రాజ్యాంగ విధులే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులు- రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేళ దేశ ప్రజలకు మోదీ లేఖ

రాజ్యాంగ విధులను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించాలని మోదీ పిలుపు

Published : November 26, 2025 at 10:59 AM IST

PM Modi Letter To Indian Citizens : రాజ్యాంగ విధులను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించాలని దేశ పౌరులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పిలుపునిచ్చారు. పౌరుల రాజ్యాంగ విధులే బలమైన ప్రజాస్వామ్యానికి పునాదులని ఆయన చెప్పారు. బుధవారం రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు సందేశమిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఓ బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. ఓటుహక్కును వినియోగించుకోవడం ద్వారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరు పాటుపడాలన్నారు.

తొలిసారి ఓటుహక్కును పొందిన 18 ఏళ్ల యువతను సత్కరిస్తూ పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. బాధ్యతలను నిర్వర్తించే వైఖరి నుంచే హక్కుల ప్రవాహం జరుగుతుందని మహాత్మా గాంధీ విశ్వసించారని తెలిపారు. ప్రజలంతా బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే సామాజిక, ఆర్థిక వికాసానికి పునాదులు పడతాయని భారత జాతిపిత చెప్పేవారని గుర్తుచేశారు.

డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, బీఆర్ అంబేద్కర్ వంటి ఎంతోమంది మహానుభావులు భారత రాజ్యాంగ రచనలో కీలక పాత్ర పోషించారని మోదీ కొనియాడారు. దేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్, బిర్సా ముండా, మహాత్మా గాంధీ చేసిన త్యాగాలు ఎనలేనివన్నారు. ఆ మహోన్నతులను తలచుకోగానే రాజ్యాంగ విధులు గుర్తుకొస్తాయని, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 51ఏలో ప్రత్యేకంగా ప్రాథమిక విధుల ప్రస్తావన ఉందని ప్రధాని చెప్పారు. సమష్టిగా సామాజిక, ఆర్థిక వికాసాన్ని సాధించే మార్గాలపై ఈ విధులు దిశానిర్దేశం చేస్తాయన్నారు.

విధులు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే హక్కులు ఏర్పడతాయి!
పౌరులంతా ఎవరి విధులను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తేనే సమాజంలో హక్కులు ఏర్పడతాయని గాంధీజీ చెప్పేవారని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. వికసిత భారత్ దిశగా దేశం పయనిస్తున్న ఈ తరుణంలో విధులను నిర్వర్తించడానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని దేశ ప్రజలకు ఆయన సూచించారు. ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం రూపొందిస్తున్న విధానాలు, తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు రాబోయే తరాల జీవితాలను మారుస్తాయన్నారు. దేశం మనకు చాలా ఇచ్చిందనే ఆలోచన వస్తే, ప్రతీ ఒక్కరు బాధ్యతాయుతంగా, స్వచ్ఛందంగా విధులను నిర్వర్తించేందుకు సిద్ధమైపోతారని మోదీ పేర్కొన్నారు. మన ప్రతీ చర్య, ప్రతీ నిర్ణయం దేశ లక్ష్యాలు, ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని, తద్వారా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతల ఆశయాలను నెరవేర్చాలని కోరారు.

సర్దార్ పటేల్ స్ఫూర్తితోనే ఆర్టికల్ 370, 35ఏ రద్దు
సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ చొరవ, దార్శనికత వల్లే భారతదేశ రాజకీయ ఏకీకరణ సాధ్యమైందని మోదీ అన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తితోనే సాహసోపేతంగా ఆర్టికల్ 370, 35ఏలను రద్దు చేశామన్నారు. ఇప్పుడు జమ్మూకశ్మీరులోనూ రాజ్యాంగం పూర్తిస్థాయిలో అమలు అవుతోందన్నారు. మహిళలు, అణగారిన వర్గాల ప్రజలకూ రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కేలా చేస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు.

రాజ్యాంగం వల్లే ప్రధాని అయ్యాను
"భారత రాజ్యాంగం వల్లే నేను దేశ ప్రధాని అయ్యాను. నేనొక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. ఆర్థికంగా మా కుటుంబం పరిస్థితి అంతంతే. అయినా నేను గత 24 ఏళ్లుగా దేశ ప్రజలకు సేవ చేయగలుగుతున్నాను. నాకు బాగా గుర్తుంది, 2014లో తొలిసారి పార్లమెంటు భవనంలోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు వినమ్రంగా వంగి మెట్లకు మొక్కాను. ఎందుకంటే అది ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం. 2019లో పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్‌ వేదికగా నేను వినమ్రంగా వంగి నుదుటితో భారత రాజ్యాంగ గ్రంథాన్ని తాకి నమస్కారాలు సమర్పించాను. నాలాంటి ఎంతోమందికి ఎన్నో అవకాశాలను భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. నా లాంటి వాళ్లకు కలలు కనే శక్తిని, ఆ దిశగా పనిచేసేలా బలాన్ని రాజ్యాంగమే ప్రసాదించింది" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

రాజ్యాంగం వల్లే సమానమైన హక్కులు : హోంమంత్రి అమిత్‌షా
రాజ్యాంగం వల్లే దేశ ప్రజలందరికీ సమానమైన హక్కులు, గౌరవపూర్వక జీవితాలు లభించాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా తెలిపారు. భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలను చైతన్యపరిచే గొప్ప సందేశాన్ని ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారని చెప్పారు. 1949 నవంబరు 26న భారత రాజ్యాంగానికి ఆమోదముద్ర లభించిందని, నాటి నుంచే ఏటా నవంబరు 26న రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారని గుర్తుచేశారు. రాజ్యాంగ రచనలో కీలక పాత్ర పోషించిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, రాజేంద్ర ప్రసాద్‌లను ఈ దేశం ఎన్నటికీ మరువదన్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేళ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

