ఆఫీసులోనే DGP ర్యాంకు అధికారి రాసలీలలు- వీడియో వైరల్తో సీఎం ఆగ్రహం
పూర్తి వివరాలు తెలియజేయాలని ఆదేశించిన సీఎం సిద్ధరామయ్య- ఆ వీడియో మార్ఫింగ్ చేసిందని చెప్పిన అధికారి
Published : January 19, 2026 at 6:49 PM IST
Karnataka DGP Video : కన్నడ నటి రన్యారావు తండ్రి DGP ర్యాంకు IPS అధికారి రామచంద్రరావు రాసలీలల వీడియో కర్ణాటకలో కలకలం రేపుతోంది. పలువురు మహిళలతో IPS అధికారి రామచంద్రరావు పోలీసు యూనిఫామ్లోనే అతి సన్నిహితంగా ఉన్నట్టు అందులో ఉంది. కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఓ వ్యక్తి ఆ వీడియోను చిత్రీకరించడంతో వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వీడియో చక్కర్లు కొడుతున్న నేపథ్యంలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధారామయ్య అధికారులను ఆరా తీశారు. పూర్తి వివరాలు తెలియజేయాలని ఆదేశించారు. వీడియో చూసిన అనంతరం సిద్ధారమయ్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు రాసలీలల వీడియోను IPS అధికారి రామచంద్రరావు తోసిపుచ్చారు. ఆ వీడియో మార్ఫింగ్ చేసిందని పేర్కొన్నారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకొని కొందరు మార్ఫింగ్కు పాల్పడినట్టు ఆరోపించారు. రాసలీలలకు సంబంధించిన ఈ ఘటనపై ఎక్కడా ఫిర్యాదు నమోదు కాలేదని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
A fresh controversy has erupted in #Karnataka after a video allegedly showing a DGP-rank IPS officer engaging in inappropriate behaviour with women inside his office surfaced in the public domain.— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 19, 2026
Unlike earlier scandals involving political figures, this episode reportedly… pic.twitter.com/pQszE1jyeR