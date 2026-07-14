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పట్టాలెక్కనున్న దేశ తొలి హైడ్రోజన్ రైలు- జులై 17న ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

జులై17 నుంచే హైడ్రోజన్​ రైలు సేవలు ప్రారంభం- వర్చువల్​గా ప్రారంభించనున్న మోదీ

Hydrogen Train
Hydrogen Train (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 10:03 AM IST

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Hydrogen Train Start In India : భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్​ రైలు జులై 17న పట్టాలెక్కనుంది. ఇది హరియాణాలోని జింద్​ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి ప్రారంభంకానుంది. ఈ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రైలు వారానికి ఆదివారం మినహా ఆరు రోజులు నడవనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రతి ఆదివారం షెడ్యూల్డ్ నిర్వహణ, సాంకేతిక తనిఖీల కోసం దీనిని దిల్లీలోని షకుర్‌బస్తి వర్క్‌షాప్‌నకు పంపుతారని తెలిపారు.

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