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'ఢాకాలోని స్లమ్ ఏరియాలను దిల్లీలో ఉన్నట్లు చూపిస్తారా?'- చైనా వ్లాగర్లపై భారత్ సీరియస్​

India on reports of Chinese vloggers : బంగ్లాదేశ్‌లోని పేద ప్రాంతాలను చైనా వ్లాగర్లు చిత్రీకరించి, ఆ ఫుటేజీని దిల్లీలోని దృశ్యాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారన్న వార్తలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

India on reports of Chinese vloggers
రణ్​ధీర్ జైస్వాల్​ (Youtube/MEA)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2026 at 5:30 PM IST

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బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలోని మురికివాడలు, పేదలున్న ప్రాంతాలను వీడియోలు తీస్తూ వాటిని సోషల్ మీడియాలో దిల్లీగా చూపిస్తున్న చైనా వ్లాగర్ల పట్ల, అలాంటి ఘటనల పట్ల భారత్​ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఏ దేశ చిత్రాన్నైనా ఇలా వక్రీకరించి చూపించే ప్రయత్నాలు చేయడం చాలా దురదృష్టకరమని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. డబ్బులు ఇచ్చి లేదా విదేశీ శక్తులను వాడుకొని ఢాకాను దిల్లీగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నాల వల్ల ఇలాంటి పనులు చేసేవారి నమ్మకత్వమే దెబ్బతింటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ తప్పుడు ప్రచారాలపై బంగ్లాదేశ్ సంబంధిత అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని జైస్వాల్ డిమాండ్ చేశారు.

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INDIA ON CHINESE VLOGGER ROW
INDIA ON CHINESE VLOGGERS

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