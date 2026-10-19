'మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు సహకరించండి'- ఖర్గేకు రిజిజు లేఖ
డీలిమిటేషన్కు అనుసంధానమై ఉన్న మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై ప్రతిపక్షాలతో ఇప్పటికే చర్చలకు ప్రయత్నించామని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. బిల్లుకు సహకరించాలని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గేకు లేఖ రాశారు.
Published : October 19, 2026 at 8:58 PM IST
Rijiju Letter To Mallikarjun Kharge : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు, డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) ప్రతిపాదనలకు సంబంధించి ప్రతిపక్షాలతో ఇప్పటికే చర్చలకు ప్రయత్నించామని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ చేస్తున్న డిమాండ్పై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. కీలక చట్టాల ఆమోదానికి అడ్డంకులు సృష్టించకుండా, నిర్మాణాత్మక సహకారం అందించాలని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గేను కోరారు. డీలిమిటేషన్కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో చర్చకు తీసుకురాకముందే ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ఖర్గే అక్టోబర్ 16న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి నాలుగోసారి లేఖ రాశారు. దీనికి సమాధానంగా ఖర్గేకు సోమవారం రోజు రిజిజు లేఖ రాశారు.
ఖర్గే, రాహుల్తో చర్చలకు ప్రయత్నించాం!
ప్రతిపక్షాలతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం ప్రయత్నించిందని రిజిజు తన లేఖలో స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏడాది మార్చి 16, మార్చి 26, ఏప్రిల్ 12 తేదీల్లో ఖర్గేకు లేఖలు రాసి, బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలిపారు. ఖర్గేతో వ్యక్తిగతంగా కూడా ఈ అంశంపై చర్చించినట్లు రిజిజు లేఖలో వివరించారు. వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతోనూ వ్యక్తిగతంగా తాను సమావేశమై బిల్లుకు సహకారం కోరినట్లు వెల్లడించారు. అయితే పలుమార్లు తాము విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ చర్చల కోసం కాంగ్రెస్ తేదీలను ఖరారు చేయలేదని ఆయన ఆరోపించారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఇతర రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కూడా సంప్రదింపులు జరిపిందని తెలిపారు.
సంప్రదింపులు జరిపిన పార్టీలివే!
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై ఏకాభిప్రాయం కోసం సాధించేందుకు పలు పార్టీలతో ఇప్పటికే చర్చలు నిర్వహించినట్లు రిజిజు పేర్కొన్నారు. తాము చర్చలు జరిపిన వారిలో డీఎంకే, సమాజ్వాదీ పార్టీ (SP), వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP), నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (NCP), శివసేన (UBT), ఎంఐఎం (AIMIM), బిజూ జనతాదళ్ (BJD) ప్రతినిధులు ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలతో చర్చలకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, అఖిలపక్ష సమావేశం కోసం మళ్లీ కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. 'ఇప్పటికే జరిగిన సంప్రదింపులను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అదే డిమాండ్ను పునరావృతం చేయడం కంటే, ప్రతిపక్షాల నుంచి బిల్లుకు నిర్మాణాత్మక సహకారం అవసరం' అని రిజిజు తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. జాతీయ ప్రాధాన్యం ఉన్న అంశాలపై ప్రభుత్వం అన్ని రాజకీయ పార్టీల భాగస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తుందని, పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
పార్లమెంట్ను ప్రోరోగ్ చేయకపోవడంపై వివరణ
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ఆగస్ట్ 13న నిరవధికంగా వాయిదా పడినా ఇప్పటివరకు సభను అధికారికంగా ప్రోరోగ్ (సెషన్ అధికారికంగా ముగించడం) చేయలేదని ఖర్గే లేఖలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపైనా స్పందించిన రిజిజు- సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేసిన తర్వాత ఎంత వ్యవధిలో ప్రోరోగ్ చేయాలనే దానిపై రాజ్యాంగం నిర్దిష్ట గడువును విధించలేదని స్పష్టం చేశారు. గతంలోనూ పార్లమెంట్ సభలు ఎక్కువ కాలం ప్రోరోగ్ కాకుండా ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయని వివరించారు.
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ల సంగతేంటి?
ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లు ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను 850 వరకు పెంచాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అవసరం అని, దాని ద్వారానే లోక్సభలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయొచ్చని అధికార ఎన్డీఏ కూటమి వాదిస్తోంది. అందుకే మహిళా బిల్లు కోసం ముందుగా డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండింటికీ లింక్ పెట్టింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి భిన్నంగా కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి వైఖరి మరోలా ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 మంది సభ్యుల లోక్సభలోనే మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్లను డీలిమిటేషన్తో లింక్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లుల ఆమోద ప్రక్రియలో అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. దీని కేంద్రంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ విభేదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలతో అర్థవంతమైన చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని రిజిజు తన లేఖలో పునరుద్ఘాటించారు. భవిష్యత్తులో తీసుకురానున్న కీలక చట్టాలకు అడ్డంకులు సృష్టించకుండా కాంగ్రెస్ నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
SIR సృష్టించిన గందరగోళాన్ని ఎన్నికల సంఘమే పరిష్కరించాలి : కాంగ్రెస్
31 వారాల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు- అత్యాచార బాధితురాలికి హైకోర్టు అనుమతి