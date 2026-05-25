టీవీఎస్ ఎక్సెల్​ను ఈవీగా మార్చిన స్టూడెంట్- 4గంటల ఛార్జింగ్​తో 45 కిలోమీటర్ల మైలేజీ

పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈవీ వాహనాల వైపునకు మొగ్గుచూపుతున్న ప్రజలు- యూట్యూబ్​ వీడియో చూసి, టీవీఎస్ వాహనాన్ని ఈవీగా మార్చిన విద్యార్థి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 8:56 PM IST

TVS XL 100 Converts to EV Bike : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న వేళ, ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల కోసం వెతుకుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈవీ వాహనాల వైపునకు ఎక్కువగా మొగ్గుచూపుతున్నారు. అయితే ఇప్పటికే వాహనం ఉండి మార్కెట్లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లేదా కారు కొనడం అంటే అందరికీ సాధ్యం కాదు. అందుకే ఓ ఐటీఐ విద్యార్థి తన ప్రతిభ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో దానిని సులువు చేశాడు. పాత వాహనాన్ని కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చాడు. సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే టీవీఎస్ ఎక్సెల్ 100ను బ్యాటరీతో నడిచే ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. తక్కువ ఖర్చుతో, కాలుష్య రహితంగా నడిచే ఈ వినూత్న వాహనం ఇప్పుడు స్థానికంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.

కర్ణాటకలోని చిక్కమగళూరులో కురువంగి గ్రామానికి చెందిన సునీల్, ప్రస్తుతం అక్కడే ఐటీఐ చదువుతున్నాడు. అతడికి చిన్నప్పటి నుంచే సొంతంగా ఏదైనా విభిన్నంగా సాధించాలనే కోరిక ఉండేది. ఆ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు ఒక కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చాడు. దాని కోసం తన టీవీఎస్ ఎక్సెల్ 100 వాహనాన్ని ఒక్కొక్క పార్ట్​గా విడదీసి, తిరిగి దానిని ఒక ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చాడు.

టీవీఎస్ ఎక్సెల్ 100ను ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మార్చిన సునిల్​ (ETV Bharat)

4 గంటల ఛార్జింగ్​కు 45 కిలోమీటర్లు
సాధారణంగా టీవీఎస్​ ఎక్సెల్​ పెట్రోల్‌తో నడుస్తుందని, ఇప్పుడు దీనిని ఒక ఈవీ ద్విచక్ర వాహనంగా మార్చానని సునీల్​ అన్నాడు. దీని మార్పు కోసం బ్యాటరీ మోటారు, కంట్రోలర్‌ను ఉపయోగించాడని తెలిపాడు. ఈ బైక్ వాయు కాలుష్యాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుందని అతడు పేర్కొన్నాడు. సునీల్​ రూపొందించిన ఈ వాహనం, కేవలం 4 గంటల ఛార్జింగ్‌తో సుమారు 45 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని చెప్పాడు. ఈ వాహనంలో 750 వోల్ట్ మోటారు, 48 వోల్ట్ 30Ah బ్యాటరీ, 48 వోల్ట్ 10 ఆంపియర్ల కంట్రోలర్ 1000 వాట్ల బ్యాటరీ వ్యవస్థను అమర్చాడు. ఈ వాహనాన్ని తయారు చేయడానికి సుమారు రూ.45 వేల ఖర్చు అయ్యిందని ​ తెలిపాడు. దీనికి అవసరమైన కొన్ని పరికరాలను దిల్లీ నుంచి తెప్పించానని అతడు వివరించాడు. తమిళనాడుకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు ఇలాంటి వాహనాలను తయారు చేయడం యూట్యూబ్​లో చూశానని చెప్పాడు. వాళ్లు చేయగలిగినప్పుడు తాను ఎందుకు చేయలేననే ఆలోచనతోనే తాను ఈ బ్యాటరీ వాహనాన్ని తయారు చేశానని సునీల్ అన్నాడు. తాను ప్రతిరోజు కాలేజీకి ఈ వాహనంలోనే వెళ్తానని​ అన్నాడు. తనకు కాలేజీ స్నేహితులు, అధ్యాపకులు దీనికి చాలా మద్దతు ఇచ్చారని చెప్పాడు. భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రణాళికలు వేసుకోమని తనని ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలిపాడు.

ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మారిన టీవీఎస్ ఎక్సెల్ 100 (ETV Bharat)

"నేను చిక్కమగళూరులోని ఐటీఐ కళాశాలలో చదువుతున్నాను. ఇలాంటి వాహనాన్ని తయారు చేయాలనే కల నాకు చాలా కాలంగా ఉంది. ఇప్పుడు అది నిజమైంది. ఈ వాహనాన్ని తయారు చేయడానికి నాకు సుమారు మూడు నెలల సమయం పట్టింది. ఈ విషయంలో ఉపాధ్యాయులు నాకు సహాయం చేశారు. ఇది చూసిన కొందరు నా దగ్గరకు వచ్చి, 'ఇది ఎలా చేశారు' అని అడుగుతుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది."
- సునిల్​, ఐటీఐ విద్యార్థి

దిల్లీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో సామాగ్రి
ఈవీ బైక్ తయారీకి కావాల్సిన సామాగ్రిని తన ఉపాధ్యాయుడు దిల్లీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో తెప్పించారని సునీల్ వివరించాడు. దీనికి కావాల్సిన సామాగ్రి అంతా తెప్పించడానికి దాదాపు ఒక నెల పట్టిందని అన్నాడు. టీవీఎస్ ఎక్సెల్ ఇంజన్లు, ఇతర భాగాలన్నింటినీ విడదీసి, తిరిగి బిగించడానికి చాలా సమయం పట్టిందని చెప్పాడు. తనకు రకరకాల ప్రాజెక్టులు చేయాలనే కలలు ఉన్నాయని తెలిపాడు. వాటి గురించి కూడా త్వరలోనే చెప్తానని అన్నాడు. సునీల్​ చేసిన పని పట్ల గ్రామస్థులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'సునీల్ తన తెలివితేటలతో, సొంత డబ్బుతో ఒక కొత్త బైక్‌ను తయారు చేశాడు. అతడు ఆ టీవీఎస్​పైనే ​ప్రతిరోజు మా గ్రామంలో ప్రయాణిస్తాడు. దాన్ని చూడటం ఒక అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది. మనం అలాంటి వారిని తప్పకుండా ప్రోత్సహించాలి" అని గ్రామ పెద్ద నాగేశ్ అన్నారు.

