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. వివాహం సామరస్యం, సమానత్వాన్ని సాధించే లక్ష్యంతో జరిగింది. నా కుమార్తె ప్రీతిపన్న కూడా M.A.C. బయోటెక్నాలజీ విద్యతో సహా చాలా ఉన్నత విద్యను చదివింది. హైదరాబాద్లోని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సాంకేతిక విశ్లేషకురాలిగా పనిచేసింది. అల్లుడు కూడా బెంగళూరులో ఇంజనీర్, అతడు అతడి కుటుంబం కూడా దీనికి పూర్తిగా అంగీకరించారు" అని ఆమె తెలిపారు.
ఆ వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్న బ్రహ్మపుర నగరానికి చెందిన మేధావి భాలచంద్ర సదాంగి మాట్లాడుతూ, "మన దేశంలో వివిధ మతాల వ్యక్తులు వివాహం వంటి బంధంలో వేర్వేరు సంప్రదాయాలలో వివాహం చేసుకుంటారు. ఆ సంప్రదాయం నెమ్మదిగా మారుతున్నప్పటికీ ఎటువంటి పరిమితులు ఉండకూడదు" అని అన్నారు. అందువల్ల, వరుడు వధువు ఇద్దరూ వివాహ సమయం కోసం వేచి ఉండకుండా, లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయకుండా వారి హృదయాలను ఏకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ప్రీతి, భాను ఆదర్శవంతమైన వివాహానికి నగరంలోని అనేక మంది విద్యావేత్తలు, మేధావులు, సామాజిక, రాజకీయ కార్యకర్తలు, వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు పాల్గొని ఆశీర్వదించారు.
