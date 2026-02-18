'రాజ్యాంగాన్ని కచ్చితంగా మార్చాల్సిందే'- కేంద్రంపై సీఎం స్టాలిన్ ఫైర్
రాష్ట్రాల స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించేలా సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు రాజ్యాంగ సవరణను అవసరమని చెప్పిన సీఎం స్టాలిన్
Published : February 18, 2026 at 3:43 PM IST
Stalin on Federalism : భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్. రాష్ట్రాల స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించేలా సమాఖ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు రాజ్యాంగ సవరణను అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా నిర్మాణాత్మక పునర్నిర్మాణం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్రం అన్ని అధికారాలను తన వద్దే పెట్టుకుందని ఆరోపించారు. కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలపై జస్టిస్ కురియన్ జోసెఫ్ కమిటీ నివేదిక మొదటి భాగాన్ని తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్ట ప్రకారం రావాల్సిన నిధులను దక్కించుకునేందుకు కేంద్రంతో పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితిలోకి తమిళనాడును నెట్టివేశారని విమర్శించారు.
"కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులను దక్కించుకునేందుకు ప్రతీసారి పోరాడాల్సిన పరిస్థితిల్లో మనం ఉన్నాం. ఇంకా ఎన్ని రోజులు వారు ఇస్తుంటే మనం తీసుకునే స్థితిలో ఉందాం? రాష్ట్రం- కేంద్రం మధ్య సంబంధాలపై ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ అందించిన నివేదికను అసెంబ్లీలో పెడుతున్నాం. రాష్ట్రాలకు స్వయం ప్రతిపత్తిని అందించేందుకు తప్పనిసరిగా రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలి. ఇప్పటికీ మనకు వచ్చే రాజ్యాంగ హక్కులు, నిధులు, అధికారాల కోసం పోరాడాల్సిన స్థితిలో ఉన్నాం. అందుకే భారతదేశ సమాఖ్య వ్యసస్థకు నిర్మాణాత్మక పునర్ నిర్మాణం అవసరం. మనం కోరుకుంటే, మళ్లీ రాజ్యాంగాన్ని సవరించవచ్చు. సమాఖ్యవాదం అంటే నియంత్రణ కాదు, నమ్మకం, స్వయంప్రతిపత్తి."
--ఎంకే స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుకోవడానికి కేంద్రం బలంగా ఉండాలని 1967లోనే డీఎంకే వ్యవస్థాపకుడు, దివంగత ముఖ్యమంత్రి సీఎన్ అన్నాదురై అన్నారని సీఎం స్టాలిన్ గుర్తు చేశారు. ఆయన వారసుడు దివంగత ఎం కరుణానిధి కూడా 'రాష్ట్రాలకు స్వయంప్రతిపత్తి- కేంద్రంలో సమాఖ్యవాదం' అనే సూత్రం ద్వారా దీనికి మద్దతు తెలిపారని చెప్పారు. 1969లో జస్టిస్ పీవీ రాజమన్నార్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలపై మొదటి స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.