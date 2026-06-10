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'ఆటోలో మినీ లైబ్రరీ'- బుక్​ రీడింగ్​పై ఆసక్తి పెంచేందుకు సుషాన్​ వినూత్న ఆలోచన

ఆటోను లైబ్రరీగా మార్చిన డ్రైవర్​- ప్రజల్లో పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెంచడమే లక్ష్యం- పుస్తకాలతో పాటు అనేక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసిన సుషాన్​

Auto Rickshaw Into Mini Library
Auto Rickshaw Into Mini Library (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 8:17 AM IST

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Auto Rickshaw Into Mini Library : స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, సోషల్‌ మీడియా హడావుడి మధ్య పుస్తక పఠనం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. అందుకే పుస్తకాలు చదివే అలవాటును మళ్లీ ప్రజల్లో పెంపొందించేందుకు కర్ణాటకకు చెందిన ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ వినూత్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు గమ్యస్థానానికి చేరుకునేంత వరకు ఫోన్‌ల్లో మునిగిపోకుండా పుస్తకాలతో కాలక్షేపం చేయాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దాని కోసం తన ఆటోనే చిన్న లైబ్రరీగా మార్చేశారు. అలా దాన్ని ఒక విజ్ఞాన వాహనంగా చేశారు. ఆయన ప్రయత్నం ఇప్పుడు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

పిలల్ల కోసం ప్రత్యేకమైన పుస్తకాలు
బంట్వాళ్​లోని బీసీ రోడ్డుకు సమీపంలోని అజ్జిబెట్టు ప్రాంతానికి చెందిన సుషాన్‌ అనే వ్యక్తి ఆటో నడుపుతూ జీవిస్తున్నారు. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచే పుస్తక పఠనంపై ఎంతో ఆసక్తి ఉంది. ఆ కారణంగానే ఆయన తన వద్ద ఉన్న పుస్తకాలను మరింత మందికి చేరువ చేయాలని ఆలోచించారు. దాని కోసం తన ఆటోలోనే చిన్న గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో పిల్లల కథల పుస్తకాలు, నవలలు, దేశభక్తి గీతాల సంకలనాలు, సాధారణ విజ్ఞాన గ్రంథాలు, తత్వవేత్తలు, మేధావుల స్ఫూర్తిదాయక రచనలు వంటి అనేక పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ సమయంలో ఈ పుస్తకాలను చదివే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు పుస్తకాలను ఇంటికి తీసుకెళ్లి చదివిన తర్వాత తిరిగి ఇచ్చే విధంగా ప్రత్యేక వ్యవస్థను కూడా రూపొందించారు.

Auto Rickshaw Into Mini Library
ఆటో డ్రైవర్‌ సుషాన్‌ (ETV Bharat)

పుస్తకాలతో పాటు ప్రత్యేక సదుపాయాలు
సుషాన్​ కుడ్య చిత్రకారుడిగా, అలంకరణ కళాకారుడిగా కూడా పనిచేశారని తెలిపారు. ఆయన పాఠశాలలు, పంచాయతీ భవనాలు వంటి వివిధ ప్రదేశాల్లో పెయింటింగ్, డెకరేషన్ పనులు చేస్తుంటారని అన్నారు. క్యాటరింగ్ రంగంలోనూ చురుకుగా ఉన్న ఆయన సమాజంలో పఠనాసక్తిని పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. పుస్తకాలతో పాటు ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆటోలో అనేక ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించారని అన్నారు. వార్తాపత్రిక, ప్రథమ చికిత్స కిట్, తాగునీటి సౌకర్యం, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, చెత్తబుట్ట వంటి ఏర్పాట్లు చేశారని వెల్లడించారు. పరిశుభ్రత, సామాజిక బాధ్యతపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు.

"చిన్నప్పటి నుంచి నాకు పుస్తకాలు చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం. పుస్తక ప్రదర్శనలు, జాతరలు లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు తప్పకుండా ఒక పుస్తకం కొనుగోలు చేస్తుంటాను. నేను చదివిన పుస్తకాలు ఇంట్లోనే ఉంటే కొద్దిమందికే ఉపయోగపడతాయి. కానీ వాటిని ఆటోలో ఉంచితే ప్రతిరోజూ కొత్త వ్యక్తులు చదివే అవకాశం ఉంటుంది. జ్ఞానాన్ని పంచడంతో పాటు పఠనాసక్తిని పెంపొందించడమే నా లక్ష్యం."
- సుషాన్

పర్యావరణంపై ప్రేమతో
అంతేకాకుండా సుషాన్​ ఆటో లోపలి భాగాన్ని జీవిత విలువలను తెలియజేసే సూక్తులు, సామెతలు, స్ఫూర్తిదాయక సందేశాలతో అలంకరించారు. ఆటోకు ఇరువైపులా చిన్న మొక్కలను పెంచుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణపై తనకున్న ఆసక్తిని కూడా చాటుతున్నారు. దీంతో ఆయన ఆటో కేవలం రవాణా సాధనంగానే కాకుండా జ్ఞానం, పర్యావరణ చైతన్యం, సామాజిక బాధ్యతలను ప్రచారం చేసే వేదికగా మారింది. సినీ పరిశ్రమతోనూ అనుబంధం ఉన్న సుషాన్ కొన్ని చిత్రాల్లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌కు సహాయకుడిగా పనిచేశారని అన్నారు. కళల పట్ల అయనకు ఉన్న ఆసక్తి, సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే ఆలోచనే ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి ప్రేరణగా నిలిచిందని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రయాణికులకు శీతల పానీయాలు, చాక్లెట్లు వంటి మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే ఆలోచన కూడా సుషాన్​కు ఉందని వెల్లడించారు.

Auto Rickshaw Into Mini Library
సుషాన్‌ ఆటో (ETV Bharat)

ప్రస్తుత కాలంలో విభిన్న వ్యాపారాలు, సేవలతో ప్రజలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పుస్తక పఠనాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు తన ఆటోను మినీ లైబ్రరీగా మార్చిన సుషాన్ ప్రయత్నం స్థానికంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. సమాజంలో పఠన సంస్కృతిని సజీవంగా ఉంచేందుకు ఇలాంటి చిన్న ప్రయత్నాలే పెద్ద మార్పులకు దారితీస్తాయని ఆయన నిరూపిస్తున్నారని స్థానికులు అంటున్నారు.

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