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పుట్టిన ఐదు రోజుల్లోనే ఆధార్ రిజిస్ట్రేషన్​- చిన్నారి ప్రపంచ రికార్డ్​

అత్యంత తక్కువ వయసులో ఆధార్​ కార్డ్​ పొందిన చిన్నారిగా రికార్డ్​- ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో చోటు

Aadhar Card For New Born
అత్యంత తక్కువ వయసులో ఆధార్​ కార్డ్​ పొందిన చిన్నారిగా రికార్డ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 3:36 PM IST

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Youngest Girl Aadhaar Card Holder : సాాధారణంగా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని నెలల వయసు వచ్చాకే తల్లిదండ్రులు ఆధార్ కార్డు కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, కర్ణాటక కొప్పళకు చెందిన వైద్య దంపతులు మాత్రం తమ బిడ్డ పుట్టిన కేవలం ఐదు రోజులకే ఆధార్ నమోదు చేయించి రికార్డు సృష్టించారు. ఫలితంగా అత్యంత తక్కువ వయసులో ఆధార్​ కార్డ్​ పొందిన చిన్నారిగా 'ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకున్నారు.

రాయచూర్‌కు చెందిన డాక్టర్ ఎ. పవన్‌కుమార్, కొప్పళ జిల్లా గంగావతి తాలూకాలోని శ్రీరామ్‌నగర్‌కు చెందిన వైద్యురాలు వరలక్ష్మిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత గత కొద్ది కాలంగా శ్రీరామ్‌నగర్‌లోనే నివసిస్తున్నారు. వీరికి మే 1న గంగావతిలోని వివేకానంద ఆసుపత్రిలో ఆడబిడ్డ జన్మించింది. ఆమెకు 'రాయంక త్రినయని' అని పేరు పెట్టారు. అయితే, బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే ఈ దంపతులు జనన నమోదు, ఆధార్ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. మే 6న ఆన్‌లైన్ ద్వారా బిడ్డ పేరు మీద ఆధార్ కార్డు కోసం నమోదు చేసి, వెబ్‌సైట్‌లో ఆమె ఫోటోను అప్‌లోడ్ చేశారు. అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన 'యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా' (UIDAI)బిడ్డ జనన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పరిశీలించింది. ఆ తర్వాత బిడ్డకు అధికారికంగా ఆధార్ కార్డు ఆమోదం తెలపడంతో తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డ ఆధార్ కార్డును పొందారు.

Aadhar Card For New Born
రికార్డులతో చిన్నారి (ETV Bharat)

ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో చోటు
దీంతో భారత్​లో ఆధార్ కార్డు పొందిన అత్యంత చిన్న వయసు గల శిశువుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన 'ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ప్రపంచ రికార్డు పతకంతో పాటు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందించింది. ఈ ఘనత పట్ల చిన్నారి తల్లి డాక్టర్ వరలక్ష్మి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. "మా కుమార్తె పుట్టిన 5 రోజుల్లోనే ఆధార్ కార్డు నమోదు చేశాం. అంత తక్కువ సమయంలో ఆధార్​ను పొందడం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది. ఇది ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. మేము చూపిన చొరవ, వేగవంతమైన నమోదు ప్రక్రియ వల్లే ఈ ఘనతను సాధించగలిగాం." అని డాక్టర్ వరలక్ష్మి అన్నారు.

Aadhar Card For New Born
చిన్నారితో తల్లిదండ్రులు (ETV Bharat)
Aadhar Card For New Born
రికార్డ్ పత్రాలతో చిన్నారి, తల్లిదండ్రులు (ETV Bharat)

ఇదిలా ఉండగా, మన దేశంలో ప్రతి పౌరుడికీ ఆధార్‌ గుర్తింపు తప్పనిసరి. ఇది వ్యక్తిగత గుర్తింపు, చిరునామా రుజువుగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఐదేళ్లలోపు పిల్లల కోసం బాల ఆధార్‌ వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో చిన్నారి పేరు, ఫొటో, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలు మాత్రమే ఉంటాయి. దీనికి తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి మొబైల్‌ నంబర్‌తో లింక్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐదేళ్ల వయసు వరకు పిల్లల బయోమెట్రిక్‌ (వేలిముద్రలు, ఐరిస్‌ స్కాన్) అవసరం ఉండదు. ఆ తర్వాత వేలిముద్రలు, కంటిపాప వంటి వివరాలను అందజేసి ఆధార్‌కార్డుని అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బాల ఆధార్​ కార్డు కాల పరిమితి పిల్లలకు ఐదేళ్ల వయసు వచ్చే వరకే. ఈ ఆధార్​ చాలా సందర్భాల్లో పిల్లలకు అవసరం పడుతుంది. అందువల్ల బాల ఆధార్‌ లేదా బ్లూ ఆధార్‌ తీసుకోవడం ముఖ్యం. మరి దీనికి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి? ఏయే డాక్యుమెంట్లు కావాలి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు

  • చిన్నారి బర్త్ సర్టిఫికేట్‌ లేదా ఆస్పత్రి డిశ్చార్జ్‌ సమరీ డాక్యుమెంట్‌
  • తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి ఆధార్‌ కార్డ్‌ (చిన్నారి ఆధార్‌కు లింక్‌ చేస్తారు)
  • చిరునామా వివరాలు

ఆన్‌లైన్ విధానం

  • UIDAI వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి 'My Aadhaar' లో 'Book an Appointment' ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేయాలి.
  • మీ నగరాన్ని ఎంచుకుని మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్‌ చేసి ఓటీపీతో వెరిఫై చేయాలి.
  • దగ్గరలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రం లేదా నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లే తేదీ, సమయం బుక్ చేసుకోవాలి.
  • అపాయింట్‌మెంట్ రోజున తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు తమ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వాలి.
  • చిన్నారి పుట్టిన తేదీ వివరాలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్‌లు, అప్లికేషన్ ఫారమ్ సమర్పించాలి.
  • ప్రాసెస్ పూర్తయిన తర్వాత బాల ఆధార్ మీ ఇంటి చిరునామాకు పోస్టులో వస్తుంది.
  • మీ అప్లికేషన్‌ స్టేటస్‌ను ఎప్పటికప్పుడు ఉడాయ్‌ వెబ్‌సైట్‌లో చూసుకోవచ్చు, డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆఫ్‌లైన్ విధానం

  • దగ్గరలోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లి అక్కడ ఫారమ్‌ పూరించాలి.
  • చిన్నారి డాక్యుమెంట్లతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు తమ బయోమెట్రిక్‌, ఆధార్‌ వివరాలు ఇవ్వాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్‌ పూర్తయిన తర్వాత ఒక Acknowledgment స్లిప్‌ వస్తుంది. దాంట్లో ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌ ఐడీతో స్టేటస్‌ చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • సుమారు 60-90 రోజుల్లో బాల ఆధార్ కార్డ్ మీ చిరునామాకు వస్తుంది.
  • ఐదేళ్లకంటే తక్కువ వయస్సు పిల్లలకు నీలంరంగు ఆధార్‌ కార్డునిస్తారు. ఇది ఐదేళ్ల వరకు మనుగడలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బయోమెట్రిక్‌ అప్​డేట్​ తప్పనిసరి.

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