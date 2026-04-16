మహిళా సాధికారతకు చరిత్రాత్మక అడుగు వేసేందుకు సిద్ధం : ప్రధాని మోదీ
మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ- డీలిమిటేషన్పై అపోహలు వద్దని విపక్షాలపై కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు
Published : April 16, 2026 at 11:06 AM IST
PM Modi On Women Reservation Bill : మహిళా సాధికారత దిశగా దేశం కీలక ముందడుగు వేయబోతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. తల్లులు, సోదరీమణులకు ఇచ్చే గౌరవమే దేశానికి మనం ఇచ్చే గౌరవమని అన్నారు. మూడు రోజుల పాటు పార్లమెంట్లో జరగనున్న ప్రత్యేక సమావేశాల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ఈరోజు నుంచి పార్లమెంటులో ప్రత్యేక సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో దేశం మహిళా సాధికారతకు చారిత్రాత్మక అడుగు వేయబోతోంది. తల్లులు, సోదరీమణుల గౌరవమే దేశ గౌరవం. అదే భావంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది' అని ప్రధాని మోదీ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।— Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2026
व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्।
డీలిమిటేషన్పై అపోహలు వద్దు : కిరణ్ రిజిజు
మరోవైపు ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై విపక్షాలు అపోహలు, తప్పుడు ప్రచారం చేయవద్దని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న చట్టాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దని ఆయన విపక్షాలకు సూచించారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడిన రిజిజు, డీలిమిటేషన్ పేరుతో మహిళా రిజర్వేషన్కు అడ్డంకులు సృష్టించడం సరైంది కాదని అన్నారు. దక్షిణ భారత రాష్ట్రాల ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించవద్దని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సీట్ల పెంపు ప్రతిపాదన
2023లో ఆమోదం పొందిన 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' అమలుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక సవరణలు తీసుకువస్తోంది. ఇందులో భాగంగా లోక్సభ స్థానాలను ప్రస్తుత 543 నుంచి గరిష్ఠంగా 850 వరకు పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది. ఈ మార్పుల ద్వారా 2029 లోక్సభ ఎన్నికల నాటికి మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జనాభా లెక్కల ఆధారంగా డిలిమిటేషన్ నిర్వహించి మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల అసెంబ్లీల్లో కూడా మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు సీట్ల సంఖ్యను పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది. రొటేషన్ పద్ధతిలో నియోజకవర్గాలను మహిళలకు కేటాయించనున్నట్లు బిల్లులో పేర్కొన్నారు.
దీని ద్వారా మహిళల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్ తక్షణ అమలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు ఈ మూడు బిల్లులను కేంద్రం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనుంది. పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు మూడు రోజుల్లో మూడు బిల్లులపై చర్చించి ఆమోదించనున్నాయి. వీటి ఆమోదం కోసం కేంద్రం బడ్జెట్ సమావేశాలను పొడిగించింది. బిల్లులోని ప్రతిపాదన ప్రకారం లోక్సభలో 1/3 వంతు సీట్లు అంటే మొత్తం 816 లోక్సభ స్థానాల్లో మహిళలకు దాదాపు 273 సీట్లను కేటాయించేలా చట్టంలో సవరణలు చేయనున్నారు.
డీలిమిటేషన్పై విపక్షాల తీవ్ర అభ్యంతరం
ప్రతిపక్షాలు ఈ ప్రతిపాదనలపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, మహిళా రిజర్వేషన్కు మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత విధానం వెనుక వేరే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ఇది మహిళా రిజర్వేషన్ కాదని, డీలిమిటేషన్ పేరుతో అధికార కేంద్రీకరణకు ప్రయత్నం జరుగుతోందని విమర్శించారు. ఓబీసీ, దళిత, ఆదివాసీ వర్గాల హక్కులను దెబ్బతీసే ప్రయత్నమని వ్యాఖ్యనించారు. తాజా జనగణన ఆధారంగా కాకుండా పాత 2011 డేటాను ఉపయోగించడం ద్వారా చిన్న రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతుందని ఆయన విమర్శించారు.
రాజకీయంగా కీలక పరిణామం
ఈ బిల్లుతో దేశ రాజకీయాల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యంపై పెద్ద మార్పు రాబోతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే డిలిమిటేషన్ అంశంపై ప్రతిపక్షం ఇప్పటికే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తుండటంతో పార్లమెంట్లో తీవ్ర చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.