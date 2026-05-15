ఐరాసలో సంస్కరణలు చేపట్టాలి- భద్రతా మండలిని విస్తరించాలి: భారత్​

ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణలు ఎప్పుడో జరగాల్సింది- భద్రతా మండలిని కూడా విస్తరించాలి- బ్రిక్స్ సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 6:07 PM IST

Jaishankar On UN Security Council : ఐక్యరాజ్యసమితితో సహా ప్రపంచ పాలనా సంస్థల్లో అత్యవసర సంస్కరణలు చేపట్టాలని, బహుళపక్ష సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. దిల్లీలో శుక్రవారం జరిగిన బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో 'ప్రపంచ పాలన, బహుళపక్ష వ్యవస్థ సంస్కరణలు' అనే అంశంపై సెషన్​ నిర్వహించారు. దీనికి అధ్యక్షత వహించిన జైశంకర్​, ఐక్యరాజ్యసమితి మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేయాలంటే, భద్రతా మండలిని విస్తరించడంతో పాటు, సంస్కరణలు చేపట్టడం తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలు కాలం చెల్లిన నిబంధనలతో పనిచేస్తున్నాయని, అందువల్ల అంతర్జాతీయ ఆర్థిక, వాణిజ్య వ్యవస్థల పునర్నిర్మాణాన్ని భారత్​ కోరుకుంటోందని ఆయన అన్నారు. ఈ సమావేశం తర్వాత జైశంకర్ ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు చేశారు. అందులో పరస్పరం అనుసంధానమైన నేటి బహుళ-ధృవ ప్రపంచంలో 'నమ్మకమైన, సంస్కరణలతో కూడిన బహుళపక్ష విధానం' అత్యవసరం అని, బ్రిక్స్​ సమావేశంలో దీనిపైనే ప్రధానంగా చర్చించామని అన్నారు.

"ప్రస్తుత కాలం ఇస్తున్న సందేశం చాలా స్పష్టం. సహకారం, చర్చలు జరపడం చాలా అవసరం. ఇప్పటికే సంస్కరణలు చేపట్టడం చాలా ఆలస్యమైంది. అందువల్ల ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత, తాత్కాలిక సభ్యదేశాల సంఖ్య పెంచాలి. లేకుంటే ఐరాస ప్రభావం, విశ్వసనీయత చాలా పరిమితంగా ఉండిపోయే అవకాశం ఉంది."
- జైశంకర్, భారత విదేశాంగ మంత్రి

ఇక ఐరాస సంస్కరణలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు రాత పూర్వక చర్చలు (టెక్ట్స్​ బేస్డ్​ నెగోసియేషన్స్​) తక్షణమే ప్రారంభం కావాలని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. అలాగే బహుళపక్ష అభివృద్ధి బ్యాంకులను మరింత బాధ్యతాయుతంగా, మరింత బలంగా మార్చాలన్నారు. ఇందుకు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల నిర్మాణంలో అత్యవసర మార్పులు అవసరమని పేర్కొన్నారు. అలాగే వాతావరణ నిధులు (క్లైమేట్ ఫైనాన్స్), అభివృద్ధి నిధుల లభ్యతను పెంచాలని జైశంకర్​ కోరారు. ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్ల్యూటీఓ) కేంద్రంగా పనిచేసే 'నిబంధనలకు కట్టుబడి, నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా, అందరినీ కలుపుకుపోయే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ' ఉండాలని అన్నారు.

అరాగ్చీతో చర్చలు
బ్రిక్స్ సమావేశాల మధ్యలోనే ఇరాన్​ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్​ అరాగ్చీతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా అరాగ్చీ మాట్లాడుతూ, భారత్​ అధ్యక్షతన బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల మధ్య మరింత సమన్వయం, విజయాలు సాధించగలదని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికాతో జరిగిన యుద్ధం, కాల్పుల విరమణ పరిస్థితులు, వివాదాన్ని ముగించేందుకు జరుగుతున్న చర్చల వివరాలను ఆయన జైశంకర్​కు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతలు హర్మూజ్​ జలసంధిలోని తాజా పరిణామాలు, సముద్ర భద్రత, ప్రాంతీయ స్థిరత్వంపై తమతమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.

ఇరాన్​తో స్నేహం
ఈ సందర్భంగా జైశంకర్ మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ వివాదాలకు దౌత్యపరమైన పరిష్కారాలు కనుగొనాలని, వాటికే భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు. భారత్​-ఇరాన్​ మధ్య ఎప్పుడూ స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

ద్వంద్వ విధానాలపై ఇరాన్ ఆగ్రహం
బ్రిక్స్ సమావేశం రెండో రోజున ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ, ఇరాన్​లోని పౌరులపై, మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగిన దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు. పౌరులపై దాడులను అంతర్జాతీయ సమాజం ఖండించాలని, ద్వంద్వ విధానాలను వీడాలని ఆయన కోరారు. 'మినాబ్​లో ఒక చిన్నారి ప్రాణం కూడా, ప్రపంచంలో మరెక్కడైనా ఉండే చిన్నారి ప్రాణంతో సమానమని నిరూపించాలి' అని అన్నారు.

ఐరాస భద్రతా మండలి సంస్కరణ అనేది ఒక ఐచ్ఛికం కాదు, అది ఐరాస మనుగడకే అత్యంత అవసరమని అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు. "ప్రపంచంలోని అన్ని ఖండాలు, ప్రాంతాలకు నిజమైన ప్రాతినిధ్యం వహించే కౌన్సిల్ మాకు కావాలి. అధికారం కేవలం కొద్ది మంది దుర్వినియోగ, దురాక్రమణ శక్తుల ప్రయోజనాల కోసమే కాకుండా, బాధ్యతాయుతంగా, సమానంగా పంపిణీ చేయబడే మండలి మాకు కావాలి" అని ఆయన అన్నారు. ఈ నిజమైన బహుళపక్ష విధానానికి బ్రిక్స్​ కూటమి ఒక వెన్నెముకగా మారగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని ఇరాన్​ విదేశాంగ మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

