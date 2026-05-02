వాహనాల స్క్రాప్తో ఈవీ వెహికల్స్ తయారీ- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60కి.మీ జర్నీ- ప్రభుత్వ ఐటీఐ విద్యార్థుల ప్రతిభ
15 సంవత్సరాలుగా పనికిరాకుండా ఉన్న మోటార్సైకిల్ లేదా మోపెడ్ను ఉపయోగించి ఈవీ వాహనం తయారీ- ఒకే ఒక్క ఛార్జ్తో 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం- సుమారు రూ.40,000 ఖర్చుతో కొత్త బైక్
Published : May 2, 2026 at 1:45 PM IST
Motorcycle Scrap Into EV Vehicles : ఒక మోటార్సైకిల్ లేదా మోపెడ్ను 15 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా వాడిన తర్వాత, అది సాధారణంగా పనికిరాకుండా పోతుంది. అటువంటి వాహనాలను స్క్రాప్గా అమ్మేస్తారు లేదా ఇంట్లో ఒక మూలలో దుమ్ముపట్టేలా వదిలేస్తారు. దాంతో అవి పూర్తిగా పనికిరానివిగా మారిపోతాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని ఐటీఐ విద్యార్థులు ఆ స్క్రాప్ను తమ ప్రతిభను నిరూపించేందుకు అవకాశంగా ఉపయోగించుకున్నారు. వారంతా అలా నిరుపయోగంగా మిగిలిపోయిన వాహనాల నుంచి వచ్చిన స్క్రాప్ను తీసుకుని, వాటిలో కొన్ని మార్పులు చేసి వాటిని ఈ-బైక్లుగా మార్చారు. ఈ వాహనాలు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులను ఆదా చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.
ఛింద్వాడా జిల్లాలోని ప్రభుత్వ గ్రీన్ ఐటీఐ విద్యార్థులు ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ, నిరంతరం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా ప్రయాణ ఖర్చులు భరించలేనంతగా పెరిగిపోయాయని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇంధనం మండటం వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యం ఏర్పడుతుందని అన్నారు. దాని పర్యవసానం ఇప్పుడు తీవ్రమైన వేడి రూపంలో వ్యక్తమవుతోందని చెప్పారు.
పాత మోపెడ్లు, మోటార్సైకిళ్లతో
ఈ ఆందోళనల కారణంగా, ఇళ్లలో నిరుపయోగంగా పడి ఉన్న పాత మోపెడ్లు, మోటార్సైకిళ్లకు (పనికిరానివిగా భావించే వాహనాలకు) మార్పులు చేసి, వాటికి కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వాలనే ఆలోచనను రూపొందించారని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత వారు మార్కెట్ నుంచి బ్యాటరీలు, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు వంటి అవసరమైన భాగాలను కొనుగోలు చేసి, ఈ ప్రాజెక్టును ఒక ప్రయోగాత్మక కార్యక్రమంగా ప్రారంభించారని అన్నారు. ఒకే ఒక్క ఛార్జ్తో ఈ బైక్లు, మోపెడ్లు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని సులభంగా ప్రయాణించగలవని వారు చెప్పారు. నగర ప్రయాణాలకు అవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని స్థానికులు అంటున్నారు.
"నా దగ్గర 1999 నాటి ఒక పాత మోటార్సైకిల్ ఉండేది. అది స్క్రాప్గా మారి ఇంట్లో దుమ్ము పడుతూ ఉండేది. సుమారు ఏడేళ్ల క్రితం, దానిని ఎలక్ట్రిక్ బైక్గా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మార్కెట్ నుంచి అవసరమైన భాగాలను కొనుగోలు చేసి, దానిని తయారు చేయడం ప్రారంభించాను. గత ఏడేళ్లుగా నేను దీనిని నిరంతరం నడుపుతున్నాను. ఇది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, నాకు గణనీయమైన ఆర్థిక ఆదాను కూడా అందిస్తుంది"
- సందీప్ కుమార్ జైన్, ఛింద్వాడా ప్రభుత్వ గ్రీన్ ఐటీఐలో శిక్షణా అధికారి
ఈబైక్ కేవలం రూ.40,000 మాత్రమే
మార్కెట్లో అనేక ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్ మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్లు మాత్రం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని విద్యార్థులు అన్నారు. అందుకే శిక్షణా అధికారి సందీప్ కుమార్ జైన్ మాట్లాడుతూ, ఈ బైక్ను బహిరంగ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తే, దాని ధర రూ.లక్ష పైగా ఉంటుందని అన్నారు. అయితే, పాత స్క్రాప్ భాగాలను ఉపయోగించి వారు నిర్మించిన ఈ బైక్కు సుమారు రూ.40,000 మాత్రమే ఖర్చయిందని తెలిపారు. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ద్వారా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా కూడా దీనిలో మార్పులు చేయవచ్చని అన్నారు.
వ్యర్థాలు ఉపయోగపడేలా
ఒకవైపు పాత, వాడుకలో లేని వాహనాలు తరచుగా పనికిరాని స్క్రాప్గా మిగిలిపోతుండగా, జిల్లాలోని విద్యార్థులు తమ సాంకేతిక నైపుణ్యం, వినూత్న ఆలోచనల ద్వారా వాటికి కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చారని సందీప్ కుమార్ అన్నారు. పాత పెట్రోల్ వాహనాన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చడం ద్వారా, 'వ్యర్థాన్ని ఉత్తమమైనదిగా' మార్చడానికి వారు స్ఫూర్తిదాయకమైన, ఆదర్శప్రాయమైన ఉదాహరణను అందించారని చెప్పారు. ఇలాంటి వినూత్న ఆలోచనతో విద్యార్థులు స్క్రాప్లను తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకురావడం మాత్రమే కాకుండా, వాటి వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరగకుండా చూస్తున్నారని అన్నారు.
