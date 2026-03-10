ETV Bharat / bharat

ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ రాజీనామా-  రాహుల్ భాటియాకు బాధ్యతలు

మూడు నెలల క్రితం ఇండిగో విమాన సర్వీసుల అంతరాయం- ఇప్పుడు తన పదవికి సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ రాజీమానా- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ భాటియాకు తాత్కాలిక బాధ్యతలు

IndiGo CEO Pieter Elbers
IndiGo CEO Pieter Elbers (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 6:58 PM IST

IndiGo CEO Pieter Elbers Resigns : దేశీయ దిగ్గజ విమానయాన సంస్థ 'ఇండిగో' సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ మంగళవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. మూడు నెలల క్రితం ఇండిగో విమాన సర్వీసుల అంతరాయం అంశం దేశాన్ని ఎలా కుదిపేసిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ ఘటన జరిగిన మూడు నెలల తర్వాత సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ తన పదవికి రాజీమానా చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కొత్త సీఈఓను నియమించే వరకు కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ భాటియా తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారని సంస్థ తెలిపింది.

