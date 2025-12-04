ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే తొలి సిల్క్ మ్యూజియం ఏర్పాటు- ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

మైసూర్​లో తొలి సిల్క్ మ్యూజియం ఏర్పాటు- 75వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా కేంద్రం ఆమోదం

Country'S First Silk Museum In Mysuru
Country'S First Silk Museum In Mysuru (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 4:23 PM IST

Country First Silk Museum In Mysuru : మైసూర్ పట్టుకు ప్రసిద్ధి చెందిన కర్ణాటకలోని మైసూర్‌లో మొట్టమొదటి సిల్క్​ మ్యూజియం ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన టెండర్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. అలాగే ప్రాజెక్టు వ్యయం ఖరారైంది. ప్రారంభానికి సంబంధించిన అన్ని పనులు మొదలయ్యాయి. దీని గురించి కొన్ని వివరాలు సంబంధిత అధికారులు 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుదాం!

మైసూర్​ సిల్క్స్​కు 75వ వార్షికోత్సవం
మైసూర్ పట్టు నేటికి దేశవ్యాప్తంగా తనదైన ఉనికిని, గొప్పతనాన్ని నిలుపుకుంటోంది. సుమారు 75 సంవత్సరాల క్రితం, అప్పటి మహారాజు పట్టును ప్రోత్సహించడానికి మైసూర్‌లో పట్టు పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థను ప్రారంభించారు. తరువాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో పట్టు యూనిట్లను ప్రారంభించి పట్టు సాగును ప్రోత్సహించింది. ఇప్పుడు మైసూర్ సిల్క్ సొసైటీ 75వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 'సిల్క్ మ్యూజియం' ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. మ్యూజియం నిర్మాణానికి టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మైసూర్ శివార్లలో దాదాపు 2 నుంచి 5 ఎకరాల స్థలంలో దీనిని నిర్మించనున్నారు. ఈ మ్యూజియం రెండేళ్లలో పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.

"ఒడిశాలో ఇంతకు ముందు ఒక సిల్క్ యూనిట్ ఉన్నప్పటికీ అది ఒక చిన్న మ్యూజియం. అంతే కాకుండా, దేశంలో పూర్తి స్థాయిలో పెద్ద సిల్క్ మ్యూజియం లేదు. అందువల్ల, మైసూర్‌లోని సిల్క్ మ్యూజియాన్ని దేశంలో మొట్టమొదటి మ్యూజియం అని పిలుస్తారు. భారతదేశంలోని పట్టు పరిశ్రమ చరిత్ర, చీరలు తయారు చేసే విధానంతో సహా, అన్నింటిని ఈ మ్యూజియంలో చూడవచ్చు. ఇది మైసూర్‌లో పర్యాటకాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఇక్కడ మ్యూజియంతో పాటు, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు."
- డాక్టర్ నరేశ్ బాబు, సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు జాయింట్ సెక్రటరీ

చైనా, ఇటలీలో అధ్యయనం
"భారతీయ పట్టు చరిత్రను ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శించనున్నారు. టిప్పు సుల్తాన్ కాలం నుంచి నేటి వరకు పట్టు తీసుకున్న మార్గం, పట్టు కోకోన్లు, వస్త్రం ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తారు? దీనికి ఉపయోగించే పదార్థాలు ఏమిటి? మొదలైన వాటిని మ్యూజియంలో చూడవచ్చు. మా అధికారులు ఇప్పటికే చైనా, ఇటలీలోని మ్యూజియాలను సందర్శించి అధ్యయనాలు నిర్వహించారు. అలాగే, పట్టు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాలు, రైతుల నుంచి సాంప్రదాయ, వారసత్వ విలువ కలిగిన కళాఖండాలను సేకరించే ప్రక్రియ జరుగుతోంది" అని సెంట్రల్ సెరికల్చర్ బోర్డు పరిధిలోని నేషనల్ సిల్క్‌వార్మ్ సీడ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. మంత్రిరా మూర్తి అన్నారు.

Pattu Sari
మైసూర్​ పట్టు చీరలు (ETV Bharat)

పర్యాటక అభివృద్ధికి కోసం!
"ఈ మ్యూజియం పర్యాటక రంగానికి మరింత ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మైసూర్ పట్టు చీరలు ఎలా తయారు చేస్తారు? అనే విషయాలను ప్రపంచం తెలుసుకుంటుంది. అలాగే వాటి డిమాండ్ కూడా మరింత పెరుగుతుంది. అదనంగా, ఇది పట్టు పెంపకదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది" అని వస్త్ర నిపుణుడు శుభసంజే అరసు 'ఈటీవీ భారత్'కు వివరించారు.

పట్టుపురుగుల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడం
మైసూర్, మండ్య, చామరాజనగర్, బెంగళూరు గ్రామీణ, రామనగర, చిక్కబళ్లాపుర్, కోలార్ సహా రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రదేశాల్లో పట్టుపురుగుల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఒక నివేదిక ప్రకారం, కర్ణాటక దేశ పట్టు ఉత్పత్తికి 32% తోడ్పడుతోంది. రాష్ట్రంలోని 11,526 గ్రామాలలో రైతులు పట్టుపురుగుల పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు. 1,48,704 మంది రైతులు, 6,749 మంది వ్యాపారులు ఉన్నారు. మైసూర్‌లో పట్టుపురుగుల మ్యూజియం ఏర్పాటు వల్ల అది పట్టుపురుగులు పండించే జిల్లాల్లోని రైతులకు మరింత ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుందని రైతు నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

