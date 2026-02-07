ETV Bharat / bharat

పెంపుడు శునకంపై దంపతుల ప్రేమ- దాని కోసం ఏకంగా 1200చ.అడుగుల ఫ్లాట్‌ కొనుగోలు!

పెంపుడు కుక్కపై అమితమైన ప్రేమ చూపిస్తున్న బంగాల్‌కు చెందిన దంపతులు- దాని కోసం విశాలమైన ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసిన కపుల్

Dog Lover Buy Flat For Pet Dog
Dog Lover Buy Flat For Pet Dog (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Dog Lover Buy Flat For Pet Dog : పెంపుడు జంతువులంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది. వాటిని తమ కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించి అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటారు. మంచి ఆహారం, వసతి కల్పిస్తారు. సమయానికి టీకాలు, అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వైద్యం చేయిస్తారు. అయితే బంగాల్‌కు చెందిన ఓ జంట మాత్రం తమ పెంపుడు శునకం కోసం ఏకంగా 1200 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటికే రెండు ఫ్లాట్లను కలిగి ఉన్న ఆ కపుల్ తమ పెంపుడు కుక్క కోసమే ప్రత్యేకంగా మరొక ఫ్లాట్‌ను కొన్నారు. అంతలా దానిపై ప్రేమను చూపిస్తున్నారు.

పెంపుడు శునకంపై అమితమైన ప్రేమ
కోల్‌కతాలోని బెహాలాకు చెందిన మాన్సీ దాస్, ఆమె భర్తకు కుక్కలంటే చాలా ఇష్టం. వారి దగ్గర జర్మన్ షెపర్డ్ జాతికి చెందిన బ్రూనో (కుక్క పేరు) ఉంది. ఆ శునకానికి లిఫ్ట్‌లో ప్రయాణించాలంటే భయం. అలాగే మెట్లు ఎక్కాలన్నా కూడా భయమే. కోల్‌కతా నగరంలో మాన్సీ దాసు దంపతులకు ఇప్పటికే రెండు ఫ్లాట్లు ఉన్నా, బ్రూనో కోసం మరో ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేశారు. అందుకు కారణాలను మాన్సీ దాసు వివరించారు.

కన్నబిడ్డలా శునకాన్ని చూసుకుంటాను : మాన్సీ దాసు
బ్రూనోకు కేవలం 22 రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడే దానిని పెంచుకోవడం కోసం ఇంటికి తీసుకొచ్చేశానని మాన్సీ దాసు తెలిపారు. ఇప్పుడు దాని ఏజ్ మూడున్నరేళ్లని వెల్లడించారు. బ్రూనోను తన సొంత బిడ్డలా పెంచుకుంటున్నానని చెప్పారు. తాము చేసిన పొరపాటు వల్ల కుక్క వెనుక కాలు దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. బ్రూనోకు మూడున్నర నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు తాను ఈ విషయాన్ని గమనించానని అన్నారు.

"నా ఫ్లాట్‌లో టైల్స్ ఉన్నాయి. జర్మన్ షెపర్డ్ జాతి కుక్కలకు టైల్స్ నప్పవు. ఆ విషయం నాకు తెలియదు. దీంతో బ్రూనో కాలు క్రమంగా వంకరగా మారింది. అప్పుడు శునకాన్ని ఒక వైద్యుడి దగ్గరకి తీసుకెళ్లాం. ఆయన బ్రూనోకు ఇంజెక్షన్లు చేశారు. కానీ దాని కాలు వంకర పూర్తిగా నయం కాలేదు. అలాగే ఉండిపోయింది. కాలం గడిచేకొద్దీ కుక్క నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతోంది. మేము నివసించే ఫ్లాట్‌లో లిఫ్ట్ లేదు. దీంతో పైకి కిందకి వెళ్లడం బ్రూనోకు కష్టంగా మారింది. మాకు జోకాలో ఒక ఫ్లాట్ ఉంది. బ్రూనోను అక్కడికి తీసుకువెళ్దామనుకున్నాను. కానీ అక్కడ కూడా ఒక సమస్య ఉంది. బ్రూనో లిఫ్ట్‌లో కూడా ప్రయాణించలేకపోతుంది. అందుకే దాని ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కొత్త ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం" అని మాన్సీ దాసు పేర్కొన్నారు.

'పెంపుడు జంతువులను వదిలేయవద్దు'
పెంపుడు జంతువులను ఇంటికి తెచ్చి పెంచుకోవాలనుకుని నిర్ణయించుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలని మాన్సీ దాసు సూచించారు. సరదా తీరిపోయిన తర్వాత పెంపుడు జంతువులను వీధుల్లో వదిలివేయవద్దని కోరారు. అలా చేస్తే ఆహారం కోసం వీధుల్లో అవి ఇబ్బందులు పడతాయని చెప్పారు.

ప్రేరణగా అనన్య బెనర్జీ
కాగా, కోల్‌కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (కేఎంసీ) కౌన్సిలర్, నటి అనన్య బెనర్జీ పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. పెంపుడు జంతువులను ప్రేమిస్తే సరిపోదని, వాటి పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే డాగ్ లవర్స్‌తో 'కోల్‌కతాస్ పప్పీస్' పేరిట పాడ్‌కాస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఎపిసోడ్‌‌కు శునకాలను ఇష్టపడేవారిని, వీధి కుక్కలకు ఆహారం పెడుతున్నవారిని తీసుకొస్తున్నారు. పెంపుడు జంతువులను ప్రేమగా పెంచడం గురించి ఈ ఎపిసోడ్‌లో మాట్లాడుతున్నారు. కుక్కల టీకాలకు సంబంధించిన అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి వైద్యులు కూడా ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొంటారు. కాగా, మాన్సీ దాసుకు పెంపుడు జంతువుల పెంపకంలో అనన్య బెనర్జీయే ప్రేరణ.

"నేను పాడ్‌కాస్ట్‌ను మూడు భాగాలుగా విభజిస్తాను. మొదటిది సమాచారానికి సంబంధించినది. ఉదాహరణకు, శునకాలకు వివిధ రకాల టీకాలు ఎక్కడ లభిస్తాయి? తక్కువ ధరకు టీకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ప్రభుత్వం ఏమైనా టీకా శిబిరాలను నిర్వహిస్తోందా? వంటి టీకాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం. రెండోది, ప్రజలు తమ పెంపుడు జంతువుల కోసం ఏమి చేస్తున్నారు? వీధి కుక్కల కోసం ఏమి చేస్తున్నారు? దాని గురించి అడుగుతాను. మూడోది, పాడ్‌కాస్ట్‌లో వైద్యులు పాల్గొంటారు. పెంపుడు జంతువులు ఉన్న సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తులు కూడా పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొంటారు. వారు వీధి కుక్కల కోసం ఏమైనా సాయం చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పటికే సాయం చేస్తున్నారా? అని తెలుసుకుంటాం. ఈ విధంగా నేను కోల్‌కతా పప్పీస్ పాడ్‌కాస్ట్‌ను నడుపుతాను" అని అనన్య బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

