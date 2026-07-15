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మోదీ ప్రభుత్వం కారణంగా దేశం ఆర్థిక సంక్షోభం వైపు పయనిస్తోంది: కాంగ్రెస్​

టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 9.87శాతానికి పెరగడంతో విమర్శించిన కాంగ్రెస్​- పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్

Congress leader Jairam Ramesh
Congress leader Jairam Ramesh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 12:21 PM IST

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Congress On Anti People Policies : మోదీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల కారణంగా దేశం క్రమంగా ఆర్థిక సంక్షోభం దిశగా పయనిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. జూన్ నెలలో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 9.87శాతానికి పెరగడంతో ఈ మేరకు విమర్శించింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ ఆర్థిక వైఫల్యానికి ఆయనే బాధ్యత వహించాలని పేర్కొంది. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

44 నెలల గరిష్ఠానికి టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం చేరిందని, ఇంధనం, విద్యుత్ ధరలు 27.4 శాతం పెరిగాయని ఆయన చెప్పారు. పంటల సాగు మూడేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయిందని దుయ్యబట్టారు. సామాన్య ప్రజలు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగంతో సతమతమవుతుంటే రైతులు ప్రభుత్వ లోపభూయిష్ట విధానాలు, ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల రెట్టింపు నష్టపోతున్నారని రమేశ్​ పేర్కొన్నారు. కీలకమైన ఆర్థిక సూచికలన్నీ ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తుంటే మోదీ ప్రభుత్వం పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి బదులుగా ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు.

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CONGRESS ON MODI GOVT
ANTI PEOPLE POLICIES
CONGRESS ON ANTI PEOPLE POLICIES

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