దేశ రక్షణ విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు- పదేళ్ల పెట్టుబడుల ఫలితమే ఆపరేషన్ సిందూర్ : నిర్మలా సీతారామన్

బడ్జెట్ 2026 యూత్​ డైలాగ్​ కార్యక్రమంలో నిర్మలా సీతారామన్- గత పదేళ్లలో చేసిన పెట్టుబడులకు ఉదాహరణగా ఆపరేషన్ సిందూర్ నిలిచిందని వెల్లడి

Nirmala Sitharaman On Op Sindoor
Nirmala Sitharaman On Op Sindoor (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 7:21 AM IST

Nirmala Sitharaman On Op Sindoor : దేశ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి రాజీకి తావివ్వదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. అయితే విరుద్ధమైన డిమాండ్లను సమతుల్యం చేయడమే ఏ ఆర్థిక మంత్రికైనా ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సవాలు అని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం జరిగి బడ్జెట్ 2026 యూత్​ డైలాగ్​ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ అవసరాల కోసం డబ్బు అవసరం అయినప్పటికీ, పన్నులు పెంచడమే ఎప్పుడూ సరైన మార్గం కాదని ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

దేశ రక్షణ సంసిద్ధత విషయంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని నిర్మలా సీతారామన్ నొక్కి చెప్పారు. గత పదేళ్లుగా రక్షణ రంగంలో చేసిన నిరంతర పెట్టుబడుల ఫలితమే ఆపరేషన్ సిందూర్ అని ఆమె ఉదహరించారు. ఒకప్పుడు సైనికులకు కనీస పరికరాలు కూడా అందుబాటులో లేవని అన్నారు. మన సైనికులకు బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు ఉండేది కాదని తెలిపారు. ఇక చేతిలో తుపాకీ ఉండేది కానీ అందులో పెట్టే బుల్లెట్ కూడా ఉండేది కాదని వ్యాఖ్యనించారు.

రైతుల సంక్షేమం- జాతీయ భద్రత మధ్య సమతుల్యం అవసరం
దేశ భద్రతను కాపాడుతూనే రైతుల సంక్షేమాన్ని కూడా రక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 'రైతులు తగిన ఉత్పత్తి చేయాలి. అలాగే వారి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలి. అది కూడా సరసమైన ధరలకు కొనుగోలు చేయాలి. అదే సమయంలో వినియోగదారులకు భారం కాకూడదు. ఈ నేపథ్యంలో సబ్సిడీలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవి పరస్పర విరుద్ధమైన డిమాండ్లు. వాటిని సమన్వయం చేయడమే ప్రతి ఆర్థిక మంత్రికి పెద్ద సవాలు' అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

కరోనా సంక్షోభం: శతాబ్దానికి ఒక్కసారి వచ్చే విపత్తు
కొవిడ్-19 కాలాన్ని 'ప్రత్యేకమైన, అరుదైన, శతాబ్దానికి ఒక్కసారి వచ్చే సంక్షోభం' గా ఆర్థికమంత్రి అభివర్ణించారు. వ్యాక్సిన్ కొనుగోలు అవసరం ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలపై ఒక్క రూపాయి అదనపు పన్ను వేయొద్దని ప్రధాని మోదీ స్పష్టంగా చెప్పినట్టు ఆమె గుర్తు చేశారు. వ్యాక్సిన్ దేశంలో తయారైనా, విదేశాల నుంచి తెచ్చుకున్నా ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్సిందే అని అన్నారు. ఒక్క ఇంజెక్షన్‌కు ప్రజలు రూ.500 చెల్లించాలనడం సరైంది కాదని తెలిపారు. ఇక కరోనా సమయంలో అత్యవసర అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం భారీగా రుణం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె అంగీకరించారు. గత 5–6 సంవత్సరాల్లో భయం లేకుండా రుణం తీసుకుని పనిచేయాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయని అన్నారు. ప్రజలపై భారం పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకున్న తర్వాత రుణ భారాన్ని తగ్గించడంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు చెప్పారు

