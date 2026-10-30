చట్టం మౌనంగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగమే మార్గదర్శకం: జస్టిస్ సూర్యకాంత్
CJI Surya Kant On Judiciary : చట్టాల్లో స్పష్టమైన సమాధానాలు లేని కొత్త సాంకేతిక అంశాలపై న్యాయస్థానాలకు రాజ్యాంగమే మార్గదర్శకంగా ఉండాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : October 30, 2026 at 10:55 PM IST
సాంకేతికత మారినంత మాత్రాన రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించే గౌరవం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మారబోవని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. సాంకేతికత వేగంగా మారుతున్న ఈ యుగంలో చట్టం మౌనంగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగమే న్యాయవ్యవస్థకు మార్గదర్శకం కావాలని సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారు. పదేళ్ల క్రితం కలలో కూడా ఊహించని సవాళ్లు ఇప్పుడు న్యాయవ్యవస్థ ముందుకు వస్తున్నాయని దిల్లీ హైకోర్టు 60 వసంతాల వేడుకల్లో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన అన్నారు. ఏఐ రూపొందించిన వాటికి కాపీరైట్ రక్షణ ఇవ్వొచ్చా? డీప్ఫేక్స్ను చట్టం ఎలా ఎదుర్కోవాలి? వ్యక్తుల హక్కులకు భంగం కలగకుండా ఆవిష్కరణలను ఎలా ప్రోత్సహించాలి? లాంటి కొత్త ప్రశ్నలకు చట్టాల పుస్తకాల్లో సమాధానాలు దొరకడం కష్టమన్నారు. అలాంటి సవాళ్లకు రాజ్యాంగాన్ని దిక్సూచిగా తీసుకుని సమాధానాలు వెతకాలని సూచించారు. మరోవైపు ఇతర హైకోర్టులతో పోలిస్తే సుప్రీంకోర్టుపై ఉన్న భారాన్ని దిల్లీ హైకోర్టు చాలా వరకు తగ్గిస్తోందని సీజేఐ ప్రశంసించారు. సివిల్, వాణిజ్య వివాదాలను నేరుగా విచారించడంలో, మేధో సంపత్తి కేసుల పరిష్కారంలో ఈ న్యాయస్థానం అద్భుతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుందని అభినందించారు.