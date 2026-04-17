లోక్సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు సవరణ బిల్లు- మెజారిటీ సాధించలేకపోయిన ఎన్డీఏ
లోక్సభలో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై ఓటింగ్- బిల్లుకు అనుకూలంగా 278 ఓట్లు వ్యతిరేకంగా 211 ఓట్లు- మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ సాధించలేకపోయిన ఎన్డీఏ
Published : April 17, 2026 at 7:42 PM IST
Delimitation Bill 2026 Voting : మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు ఉద్దేశించిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్సభలో వీగిపోయింది. ఈ బిల్లు ఆమోదానికి 352మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం కాగా అనుకూలంగా 298 మంది వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు పడ్డాయి. మొత్తం 528 మంది సభ్యులు ఓటేశారు. అధికార ఎన్డీయే మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీ సాధించలేకపోవటంతో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోయింది. బిల్లు ఆమోదానికి 352మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం కాగా 298మంది మాత్రమే అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. 54 ఓట్లు తక్కువగా వచ్చాయి. 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోయినందున డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల బిల్లులను కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంది. ఈ మేరకు పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు లోక్సభ ప్రకటన చేశారు. అనంతరం స్పీకర్ ఓం బిర్లా లోక్సభను వాయిదావేశారు.
Constitution (131st Amendment) Amendment Bill gets 278 ayes and 211 noes; 489 voted in Lok Sabha pic.twitter.com/eMdZ4LKTyo— ANI (@ANI) April 17, 2026