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కన్నవారే వదిలేసిన పిల్లలకు తల్లిదండ్రులుగా మారి- ఆస్తులు అమ్మి మరీ ఆనాథలకు అండగా!

చీమలతో నిండి చెరకు తోటలో కనిపించిన పాపతో మొదలైన ప్రయాణం- సొంత ఆస్తులు అమ్మి, ఎందరో పిల్లల చదువు, పెళ్లిళ్లకు అండ- సొంత పిల్లలు, దత్తత పిల్లల మధ్య తేడా చూపని దంపతులు

Couple Became Savior Of Orphans
అనాథ పిల్లలతో సంజీవ్ కుమార్ సిన్హా దంపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 5:40 PM IST

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Couple Became Savior Of Orphans : కన్నవారే కాదనుకుని వదిలేసిన చిన్నారులకు బిహార్‌కు చెందిన ఓ దంపతులు తల్లిదండ్రులుగా మారారు. తమ పూర్వీకుల ఆస్తులను సైతం అమ్ముకుని, అవసరాల్లో ఉన్న పిల్లల చదువు, భవిష్యత్తుకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఓ చిన్నారి శరీరమంతటా చీమలతో నిండి, చెరకు తోటలో ఏడుస్తూ కనిపించడంతో మొదలైన వారి ప్రయాణం, నేడు ఓ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన వరకు చేరింది. తమకు సొంతంగా కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నప్పటికీ ఇతర పిల్లలను కూడా తమ సంతానంతో సమానంగా ప్రేమను పంచుతున్నారు.

చీమల మధ్య కనిపించిన పాప
బిహార్‌లోని నలంద జిల్లా చోర్సువా గ్రామానికి చెందిన సంజీవ్ కుమార్ సిన్హా రెవెన్యూ అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన భార్య అనురితా కుమారితో కలిసి అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఆ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. కుమార్తె ఆరోహి కశ్యప్‌కు పాట్నాలో వివాహం జరగగా, ప్రస్తుతం ఆమె దిల్లీలో నివసిస్తోంది. కుమారుడు శశాంక్ కుమార్ సిన్హా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చదివి ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.

Couple Became Savior Of Orphans
పిల్లలతో సంజీవ్ కుమార్ సిన్హా దంపతులు (ETV Bharat)

2017 ఆగస్టు 3న సంజీవ్ జీవితంలో ఓ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ ప్రైవేట్ నర్సింగ్ హోమ్ సమీపంలోని చెరకు తోటలో శరీరమంతా చీమలు పట్టి, ఓ పసిపాప ఏడుస్తూ కనిపించింది. అది చూసిన సంజీవ్ వెంటనే పాపను అక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చారు. వైద్య పరీక్షలు చేయించిన అనంతరం ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. పాప మెల్లగా కోలుకునేలా అనురితా ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. రోజూ డ్రాపర్ సాయంతో పాలు పట్టించేవారు. అదే సమయంలో బాలల సంరక్షణ శాఖ అధికారులు పాపను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే సంజీవ్ దంపతులు అందుకు అంగీకరించలేదు. అధికారులు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా పాపను వారి నుంచి వేరు చేయలేకపోయారు. చివరకు మహిళా డీఎస్పీ కూడా దంపతులు, పాప మధ్య ఏర్పడిన అనుబంధాన్ని అర్ధం చేసుకుని, చిన్నారిని వారి వద్దే వదిలి వెళ్లిపోయారు.

"ఆ సంఘటన జరిగి తొమ్మిదేళ్లు గడిచిపోయాయి. పాపకు ఆకాంక్ష సిన్హా అని పేరు పెట్టాం. ఆకాంక్ష నాకు దేవుడిచ్చిన వరం. ప్రస్తుతం ఆమె ఇంగ్లిష్ మీడియం పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతోంది. ఆకాంక్ష చదువు కోసం మేము ఏడాదికి రూ.45 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నాం. అలాగే కేవలం చదువు చెప్పించడమే కాకుండా, ఆకాంక్ష భవిష్యత్తులో గొప్ప రెజ్లర్‌గా మారాలని నేను కోరికుంటున్నాను. ఆమె ఒక రెజ్లర్​గా స్వర్ణ పతకం గెలిచేందుకు శిక్షణ కూడా ఇప్పిన్నాను."
- సంజీవ్ కుమార్ సిన్హా, రెవెన్యూ అధికారి

మరో బాలికకు అండగా!
సంజీవ్ దంపతుల ప్రయాణం ఆకాంక్షతో ఆగిపోలేదు. ఓ రోజు ఆహారం కోసం ఏడుస్తున్న అంజు కుమారి అనే ఎనిమిదేళ్ల దివ్యాంగ బాలిక సంజీవ్ కంటపడింది. పుట్టుకతోనే వైకల్యంతో ఉన్న ఆ బాలికను తల్లిదండ్రులు వదిలేసి ఉంటారని ఆయన భావించారు. దాంతో అంజు కన్నీళ్లు తుడిచి ఆమెను ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. సొంత కూమార్తెలా పెంచారు. ఆమెకు ఇంటర్ వరకు చదువు చెప్పించారు. అనంతరం రూ.3 లక్షలు ఖర్చు చేసి ఘనంగా వివాహం జరిపించారు. ప్రస్తుతం అంజు కోల్‌కతాలో తన భర్తతో కలిసి సంతోషంగా జీవిస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

అనారోగ్యంతో ఉన్న బాలుడికి సాయం
పొరుగింటి బాలుడు అభిషేక్ ప్రాణాలను కాపాడటంలోనూ ఈ దంపతులు కీలకంగా నిలిచారు. చిన్నతనంలో అభిషేక్‌కు తీవ్రమైన న్యూమోనియా సోకింది. అతడు బతికే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పినట్లు సంజీవ్ తెలిపారు. అభిషేక్‌కు ఇప్పుడు 15 ఏళ్లు. అతడి కన్నతల్లిదండ్రుల ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రస్తుతం మెరుగుపడింది. అయినప్పటికీ అభిషేక్ ఇప్పటికీ సంజీవ్‌, అనురితలను తన తల్లిదండ్రులుగానే భావిస్తున్నాడని సంజీవ్ చెప్పారు. తాను కూడా సొంత పిల్లలు, ఇతర పిల్లలు అనే తేడా ఎప్పుడూ చూపలేదని తెలిపారు.

పిల్లలకు ఉచితంగా పుస్తకాలు
ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలకే కాకుండా, అవసరాల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ సంజీవ్ దంపతులు తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నారు. హిల్సాలో పుస్తకాలు అవసరమైన పిల్లలకు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం సంజీవ్ స్థానిక పుస్తకాల దుకాణాలతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఏ పిల్లలైనా సంజీవ్ పేరు చెప్పి పుస్తకం అడిగితే, దుకాణదారులు వారికి పుస్తకాన్ని ఉచితంగా ఇస్తారు. ఆ తర్వాత సంజీవ్ ఆ పుస్తకాల మొత్తాన్ని దుకాణాదారులకు చెల్లిస్తారు.

ఆస్తులు అమ్మి- సేవలు
పిల్లలకు అండగా నిలిచేందుకు సంజీవ్ తన వద్ద ఉన్న సుమారు రూ.40 లక్షల విలువైన ఆస్తితో పాటు పూర్వీకుల ఆస్తులను కూడా అమ్ముకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ సేవలో సుమారు 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఇప్పటికీ అద్దె ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నారు. సన్నిహితుల ప్రకారం, సంజీవ్ తన ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఇతరులకు సహాయం చేయడానికే ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఆయన క్రమం తప్పకుండా రక్తదానం కూడా చేస్తుంటారని వారు తెలిపారు. తన పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించి ఓ అనాథాశ్రమం, వృద్ధాశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సంజీవ్ ఆలోచిస్తున్నారు. కన్నవారిని కోల్పోయిన పిల్లలకు కుటుంబాన్ని అందిస్తూ, తనకు చేతనైనంత సాయం చేస్తున్న ఈ దంపతుల సేవా ప్రయాణం ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

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